Luigi Celeste, l’uomo che ha ispirato il film Familia: «Gli Oscar? Ho la pelle d’oca. Il parricidio è il mio macigno»

La pellicola è stata selezionata da Anica per la corsa a Hollywood. Le nomination ufficiali verranno rese note a gennaio. Al centro dell’opera la storia di un ragazzo che uccide il padre per proteggere la madre dalle violenze dell’uomo padrone. Condannato, in carcere rinasce, diventa un super esperto informatico
Sono passati nove anni da quel colloquio nella sede di una grande azienda informatica dove tutto, in fondo, è cominciato. L’esistenza di Luigi è diventata nota al grande pubblico con il film Familia del regista Francesco Costabile. La trama è fedele ai fatti accaduti: Luigi giovanissimo che uccide il padre per proteggere la madre dalle violenze dell’uomo padrone. Condannato, in carcere rinasce, diventa un super esperto informatico. E una volta uscito, nel 2016, inizia la scalata professionale ne