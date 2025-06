È stato l’ultimo magistrato italiano a cadere vittima del terrorismo politico: dopo Mario Amato, ucciso il 23 giugno 1980 a Roma alla fermata dell’autobus sotto casa dai Nuclei Armati Rivoluzionari, i suoi colleghi (da Costa a Caccia, da Chinnici a Scopelliti, fino a Falcone e Borsellino) sarebbero stati assassinati da organizzazioni criminali come mafia e ’ndrangheta.

Aveva 45 anni, il sostituto procuratore Amato, quando con un colpo di pistola alla nuca venne ucciso da Gilberto Cavallini, che poi fuggì a bordo di una motocicletta guidata dall’ancora minorenne Luigi Ciavardini. Esecutori materiali che la giustizia ha da tempo condannato, assieme ai leader dei Nar Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, questi ultimi a titolo di concorso, da anni però liberi per aver estinto le rispettive pene.

È solo uno dei tanti ergastoli (nove) assommati da Cavallini, sull’ultimo dei quali, quello per la strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980 (con sentenze già decenni fa passate in giudicato per gli stessi Mambro, Fioravanti e Ciavardini), a metà dello scorso gennaio è calato anche il sigillo definitivo della Cassazione. Un cantiere giudiziario che si avvia a chiudersi anche per l’ultimo dei condannati, Paolo Bellini di Avanguardia Nazionale, sulla cui condanna all’ergastolo in entrambi i gradi di giudizio la Suprema Corte si pronuncerà il 30 giugno.

L’ultimo intervento

Il titolo dell’incontro in cui è stato ricordato in aprile a Roma, nell’ambito della Festa della Resistenza, era “Una verità d’assieme. La storia di Mario Amato, magistrato della Costituzione”, e si tratta della citazione di una sua frase, che pronunciò il 13 giugno di quel 1980 in un’audizione davanti al Consiglio Superiore della Magistratura. Dunque appena dieci giorni prima di essere ucciso. Eccola: «Sto arrivando alla visione di una verità d’assieme, coinvolgente responsabilità ben più gravi di quelle stesse degli esecutori materiali degli atti criminosi».

Amato indagava da tempo sulla destra eversiva: dopo l’uccisione nel 1976 di Vittorio Occorsio da parte di Pierluigi Concutelli di Ordine Nuovo, sulla sua scrivania erano via via confluite tutte le inchieste sul neofascismo romano, allora in piena ascesa. Ma era il solo a farlo: le promesse di affiancamenti mai si concretizzarono. E lavorava senza alcuna protezione: per i Nar, senza scorte di mezzo, fu un obiettivo fin troppo facile.

Nello stesso palazzo di giustizia di Roma, Amato aveva nemici anche tra i propri colleghi: a partire da quell’Antonio Alibrandi il cui figlio Alessandro era nome di spicco proprio dei Nar. Mentre vicepresidente di quel Csm a cui aveva denunciato la propria situazione di solitudine, era per giunta un uomo della P2 di Licio Gelli: Ugo Zilletti. Una P2 che, stando alle sentenze del processo Bellini, proprio in quelle settimane stava preparando la strage di Bologna.

Oggi a Mario Amato è intitolata l’aula delle udienze penali del Tribunale di Rovereto, in Trentino, dove all’inizio degli anni Settanta aveva iniziato la propria carriera. E sempre a Rovereto (ironia della sorte, città di nascita di Fioravanti) nel 2012 gli è stata anche intitolata una via, come pure fin dagli anni Ottanta nella capitale, dove nel 2013 è stato eretto un monumento che lo ricorda, proprio in quel viale Jonio in cui Cavallini lo colpì a morte.

Il saggio-inchiesta

Storia del giudice Amato, delle sue indagini e del suo omicidio è il sottotitolo di un libro da poco pubblicato da Editori Laterza, Il nero dei giorni, autore Mario Di Vito, giornalista del Manifesto. È un libro importante, perché cerca dichiaratamente di riprendere in mano quella «verità d’assieme» a cui il magistrato stava giungendo.

«Ma fu ammazzato e quella verità poi è uscita solo a pezzi, senza una forma precisa – si legge in apertura del saggio – qui si proverà a raccoglierli quei pezzi, mostrando, sin dove possibile, come si incastrano tra loro».

Non un compito facile, per l’autore, che nel 1980 neppure era nato. Oggi di anni ne ha 35 e ha già alle spalle sempre per Laterza un paio di altri libri importanti: l’ultimo del 2023, dal titolo folgorante La pista anarchica, formula icastica buona per tutte le stagioni, sull’eterno canovaccio che vede i libertari costantemente indagati e incarcerati in maxi operazioni poi puntualmente sconfessate dalla magistratura.

L’altro, uscito l’anno precedente, aveva invece a che fare con una pagina terribile del terrorismo italiano, niente affatto grottesca. Si intitolava Colpirne uno. Storia di famiglia con Brigate rosse e ripercorreva il rapimento e l’uccisione nel 1981, da parte delle Br di Giovanni Senzani, di Roberto Peci, fratello del “superpentito” Patrizio, le cui rivelazioni segnarono l’inizio della fine del partito armato.

Una vicenda ripercorsa da Di Vito anche attraverso il proprio vissuto familiare: suo nonno, Mario Mandrelli, sostenne infatti la pubblica accusa al processo di Ascoli contro Senzani e gli altri brigatisti accusati e condannati per quel delitto. Un libro dunque che ha segnato il passaggio del testimone della memoria: dai protagonisti degli anni di piombo, e da storici e giornalisti loro contemporanei, dapprima alla generazione successiva (quella dei figli delle vittime del terrorismo), e ora addirittura ai nipoti. D’altra parte, se i Nar non l’avessero assassinato, lo stesso Amato oggi avrebbe 88 anni.

La semilibertà di Cavallini

Cavallini ne ha invece 73 ed è detenuto a Terni in regime di semilibertà. Un beneficio carcerario che la Procura di Bologna, all’indomani della sentenza definitiva della Cassazione sul suo ennesimo ergastolo, ha chiesto di revocare. Ed è di pochi giorni fa la notizia, pubblicata da Dagospia con tanto di filmato, di una sua visita in aprile alla sorella a Milano, in permesso premio. E puntuale era stato il commento di Paolo Bolognesi, presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage: «Sono amareggiato e deluso. La responsabilità di Cavallini è stata dimostrata: fu lui ad ospitare a Villorba, in casa sua, Mambro, Fioravanti e Ciavardini il giorno prima della strage. Lui a fornire l’auto, nonché patenti e falsi documenti di identità. C’è una condanna definitiva all’ergastolo, arrivata meno di tre mesi fa e lui è fuori. Ancora fuori. All’epoca Cavallini ha fatto il suo “dovere” e adesso viene favorito. Ormai dobbiamo aspettarci di tutto, perché c’è voglia di chiudere con il passato».

In semilibertà dal 2017, l’assassino di Mario Amato ha lavorato a lungo per una cooperativa sociale romana, la Essegi 2012 (sciolta due anni fa dal governo per irregolarità), legata a familiari proprio di Ciavardini, complice di Cavallini quella mattina del 23 giugno 1980.

Tornando al libro di Di Vito, Il nero dei giorni” si muove tra cronache e documenti giudiziari, seguendo mezzo secolo di neofascismo italiano fino ai giorni nostri, ad esempio con un denso capitolo relativo all’inchiesta Mafia capitale. Ovviamente c’è molta Bologna, nel senso delle inchieste sulla bomba in stazione, con l’autore che dà spazio anche all’autodifesa dei Nar, Fioravanti in primis: versioni peraltro ormai da trent’anni (ma anche nei recenti processi a Cavallini per la strage) ripetutamente smontate nelle aule di giustizia. Non manca comunque Di Vito di segnalarne l’incongruità, anche a proposito di aspetti minori e poco approfonditi.

Un milione e due

È il caso di quell’intercettazione in cui Gennaro Mokbel («finanziere napoletano di origini egiziane, fascista convinto e dichiarato») affermava di aver sborsato di tasca propria «un milione e due» per «tirare fuori» Mambro e Fioravanti, che in effetti hanno riacquistato la piena libertà rispettivamente nel 2013 e nel 2009. Quelle parole di Mokbel erano state intercettate nel 2010 e Fioravanti aveva minimizzato, spiegando al settimanale Panorama che si era trattato di una cena di raccolta fondi. E che quella somma era in lire, non in euro. Chiosa Di Vito: «Mitomane o no, Mokbel è sempre stato un uomo in grado di disporre di grandi cifre di denaro e appare quantomeno curioso che si sia vantato al telefono di aver raccolto appena un milione e duecentomila lire...». Nel 2010. Quando l’euro era in circolazione già da otto anni.

