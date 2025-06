Dal primo aprile, il Comune ha deciso di non rinnovare la convenzione per l’uso dei locali con la struttura nata nel 2011. Nessuna proroga, nessuna attesa per un nuovo bando. Tutti fuori, entro il 15 giugno. L’ex deposito ATM era stato trasformato in un luogo vivo e creativo. Per quattordici anni si sono tenute mostre, campus per ragazzi e incontri con artisti

WOW era il Museo del Fumetto di Milano. Dal primo aprile, il Comune ha deciso di non rinnovare la convenzione per l’uso dei locali. Nessuna proroga, nessuna attesa per un nuovo bando. Tutti fuori, entro il 15 giugno. Anche se la Fondazione Franco Fossati sta estinguendo il debito con un accordo con l’avvocatura del comune. Anche se c’era l’intenzione e anche la volontà, di partecipare al bando per la prossima assegnazione: non è ancora uscito e non si sa quando uscirà.

WOW è nato nel 2011. Un ex deposito ATM del 1926 trasformato in un luogo vivo e creativo. Per quattordici anni si sono tenute mostre, campus per ragazzi e incontri con artisti. Uno di quei posti che hanno tutte le caratteristiche per essere eterno, finché qualcuno non decide di farlo sparire. Qualche settimana fa ho realizzato un’illustrazione per sostenerlo. Non vivo a Milano, ma lì ho amici, colleghi, persone che da anni dedicano tempo, passione, energia a qualcosa che, nell’ultimo periodo, alcune politiche stanno dando per scontato (se non attivamente boicottando), cioè la cultura. I fumetti, quella cosa chiamata anche nona arte. Che è racconto, immaginazione, memoria. Che è anche politica, critica, poesia. I fumetti parlano sempre del nostro tempo. Ma sembra che, ancora oggi, tutto questo non abbia molta importanza.

La trattativa saltata

La Fondazione Franco Fossati ha provato a resistere. Ha risolto il debito. Ha raccolto 12.000 firme. Alla fine è stato chiesto del tempo, la risposta è stata secca e lapidaria: un no. Solo dopo l’attenzione mediatica e social scatenata dal comunicato di chiusura di martedì, il Comune di Milano ha proposto una parziale soluzione, ritenuta comunque troppo onerosa dalla Fondazione che gestisce il museo: «Fermo restando che è sempre triste dover arrivare agli sgoccioli per ottenere soluzioni chieste già da tempo, stiamo valutando il da farsi».

La burocrazia esige e non ascolta. Quando lo fa arriva spesso troppo tardi. È cinica anche quando si finge equa. In attesa di capire cosa ne sarà dello spazio e nella speranza di qualche colpo di scena finale, possiamo dire che in questi 14 anni WOW Spazio Fumetto è stato un punto di riferimento per appassionati e operatori del settore: dalle grandi esposizioni (dai comics Marvel ai grandi maestri del fumetto italiano, dall’anniversario per i 45 anni dell’anime di Lady Oscar alla retrospettiva sulle Principesse Disney, da Star Wars a Gianni De Luca, dal Corriere dei Piccoli a Dylan Dog, da Diabolik ad Alan Ford) alle mostre a ingresso libero (tra cui quelle dedicate a Jack Kirby, Matteo Guarnaccia, Tuono Pettinato, Zerocalcare), dagli eventi dedicati all’universo Star Wars con i gruppi di costuming ufficiali. Ha ospitato anche Bricòla, festival dedicato alle autoproduzioni. Il comitato organizzativo sottolinea che la gestione del centro da parte della Fondazione Franco Fossati è stata essenziale per l’esistenza e il successo di Bricòla come lo si è conosciuto. Mettere a disposizione uno spazio del genere a titolo completamente gratuito ha permesso loro di non dover mai far pagare un biglietto al pubblico né alcuna quota a tutti gli artisti che hanno partecipato, creando quindi un evento davvero accessibile e inclusivo.

L’evento finale

Inclusività, dunque: come spiega Maya Quaianni, collaboratrice del museo e ricercatrice sul fumetto, «il museo è stato infatti capace di creare una rete di collaboratori e amici trasversali per interessi fumettistici, diventando un luogo inclusivo non solo per chi vede la nona arte come forma artistica, ma anche per chi è attratto dal fascino più pop delle nuvolette».

Proprio per questo gli organizzatori dei due maggiori festival di autoproduzione a fumetti di Milano, AFA Autoproduzioni Fichissime Anderground e Bricòla, hanno deciso di unire le forze per organizzare un evento finale che si svolgerà domenica 15 giugno dalle 15:00 alle 20:00, ovvero durante gli orari di apertura del museo. Un momento che, come recita il comunicato stampa, «vuole essere sia un saluto festante da parte di tutta la comunità fumettistica milanese, sia un momento di mobilitazione artistica per tenere viva l’attenzione su cosa sta accadendo in viale Campania 12», e che vedrà alternarsi fumettiste e fumettisti per realizzare una grande jam session disegnata: una “protesta”, allegra e pacifica, per manifestare l’affetto che si prova per questa realtà, così com'è stata gestita dalla Fondazione Franco Fossati dal 2011.

Le ultime speranze

Per l'occasione sarà allestita la mostra "Fumetti uniti contro lo sfratto", che raccoglie gli oltre 200 disegni che artiste e artisti hanno pubblicato sui social negli ultimi mesi, schierando i propri personaggi a sostegno di WOW Spazio Fumetto. Come ci confermano gli organizzatori di AFA, «WOW Spazio Fumetto è un presidio culturale importante, che ha saputo unire e coinvolgere diverse generazioni di autrici e autori di fumetto. Non è solo un museo, e già di per sé “sfrattare” un museo è assurdo, ma uno spazio vivo. Difenderlo contro le decisioni folli di questa giunta è prima di tutto un dovere, e poi una forma di Resistenza artistica». Durante l’evento finale di domenica 15 giugno, saranno presenti disegnatori, sceneggiatori, amici, visitatori. Una comunità viva, che rifiuta l’idea che il fumetto venga trattato come qualcosa che non ha peso, dignità, forza e senso di esistere.

