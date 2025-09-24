intervista – il film candidato dall’italia

Luigi Celeste, l’uomo che ha ispirato il film Familia: «Gli Oscar? Ho la pelle d’oca. Il parricidio è il mio macigno»

Luigi Celeste alla premiazione di Familia
Giovanni Tizian
24 settembre 2025 • 07:00

La pellicola è stata selezionata da Anica per la corsa a Hollywood. Le nomination ufficiali verranno rese note a gennaio. Al centro dell’opera la storia di un ragazzo che uccide il padre per proteggere la madre dalle violenze dell’uomo padrone. Condannato, in carcere rinasce, diventa un super esperto informatico

Sono passati nove anni da quel colloquio nella sede di una grande azienda informatica dove tutto, in fondo, è cominciato. L’esistenza di Luigi è diventata nota al grande pubblico con il film Familia del regista Francesco Costabile. La trama è fedele ai fatti accaduti: Luigi giovanissimo che uccide il padre per proteggere la madre dalle violenze dell’uomo padrone. Condannato, in carcere rinasce, diventa un super esperto informatico. E una volta uscito, nel 2016, inizia la scalata professionale ne

Classe ’82. A Domani è capo servizio e inviato cronaca e inchieste. Ha lavorato per L’Espresso, Gazzetta di Modena e ha scritto per Repubblica. È autore di numerosi saggi-inchiesta, l’ultimo è il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate della Lega di Matteo Salvini. 