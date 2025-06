Nell’ultima tappa dello European Grand Prix ad Antalya è stato sperimentato un nuovo bersaglio: all’interno dell’area del cerchio dei 10 punti è stata ricavata un’area più piccola dal diametro di 6 cm, con 11 punti di valore. La perfezione come imperativo culturale, un dovere da decostruire nella misura in cui nasconde la trappola mentale di assumerla a sinonimo di successo e, a sua volta, di felicità

Perché poi la perfezione, come il limite, non è un assoluto ma una tendenza, un attimo in un continuo evolversi delle cose e del nostro modo di percepirle. Alle Olimpiadi di Montréal del 1976, Nadia Comaneci fece la storia ottenendo il primo 10, il voto della perfezione mai, fino a quel momento, assegnato nella ginnastica artistica. La sua esibizione alle parallele asimmetriche fu così impeccabile che i giudici non poterono fare altro che premiarla con il massimo punteggio possibile. Il tabellone elettronico non era programmato per mostrare un 10.0, non era previsto; quindi inizialmente visualizzò "1.00", lasciando il pubblico e la stessa atleta confusi per un attimo, prima che il palazzetto intero esplodesse in un'ovazione.

Oggi, il paragone con le performance di Simone Biles fa quasi tenerezza tanta è la lontananza che le separa, tanto è cambiato l’ideale di perfezione. Un grande errore infatti, si sa, è paragonare campioni di epoche diverse, un esercizio scorretto e inutile. Interessante è invece il peso dell’ideale di perfezione e il condizionamento che esercita dentro e fuori lo sport.

Cosa sta succedendo

Un altro 10 da superare è diventato quello del massimo punteggio nel tiro con l’arco. Nel corso dell'ultima competizione internazionale disputata ad Antalya, in Turchia (prima prova dell'European Grand Prix, evento valido per il World Ranking) è stata testata un’innovazione per premiare la precisione assoluta ovvero il centro del centro. All’interno dell’area del cerchio dei 10 punti, dal diametro di 12,2 cm, è stata ricavata un’area più piccola dal diametro di 6 cm e 11 punti di valore. In futuro la sperimentazione potrebbe prevedere un ulteriore restringimento dell’area con l’obiettivo di farla diventare ufficiale dopo le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

C’è chi immagina già nuove frecce che attenuino le vibrazioni in favore della stabilità, archi con mirini sempre più precisi arricchiti di sensori elettronici, uno sviluppo dei materiali che lascerà indietro chi non potrà permetterseli, limitando ancora di più il campo dei contendenti ai vertici della disciplina e offrendo un nuovo spunto alla riflessione sulla relazione tra talento e ambiente, tra merito e condizioni favorevoli ma anche su sport e inclusione.

Gli obiettivi dello sport

Perché l’etica sportiva per non diventare distorsione retorica, vorrebbe che il campione fosse il migliore tra i pari e con pari opportunità. Ragione per cui la mappa delle discipline più sofisticate, più tecniche, più correlate a dettagli determinanti ai fini della prestazione evidenzia come la loro pratica si collochi nelle parti ricche del mondo dove si può investire anche in ciò che è superfluo.

Forse per questo anche il sistema sport dovrebbe riformulare i suoi obiettivi spostando l’attenzione dall’ossessione della vittoria e del superamento di risultati sempre più condizionati da una perfezione tecnicistica verso competizioni intese piuttosto come ambiti da esplorare, perimetri personali entro cui mettersi alla prova coincida con la gratificante, emozionante ricerca della perfezione espressiva.

I milioni di spettatori che hanno seguito, inchiodati per quasi sei ore davanti al teleschermo, la finale del torneo di tennis Roland-Garros non lo hanno fatto per la perfezione tecnica dei due finalisti me per l’emozione di un confronto intriso di tensione, sforzo e vulnerabilità. Non era la precisione dei colpi a catturare e trattenere l’attenzione, ma il modo in cui i giocatori lottavano contro la fatica, gli errori, le incertezze, le loro reazioni emotive. Il pubblico non cercava la perfezione assoluta, ma l’umanità dentro ogni colpo.

La ricerca di Bath

La perfezione è diventata un imperativo culturale, amplificato dallo sviluppo tecnologico. Una ricerca lunga tre decenni, condotta (dagli psicologi delle Università di Bath e York St John) su oltre 40.000 studenti provenienti da Stati Uniti, Canada e Regno Unito, ha dimostrato che (tra il 1989 e il 2017) è raddoppiata (dal 9 al 18%) la percentuale degli studenti che avvertono la pressione sociale di dover tendere alla perfezione.

Con questa crescita, entro il 2050, un giovane su tre soffrirà di una forma di perfezionismo patologico con sintomi che oscillano tra ansia, depressione, disturbi alimentari e vari problemi relazionali derivanti da un costante bisogno di approvazione. Da questo punto di vista gli atleti d’élite sono una categoria ad altissimo rischio che, incredibile a dirsi, sviluppano una percezione di competenza del tutto simile agli anziani fragili.

Ciò significa che, nonostante l’elevatissimo livello di efficienza, avvertono il compito (la richiesta di prestazione) così sfidante da non sentirsi mai veramente adeguati e sicuri di sé. Ragione per cui gli allenatori devono saper essere prima di tutto educatori, capaci di creare un ambiente favorevole per accompagnare la maturazione agonistica e interpretare l’orientamento alla prestazione come conseguenza di una crescita personale.

Così come devono decostruire l’imperativo culturale della perfezione che nasconde la trappola mentale di assumerla a sinonimo di successo e, a sua volta, di felicità. Il modello culturale occidentale tende a definire il successo in base a parametri misurabili quali ricchezza, risultati, riconoscimenti ma la felicità dipende dalla capacità di provare soddisfazione, trovare equilibrio, stabilire relazioni autentiche, sfidare i propri limiti e saper fare pace con essi, sentirsi liberi.

La moderna filosofia della libertà suggerisce una distinzione utile tra liberi di e liberi da. La ricerca della perfezione spesso si traduce in una “libertà da”: liberarsi da difetti, errori e imperfezioni imposte dagli standard, dalle convenzioni. Ma è una forma di libertà vincolata, che nasce dal desiderio di conformarsi e eliminare ciò che potrebbe essere considerato inadeguato. Al contrario, una visione più autentica e originale della perfezione potrebbe essere legata alla “libertà di”: la libertà di esprimersi pienamente, di accettare la propria unicità senza dover aderire a modelli rigidi, libertà di introspezione in una ricerca spirituale che trovi il senso in ciò che si fa; un ideale di perfezione a cui tendere attraverso un processo di realizzazione adatta al contesto, aderente al proprio modo di esprimersi e in coerenza con le proprie possibilità.

Michael Jordan

Molti atleti hanno raggiunto risultati straordinari non grazie alla perfezione ma alla capacità di adattarsi e affrontare le difficoltà. Michael Jordan, considerato uno dei più grandi giocatori di basket della storia, ha sempre sottolineato l’importanza degli errori nel suo percorso di crescita: «Ho fallito molte volte nella mia carriera. Ed è per questo che ho avuto successo».

Parole con cui ha lanciato una sfida all’idea che la perfezione sia la chiave della realizzazione personale, che invece è piuttosto frutto dell’esperienza, della perseveranza e dell’apprendimento continuo. Parole che spalancano la riflessione sul grande rischio che l’ossessione per la perfezione faccia perdere di vista se stessi; un’alienazione che distragga dall’unica perfezione che merita di essere inseguita ovvero quella della propria autenticità.

