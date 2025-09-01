Negli ultimi 20 anni mi sono gradualmente spostata in periferia, migrando verso quartieri più economici, man mano che i prezzi delle case salivano. E ho scoperto che si vive benissimo

Molti anni fa, quando per me Milano era ancora solo il mio cognome, gli Articolo 31 cantavano «Sei troppo bella per dirti addio» e io m’illudevo fosse dedicata a me. Poi, quando Milano è diventata anche il mio posto, ho capito perché le avevano dedicato quella canzone. E ho pensato che anche io non l’avrei mai abbandonata. Ma adesso che abito nell’ultimo cap, adesso che il cartello con la scritta “Bresso” dista da casa mia solo 1,8 chilometri, posso ancora dirmi milanese? E soprattutto: ha ancora un valore esserlo?

20162: è questo l’ultimo cap. Fino a pochi anni fa questa zona non era nemmeno parte del Comune. Fino a pochissimi anni fa, quando nominavo Niguarda, i milanesi e i residenti nei quartieri più centrali mi guardavano come se abitassi su Marte. Qui una volta era tutta campagna. Anzi: campagna, fabbriche e case per gli operai. Poi è arrivata l’università, poi perfino la metropolitana. E si è scoperto che c’è vita oltre la circonvallazione esterna.

Negli ultimi 20 anni mi sono gradualmente spostata in periferia, migrando verso quartieri più economici, man mano che i prezzi delle case salivano. E ho scoperto che si vive benissimo senza la movida sotto casa, che fuori dalla finestra preferisco avere un parco e non un grattacielo, che se ci si allontana un po’ ci si sveglia con il canto degli uccellini e non con lo sferragliare del tram.

Ho scoperto che “Milano” è un concetto fluido e che ognuno pone le sue colonne d’Ercole dove gli fa più comodo: qual è il criterio? La distanza dal duomo misurata in chilometri? O i minuti che servono per raggiungerlo? Cosa significa davvero «vivere a Milano»? E perché, se tutti se ne lamentano, nessuno è disposto ad allontanarsene, come cantavano J-Ax e DJ Jad?

Scegliere la periferia

Se per molti Milano è ancora uno status symbol, per altri è diventata semplicemente un luogo di lavoro: vivono in periferia e non rimpiangono la metropoli. E le statistiche lo confermano: chi se ne va non torna più indietro. E non ha rimpianti, come Marta Abruzzese, designer 31enne che dopo innumerevoli camere in appartamenti condivisi ha comprato casa a Seregno: «Milano ti mette davanti a compromessi troppo alti: con il budget che fuori città ti permette di comprare un trilocale, in città ci compri a stento un monolocale. Lo smart working ha contribuito a rendere meno faticosa questa scelta: vado in città solo un paio di volte alla settimana: non dovendo essere in ufficio tutti i giorni, non vale più la pena abitare nella metropoli».

Milanesi in fuga

Se per chi arriva da altre regioni è tutto sommato più facile lasciare la città, non è scontato che lo sia anche per chi a Milano ci è nato e cresciuto. Eppure, come Lorena Ansani, copy editor di 48 anni, sono tanti i milanesi doc che non vivono più nel loro comune: «Milano la amo, ma mi sono trasferita a Novate e non tornerei mai indietro».

Certo, lo dice adesso, ma all’inizio non era tanto convinta: «Vedevo tutti i paesi dell’hinterland come qualcosa di scomodo, di un po’ trash. Ero un po’ snob da questo punto di vista. Poi però mi sono fidata del mio compagno e ho scelto di trasferirmi a Novate, e ho scoperto che è come stare sempre in vacanza. È un paese accogliente, non un dormitorio straniante. E abbiamo trovato la nostra casa che è molto grande, bella, ariosa: a Milano io non mi sarei potuta permettere questa metratura, questi spazi, questo tipo di condominio. In più, è vicina alla stazione e in 12 minuti arrivo in Cadorna».

Per ogni milanese che ha lasciato senza rimpianti la città, c’è un provinciale che non l’ha mai desiderata: uno di loro è Raffaele Di Staso, 31 anni, comunicatore, che nemmeno negli anni dell’università ha voluto abitare nella metropoli: «Vivo a Cesano Maderno - racconta - e mi è capitato di cronometrarmi: il tempo impiegato tra quando uscivo di casa e quando ero seduto in aula era di 45 minuti, che a volte era addirittura inferiore al tempo impiegato da chi invece abitava in città. E lo stesso accade ora che lavoro».

Raffaele si infervora quando si parla di questi temi, ma prima di tutto ci tiene a precisare una cosa: «Non si può parlare di provincia come un monolite, e questo è il primo luogo comune da sfatare: esistono i paesini che hanno una loro dignità». Pur non avendoci mai abitato, Raffaele è convinto che vivere a Milano sia sopravvalutato.

Gli ho chiesto di scrivere una cartolina da Cesano Maderno a tutti quelli che in città si lamentano per l’aumento dei prezzi. «Qui - scrive - il costo al mq si aggira a una media di poco superiore ai 2mila euro. Imparagonabile ai prezzi di Milano che ormai ovunque superano i 5mila/mq. E la questione economica riguarda anche i servizi: dalla spesa al parrucchiere, dai corsi di pilates alle parcelle dello psicologo. Davvero preferite pagare di più rispetto agli 11 minuti di treno che dividono Cesano dalla prima metro? Baci dalla provincia».

