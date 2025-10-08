Maria De Filippi regna in tv perché sa cosa vogliamo

La regina della Fascino potrebbe sbarcare a Belve e sottoporsi all’intervista di Francesca Fagnani. Ma il successo della valchiria di Mediaset si basa su una squadra granitica e il fiuto per i format
«Una volta Maurizio Micheli metteva in scena Mi voleva Strehler, oggi sarebbe più adatto Mi voleva Maria». Giovanni Benincasa racconta il dominio mediatico di Maria De Filippi così. «Ha un potere di chiamata fortissimo, nessuno si rifiuta di andare da lei» continua lo storico autore Rai. Eppure, stavolta, potrebbe essere lei a raccogliere “la chiamata” dell’amica Francesca Fagnani, padrona di casa a Belve dove le bocche sono cucite ma nessuno smentisce l’indiscrezione secondo cui la regina di Me