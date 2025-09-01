Negli ultimi 20 anni mi sono gradualmente spostata in periferia, migrando verso quartieri più economici, man mano che i prezzi delle case salivano. E ho scoperto che si vive benissimo
Milano non è solo grattacieli e movida, scegliere la periferia e non avere rimpianti
01 settembre 2025 • 19:59Aggiornato, 01 settembre 2025 • 20:28
Negli ultimi 20 anni mi sono gradualmente spostata in periferia, migrando verso quartieri più economici, man mano che i prezzi delle case salivano. E ho scoperto che si vive benissimo