l’intervista

Marino Neri: «Visioni e realtà, mi piace raccontare storie stando sul confine»

Michela Rossifumettista
10 dicembre 2025 • 19:10

Intervista all’autore della cover di Finzioni del mese di dicembre, una delle voci più raffinate del fumetto italiano: «Trovo che le cose più interessanti, dal punto di vista narrativo, avvengano nelle zone periferiche. Non saprei cosa raccontare di una grande città. Nelle aree decentrate trovo sempre più materiale: mi sembra che lì si sperimenti una sorta di vita di frontiera».

La copertina dell’inserto Finzioni del mese di dicembre è stata firmata da Marino Neri, fumettista e illustratore, tra le voci più raffinate del fumetto italiano. Ha esordito con Il re dei fiumi (Kappa edizioni, 2008) e La coda del lupo (Canicola, 2011), entrambi tradotti all’estero, e nel 2012 ha ricevuto il premio Nuove strade del Napoli Comicon come miglior talento emergente. Successivamente ha pubblicato Cosmo (Coconino, 2016), L’incanto del parcheggio multipiano (Oblomov, 2018), Nuno salva

Michela Rossifumettista

Michela Rossi è una fumettista, illustratrice e art director. Dopo aver partecipato a due antologie a fumetti, La Rabbia (Einaudi Stile Libero, 2016) e Sporchi e subito (Feltrinelli Comics, 2020), nel 2021 ha esordito con la sua prima graphic novel, intitolata Prima di tutto tocca nascere (Feltrinelli Comics), con cui nel 2022 ha vinto il Premio nuovi talenti al Romics.
Dal 2021 collabora con il quotidiano Domani come fumettista ed editor della sezione fumetti di Finzioni e degli illustratori dell’inserto Cibo.
Nel 2023 ha pubblicato la sua seconda graphic novel, In un soffio (Oblomov Edizioni), e nello stesso anno ha vinto il Gran Guinigi al Lucca Comics and Games per la miglior iniziativa editoriale, grazie alla sua curatela dei fumetti su Domani.
Ha scritto articoli e interviste per Domani e Vogue Italia, e ha collaborato come illustratrice e fumettista con Left, Linus, Gambero rosso, Cosmopolitan e Rolling Stone. 
Dal 2024 insegna Sociologia della comunicazione all’interno del corso di Illustrazione e Animazione presso lo Ied di Roma.
(foto di: Antonio Cama)