La classica più attesa dell’anno, la prima della nuova stagione, ha un’edizione femminile come Fiandre, Roubaix e Liegi. Da Voltri al traguardo ricalcherà esattamente la gara maschile, con tutti i Capi e il leggendario Poggio, un quarto d’ora di strappi e scatti in salita. Le gare aumentano, i campioni uomini sostengono il movimento ma molto c’è da fare: il 70% delle atlete guadagna meno di 10.000 euro l’anno, una su quattro reddito, un terzo svolge un secondo lavoro

Non c’è corsa più attesa della Milano-Sanremo. Non è soltanto il fatto che dall’ultima classica Monumento sono passati 161 giorni, più di cinque mesi. È che sui devoti del ciclismo ha l’effetto dell’uscita dall’inverno, di un precipitare dalla nebbia al sole, con la primavera e il mare che ti aspettano là in fondo. Per questo c’era bisogno di un superlativo assoluto: la Classicissima, la chiamano così anche gli stranieri, dovete sentire gli olandesi con tutte quelle esse in fila.

Quest’anno alla liturgia sono ammesse anche le cicliste, dopo vent’anni di niente: l’hanno chiamata Sanremo Women, perché è a Sanremo che bisogna arrivare, e Milano c’entra poco visto che si parte da Genova, ma è comunque meglio di come si chiamava prima. Primavera rosa sembrava quando alla Standa facevano gli sconti per Pasqua. Adesso quattro classiche Monumento su cinque hanno una versione femminile, manca soltanto il Lombardia, ma ci arriveremo.

Da Voltri al traguardo ricalcherà esattamente la gara maschile: stessa successione di Capi, stesse discese, stesso vento di sale, stessa probabile pioggia battente, il Poggio come ultimo calvario e la picchiata sull’Aurelia. Parità è anche quell’ultimo quarto d’ora con il cuore in gola, il più incerto ed emozionante di tutta la stagione.

EPA

La campionessa del mondo Lotte Kopecky sarà all’esordio stagionale. Ma due settimane fa il suo collega di maglia arcobaleno Tadej Pogacar le aveva lanciato uno straordinario assist. Eravamo alla conferenza stampa del vincitore della Strade Bianche, a Siena: lui era tutto grattato e scorticato, perché prima di andarsene da solo incontro al traguardo aveva sbagliato una curva ed era finito a gambe all’aria in mezzo ai rovi, così alla pelle bruciata e pelata dall’asfalto si erano aggiunte le spine.

Hai fatto la storia, gli aveva fatto notare un inviato belga, sei il primo a vincere questa corsa da campione del mondo. «Non è vero, l’anno scorso qui vinse Lotte Kopecky, io sono soltanto il secondo», aveva risposto lucidissimo lo sloveno che sta riscrivendo la storia del suo sport. E che al tempo stesso ci dice una cosa molto semplice: c’è un solo ciclismo, non un ciclismo maschile e uno femminile.

EPA

Tadej e Urska, Urska e Tadej

Non era la prima volta che Pogacar faceva il paladino. Era un ragazzino monotematico – ciclismo, bicicletta, corse – quando incontrò a un raduno della nazionale una collega un po’ più grande di lui che studiava Giurisprudenza e aveva a cuore i diritti delle donne. Cominciarono a uscire e lui la mise in guardia. «Mi disse che la bici occupava il 90 per cento dei suoi pensieri. Mi fece capire che io avrei avuto diritto al 10 per cento».

A Urska Zigart bastarono poche settimane. «Dopo due o tre mesi mi confessò che la proporzione era invertita: io ero diventata il 90 per cento dei suoi pensieri, la bici il 10». È per Urska che capita di vedere il Merckx di questo millennio a bordo strada di una gara femminile a distribuire borracce. È per Urska che Tadej ha rinunciato alle Olimpiadi di Parigi: il ct sloveno non aveva convocato lei, e lui ha rivisto le sue gerarchie, meglio due settimane di mare che il caos dei Giochi. È per lei che ha cercato di proporci un modo diverso di comunicare: al Giro di Svizzera del 2023, Urska attaccò a 13 km dal traguardo e fu beffata quando mancavano 100 metri.

«La fidanzata di Pogacar ripresa a 100 metri dal traguardo», titolarono i giornali, e Pogacar la vide dispiaciuta, è dura non avere diritto neanche al nome dopo tanta fatica. Così il giorno dopo lui postò su Instagram un bel primo piano sorridente per dire al mondo che sarebbe tornato ai campionati sloveni a cronometro, e fece anche il titolo: «Il fidanzato di Urska Zigart in Slovenia per la sua ultima corsa prima del Tour de France». Pogacar è un fuoriclasse, questo l’abbiamo già detto.

Binda e le donne in cucina

Ne è passato di tempo da quando uno dei più forti corridori della sua epoca, Alfredo Binda, vincitore cinque volte del Giro d’Italia (il primo nel 1925, l’ultimo nel 1933) e tre volte del campionato del mondo, si dichiarava orgogliosamente contrario al ciclismo femminile. «Non è bello vedere una donna sudata che traballa sui pedali senza alcuna grazia.

Non ho dubbi che la maggior parte degli allenatori e degli atleti sia d’accordo con me. Una volta, a un congresso internazionale di ciclismo, chiesi la parola per esprimere il mio disaccordo con le federazioni dei Paesi che avevano inserito le gare femminili nel loro calendario. Ho concluso con questa frase: Gli uomini in bicicletta, le donne in cucina!».

Il doppio cognome

Pogacar non è l’unico dei campioni del ciclismo attuale ad avere un rapporto di grande complicità con la propria compagna e a volerlo sottolineare. A febbraio dell’anno scorso Jonas Vingegaard, il grande rivale di Pogacar sulle strade del Tour (si scontrano soltanto lì: lo sloveno ne ha vinti tre ed è arrivato due volte secondo, il danese negli ultimi quattro ha ottenuto due vittorie e due secondi posti) ha aggiunto il cognome della moglie Trine al suo.

La legge danese lo consente, e dunque per l’Unione Ciclistica Internazionale oggi è Jonas Vingegaard Hansen. Il belga Remco Evenepoel, che a Parigi è diventato campione olimpico in linea e a cronometro, ha fatto lo stesso il mese scorso, e ora accanto al suo spicca il cognome Rayane, ereditato dalla moglie Oumaima, marocchina.

È lei, che Remco ha sposato nel 2022 appena diventato campione del mondo, ad averlo portato ad occuparsi della causa degli ultimi, dei migranti, degli emarginati delle banlieue di Bruxelles. Insieme avevano assistito al successo del Marocco sul Belgio, ai Mondiali di calcio di Doha e lui, che ha giocato fino alla nazionale Under 15 del suo paese, non ha avuto problemi a festeggiare per le strade il successo degli africani. Sui social i soliti integralisti – dio patria e famiglia? – gliene hanno dette di tutti i colori.

Il valore del ciclismo femminile

Ma torniamo alla Sanremo, l’ultimo passo delle donne sulla strada della parità in bicicletta. Negli ultimi anni il World Tour femminile è esploso, passando dai 34 giorni di gara del 2016 ai 72 del 2025. È cresciuto enormemente il valore delle gare femminili, quanto al prestigio invece rimane molto da fare: il montepremi per il vincitore della Milano-Sanremo è di 20mila euro, alla prima della Sanremo Women ne toccheranno appena 2.256.

Nel World Tour dal 2018 esiste un minimo salariale per le donne, che attualmente è di 62.320 euro l’anno per le cicliste autonome e di 38.000 euro per quelle contrattualizzate. Appena sotto la serie A però i problemi sono tutt’altro che risolti. Un sondaggio di The Cyclists' Alliance, il sindacato delle cicliste, ha rivelato che oltre il 70% delle atlete guadagna meno di 10.000 euro l’anno, e una su quattro non ha alcun reddito. Un terzo delle cicliste, soprattutto fuori dal World Tour, svolge un secondo lavoro, e la metà delle cicliste professioniste va avanti a contratti annuali.

È del tutto evidente che il non detto riguarda la maternità: non tutte le squadre sono la Lidl-Trek, che a partire dalla storia di Lizzie Deignan ha fatto della sua battaglia per i diritti delle donne una bandiera conquistandosi così non soltanto il mercato ma anche il cuore delle americane che vanno in bicicletta. Un affare, che però ha fatto fare un passo avanti a tutte. Un altro si farà oggi, quando il gruppo con Kopecky, Vollering, Longo Borghini, Balsamo, Vos, e anche Zigart passerà sui Capi, sulla Cipressa e sul Poggio due ore prima di Pogacar, van der Poel, Ganna e Milan. Il quarto d’ora più incerto ed emozionante di tutta la stagione adesso sono due.

