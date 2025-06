Il cambiamento necessario alla società riguarda anche gli uomini. Per compierlo non basterà l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria nelle scuole, per quanto diversi studi sostengano che sia fondamentale. Il cambiamento coinvolge tutti gli aspetti della vita sociale, dalla famiglia ai modelli veicolati dalla cultura di massa. Guardare film che parlano in modo corretto di violenza contro le donne può essere un ottimo punto di partenza

«Un capobranco, un uomo che sa combattere, sicuro di sé, che sa prendersi cura della propria compagna». Questo è un “maschio vero” secondo Massimo (interpretato da Matteo Martari), ex dirigente televisivo e uno dei protagonisti di Maschi veri, la serie – remake della spagnola Machos alfa – uscita a metà maggio su Netflix. Insieme a Massimo ci sono Mattia (Maurizio Lastrico), Riccardo (Francesco Montanari) e Luigi (Pietro Sermonti): amici da sempre, con vite diverse, ma tutti cresciuti con l’idea di dover dimostrare di essere sicuri, superiori, forti. È la storia di quattro uomini sulla quarantina e dei loro modelli di mascolinità che si scontrano con una società profondamente cambiata, che chiede un’evoluzione anche agli uomini.

La serie vuole far riflettere su cosa significhi oggi essere uomini con un tono leggero e scherzoso, ma nel farlo unisce un’accozzaglia di temi – dal linguaggio inclusivo al sesso, passando per l’omosessualità, l’esercizio del potere sul luogo di lavoro, l’indipendenza economica e il ruolo della paternità – senza affrontarne nessuno in modo approfondito. L’unico elemento che lega tutta la narrazione è la consapevolezza della necessità di un cambiamento, che porta i quattro protagonisti a iscriversi a un gruppo di decostruzione della mascolinità tossica, ma senza successo. Anzi, con un finale tragicomico che affossa l’intenzione di provare a diventare uomini nuovi.

Maschi veri parla di maschi che raccontano il cambiamento in prima persona, che si fanno delle domande, ma senza riuscire a darsi delle risposte, forse perché troppo focalizzati su loro stessi. Parlare di maschi non è certo una novità, ma oggi serie tv, film, programmi radio e newsletter raccontano questo tema con modalità che dicono molto del presente. L’essere uomo viene scomposto, esposto, in certi casi esibito. Tra ironia, nostalgia e tentativi più o meno consapevoli di autocritica, ne emergono prodotti culturali che – in modi differenti – dicono qualcosa sull’essere uomini oggi.

Giovani e adulti

I destinatari di questi prodotti culturali sono spesso i giovani. Lo erano nel caso di It end with us, il film con Blake Lively e Justin Baldoni uscito in Italia alla fine di agosto 2024, che racconta una storia di violenza e maltrattamenti; e lo erano anche con Adolescence, la serie tv che ha mostrato uno spaccato del mondo dei celibi involontari (incel), facendo luce sul tema della violenza tra giovani e giovanissimi. Entrambe a loro modo parlavano ai giovani di questioni di genere, nel primo caso usando un tono e uno stile proprio della generazione Z, nel secondo caso mettendo gli adolescenti e il loro mondo al centro del racconto.

Ci sono poi programmi condotti da maschi che talvolta parlano anche (ma non esclusivamente) di questioni di genere, spesso coinvolgendo altri maschi, questa volta adulti. È il caso del programma di Radio 24 La Zanzara, che nel tempo ha toccato il tema delle questioni di genere più volte.

Negli ultimi mesi sono stati invitati in studio Leonardo Caffo e Alessandro Basciano: rispettivamente il filosofo e opinionista condannato in primo grado per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti dell’ex compagna, e l’influencer e dj con un divieto di avvicinamento emesso a fine aprile sempre nei confronti dell’ex compagna. Ma la lista potrebbe continuare.

Nelle ultime settimane, a La Zanzara si è parlato anche di femminicidio, in riferimento all’uccisione di Martina Carbonaro, la quattordicenne di Afragola uccisa a sassate dall’ex fidanzato diciannovenne a fine maggio. In quell’occasione il conduttore Giuseppe Cruciani ha detto che la morte di Carbonaro non c’entrava niente con il femminicidio.

«È un omicidio, purtroppo che nasce dal fatto che questo qua non voleva perderla, aveva paura di perderla. Ma non basta questo naturalmente, ci sono tanti uomini che hanno paura di perdere la propria donna, c’è in più l’istinto omicida che può essere in qualsiasi persona, purtroppo». Dunque, si chiedeva ancora Cruciani, «cosa c’entra il femminicidio? Cosa c’entra dare una categoria? Già ci sono tutte le aggravanti», aggiungendo poi che in questi giorni «è stato ucciso anche un uomo da parte di una donna». Una narrazione diversa dalle precedenti, che ripropone ed estremizza gli stereotipi di genere, nega la definizione stessa di femminicidio, e non lascia spazio a una decostruzione del “maschio vero”.

Uomini che si decostruiscono

Ma c’è anche chi un lavoro su di sé ha deciso di farlo, provando a metterlo a disposizione degli altri. È il caso di Pietro Izzo, esperto di comunicazione e autore di Patrilineare, la newsletter che, come scrive lui stesso, «ti smonta il patriarcato dall’interno... o almeno, ci prova». Izzo si rivolge a uomini e ragazzi etero e cisgender, anche se tra chi legge ci sono molte donne e persone queer, e cerca di far riflettere sulle questioni di genere partendo dal suo punto di vista di uomo e padre. «Il senso è questo: scrivere, riflettere io per primo e mettere in comune il mio percorso, per provare a cambiare le cose dall’interno», ha detto a Domani.

La newsletter è nata ormai due anni fa, nel 2023, ed esce su Substack ma «molti dei contenuti relativi al discorso sul maschile, sulla cultura del consenso, sull’educazione sessuale e affettiva del maschio sono nati durante la pandemia, come una bozza di libro destinato a mio figlio». I temi trattati sono diversi: dal consenso al ruolo degli uomini nel femminismo, passando per le emozioni e gli stereotipi.

Izzo è consapevole che il cambiamento sociale deve partire anche dagli uomini. «Ho 54 anni, anche se mi dicono che sembro più giovane. Sono un genitore attempato, ho un figlio in preadolescenza ed è un periodo oggettivamente difficile – ha raccontato –. Questo è il periodo in cui emergono comportamenti assorbiti per osmosi di misoginia e omotransfobia, da cui nessuno è esente, anche chi è vissuto in una famiglia diciamo così “illuminata”». Ed è per questo che ha deciso di mettersi in gioco, confrontandosi con soggettività diverse da lui per arricchirsi e trasmettere ciò che impara a chi «non ha tempo o voglia di studiare Judith Butler o Carla Lonzi» perché è consapevole che «il patriarcato sia un sistema che fa malissimo anche ai maschi».

Cambiare si può

Il cambiamento che Pietro Izzo promuove nella sua quotidianità e attraverso la newsletter non è poi così lontano da quello auspicato dal professore del corso di decostruzione maschile di Maschi veri: «La nostra generazione ha dato tutto per scontato: così facevano i nostri padri, così abbiamo fatto noi. I giovani maschi di oggi invece sanno tornare sui loro passi. E lo stesso dobbiamo fare noi».

Il cambiamento necessario alla società riguarda anche gli uomini. Ma per compierlo non basterà l’educazione sessuo-affettiva obbligatoria nelle scuole, per quanto diversi studi sostengano che questa sia fondamentale. Il cambiamento coinvolge tutti gli aspetti della vita sociale di ogni individuo, dalla famiglia ai modelli veicolati dalla cultura di massa. E guardare un film che parla in modo corretto di violenza contro le donne o leggere una newsletter che incoraggia la decostruzione degli stereotipi può essere un ottimo punto di partenza.

