Luigi Celeste, l’uomo che ha ispirato il film Familia: «Gli Oscar? Ho la pelle d’oca. Il parricidio è il mio macigno»

true false

Sono passati nove anni da quel colloquio nella sede di una grande azienda informatica dove tutto, in fondo, è cominciato. L’esistenza di Luigi è diventata nota al grande pubblico con il film Familia del regista Francesco Costabile. La trama è fedele ai fatti accaduti: Luigi giovanissimo che uccide il padre per proteggere la madre dalle violenze dell’uomo padrone. Condannato, in carcere rinasce, diventa un super esperto informatico. E una volta uscito, nel 2016, inizia la scalata professionale ne