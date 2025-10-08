Cultura

Maria De Filippi regna in tv perché sa cosa vogliamo

Maria De Filippi
Maria De Filippi
Lisa Di Giuseppe
08 ottobre 2025 • 20:17

La regina della Fascino potrebbe sbarcare a Belve e sottoporsi all’intervista di Francesca Fagnani. Ma il successo della valchiria di Mediaset si basa su una squadra granitica e il fiuto per i format

«Una volta Maurizio Micheli metteva in scena Mi voleva Strehler, oggi sarebbe più adatto Mi voleva Maria». Giovanni Benincasa racconta il dominio mediatico di Maria De Filippi così. «Ha un potere di chiamata fortissimo, nessuno si rifiuta di andare da lei» continua lo storico autore Rai. Eppure, stavolta, potrebbe essere lei a raccogliere “la chiamata” dell’amica Francesca Fagnani, padrona di casa a Belve dove le bocche sono cucite ma nessuno smentisce l’indiscrezione secondo cui la regina di Me

Per continuare a leggere questo articolo

Lisa Di Giuseppe

Scrivo di politica, economia ed esteri (soprattutto Germania). Ho lavorato per Reuters, La7, Corriere della Sera e Public Policy. Su Twitter sono @sallisbeth