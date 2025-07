«La strada è scritta sul corpo». Attraverso questa immagine di topos, segni e materia Max De Paz compie un’indagine letteraria sulla condizione sociale ed esistenziale di un giovane senzatetto nel Quinto arrondissement di Parigi. «Siamo barboni, non c’è bisogno di nascondersi dietro parole più tenere tipo senza fissa dimora», mette subito in chiaro l’autore attraverso la voce del protagonista.

Mendicare, uscito per Nottetempo e tradotto da Annalisa Romani, è un esordio fulminante tanto più che a scriverlo è un ragazzo nato nel 2002. «Il libro nasce dalla mia vita di studente in questo quartiere di Parigi», dice De Paz a Domani. «Qui si incontrano ogni giorno una grande ricchezza e un’enorme miseria».

De Paz per anni percorre la strada per raggiungere L’École Normale Supérieure Paris-Saclay dove studia filosofia e scienze sociali: «Sono stato immerso in questo rapporto sociale, l’elemosina, che è molto violento. È una violenza simbolica: la vita del mendicante dipende dalla nostra volontà».

De Paz è un lettore di Marx e Levinas, filosofi che mettono in discussione il suo sguardo, la sua postura: «Quest’aporia è diventata per me un’ossessione, e non ho trovato altra soluzione che scrivere».

Forse non a caso lo scrittore sceglie la parola aporia che in greco vuol dire strada senza uscita: senza uscita sembra essere fin dalle prime pagine la vita del protagonista senza nome ma con un’identità in cui può riconoscersi tutta quella generazione alla continua ricerca di un senso, insofferente verso il mondo che è costretta ad abitare.

De Paz ci fa scivolare nei panni lerci di un senzatetto di vent’anni che dà del tu al lettore portandolo con la guancia sull’asfalto, tra la puzza di piscio, la violenza e i codici della strada. Intorno all’io narrante si forma una compagnia di disperati: Philipe, il barbone storico che divora libri e «offre un’immagine bellissima della miseria», Tamás, il giovane rom affamato che terrorizza i passanti e Moussa, che «siccome è nero e non legge non attacca. È assurdo come la gente si scelga i poveri».

La rivolta delle parole

La strada come teatro d’azione dà l’idea di un tempo orizzontale: quando si è arrivati così in basso, l’esistenza si svolge su un piano sdraiato su cui si può solo strisciare. Poi nella storia arriva Élise: poeta e barbona, scrive versi con cui incide graffi sul suo cammino. Questi segni diventano per il protagonista una mappa, non per orientarsi ma per far esplodere un topos interiore.

Rivoltare l’immagine iniziale: ora è il corpo che scrive la strada. Attraverso la forza delle parole Élise risveglia nel narratore il bisogno di lottare «come un torrente impetuoso che non puoi trattenere».

Ma De Paz con l’innamoramento del protagonista non vuole raccontare il potere salvifico e risolutore dei sentimenti. L’incontro con Élise fa inclinare il piano dell’esistenza rendendolo verticale: i due ragazzi si arrampicano come fiamme che puntano verso l’alto, minacciati da una caduta più precipitosa e profonda. De Paz solleva il lettore dall’asfalto con un vento di rivolta verso i fuochi d’artificio del finale.

L’incontro con Élise getta una luce nuova anche sulla genesi stessa del romanzo. Il tono provocatorio rivolto fino a quel momento al lettore ora svela la natura ossessiva del monologo senza fiato del protagonista: «Hanno tutti una vocina nella testa difficile da sopportare», dice Élise. «La mia mi fa scrivere». La rivolta per l’io narrante parte dalla poesia, dai versi che cantano la rabbia della strada: le parole nella visione di De Paz cambiano il mondo.

Il linguaggio della strada

Tra registro infantile e slang, il linguaggio utilizzato da De Paz incide frammenti cinici, aspri, nervosi. Sebbene nella prima parte del romanzo la scelta della lingua rischi di evocare una visione idealista della vita di strada, accentuata dal forte umorismo, questa scelta può essere intesa come un’immedesimazione incondizionata che viene richiesta al lettore: diventare parte di quella comunità di tremila senzatetto che vivono per le strade di Parigi.

In questo modo una certa etica diventa per l’autore scelta estetica di una lingua che si fa linguaggio nel momento in cui definisce i contorni di un mondo. Il passaggio diventa chiaro dopo l’incontro con Élise quando tutto diventa cupo, folle, urgente, serio.

L’umorismo bonario si squaglia come il waffle al cioccolato tanto desiderato da Moussa. E forse non era nemmeno umorismo ma solo la vocina nella testa che prende in giro il protagonista, lo illude di quanto siano divertenti la miseria e la disperazione per tenere a bada il desiderio di ribellione.

La pubblicazione di Mendicare viene preceduta in Italia dall’uscita di L’arte di lasciar andare dei Baustelle che cantano: «Cosa ci infetta le arterie e ci soffoca invece di farci andare a dormire? Cosa ci tiene in ostaggio il respiro? È il peccato originale non sapersi arrendere». Bianconi e De Paz cantano lo stesso sbilanciamento.

Il finale del romanzo di De Paz entusiasma, commuove, ci interroga su ciò che non abbiamo osato, che non abbiamo voluto guardare, che abbiamo lasciato indietro, che abbiamo mandato nel fondo del perbenismo.

Mendicare è uno schiaffo in faccia letterario, è il grido nella notte degli ultimi, è amore per la rivolta, è la ribellione della poesia. È un invito a trovarsi un amante poeta e barbone con cui, come scrive De Paz, «trovare un po’ di vita in questo gran bordello, insieme», mentre mandiamo nelle orecchie i Baustelle a tutto volume: «Questi due ragazzi disperati al mare. Bombe a mano nere per non crollare. Sono qui a ballare».

Mendicare (Nottetempo 2025, pp. 132, euro 16,50) è un romanzo di Max De Paz

