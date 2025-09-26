Maria Arnal: «La musica e l’Ia? Voglio capirla»

La cantante e compositrice catalana in questi giorni è in tour con La morte e la primavera. Il 26 settembre suona al Mattatoio di Roma per una delle serate di ULTRA Club, la sezione musicale di Romaeuropa Festival: «Per me è sempre interessante parlare al nostro tempo, lo faccio perché mi interessa, sono molto libera»
Maria Arnal è incontenibile. La cantante e compositrice catalana in questi giorni è in tour con La morte e la primavera, spettacolo di danza curato da Marcos Morau e ispirato a un romanzo di Mercé Rodoreda. Il 26 settembre Arnal suona al Mattatoio di Roma per una delle serate di ULTRA Club, la sezione musicale di Romaeuropa Festival. «È una settimana impegnativa», ci dice al telefono quando la raggiungiamo per un’intervista. «Il 25 settembre sono a teatro con La morte e la primavera a Barcellona