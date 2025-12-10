Marino Neri: «Visioni e realtà, mi piace raccontare storie stando sul confine»

true false

La copertina dell’inserto Finzioni del mese di dicembre è stata firmata da Marino Neri, fumettista e illustratore, tra le voci più raffinate del fumetto italiano. Ha esordito con Il re dei fiumi (Kappa edizioni, 2008) e La coda del lupo (Canicola, 2011), entrambi tradotti all’estero, e nel 2012 ha ricevuto il premio Nuove strade del Napoli Comicon come miglior talento emergente. Successivamente ha pubblicato Cosmo (Coconino, 2016), L’incanto del parcheggio multipiano (Oblomov, 2018), Nuno salva