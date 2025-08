Se c’è una cosa che rende l’umanità affascinante è la sua imprevedibilità: la Gen Z potrebbe essere ricordata come la generazione che ha ridisegnato la partecipazione pubblica e privata alla vita religiosa, provando a colmare il vuoto esistenziale della società occidentale contemporanea, in larga parte causato dal capitalismo, con la spiritualità e la fede, al contrario di chi l’ha preceduta.

In un contesto dove il senso comune di smarrimento prevale – guerre, crisi climatica, precarietà, individualismo, consumismo, solitudine – la religione viene vista dalle nuove generazioni come l’occasione di dare un senso alla propria esistenza, di condividere con altre persone idee e valori, di costruire una bolla (l’ennesima) dove sentirsi capiti e accolti. Nella perenne ricerca di risposte online alle nostre fragilità, possiamo trovare una influencer cattolica che ci invita a seguire la parola di Dio esattamente come Kim Kardashian ci offre le sue nuove fasce modellanti per il viso.

La Gen Z, figlia di un’epoca segnata dal disincanto, nipote dell’era berlusconiana, cresciuta a biscotti biologici e social, trasforma la religione in un prodotto digitale di successo: reel per costruire un armadio estivo «che piaccia prima a Dio e poi a noi», foto ricercate di tatuaggi con il volto della Madonna, preti e suore che raccontano il Vangelo su TikTok. Un fenomeno talmente importante da essere riconosciuto al Giubileo, dove per la prima volta si è svolta la giornata per i missionari digitali e gli influencer cattolici: migliaia di telefoni alzati perché se non posti, non esisti.

Dieci anni e dieci milioni di follower dopo il debutto di un Papa, Francesco, su Instagram, il cattolicesimo diventa trend topic e il numero delle persone che decidono di battezzarsi non è mai stato così alto negli ultimi vent’anni.

Trovare la propria religione

La scorsa primavera il Financial Times ha dedicato due articoli all’aumento dei giovani tra le fila cattoliche: in Trovare la loro religione: perché la Gen Z si sta rivolgendo alla fede si riflette su come il risveglio dell’interesse religioso sia legato a una ricerca di significato personale, in parte slegata dalla religione tradizionale ma comunque affascinata dai rituali liturgici come esperienza analogica collettiva.

Poche settimane dopo, sempre sullo stesso giornale, in Giovani, liberali e abbracciano il cristianesimo, la scrittrice Lamorna Juliet Ash, autrice di Non dimenticare che siamo qui per sempre: la ricerca della religione da parte di una nuova generazione (Bloomsbury) racconta del suo viaggio attraverso la Gran Bretagna, intervistando giovani della Gen Z che si stanno avvicinando al cristianesimo incontrati a festival evangelici, quaccheri, ritiri gesuiti e indagando l’obiettivo condiviso di trovare un (nuovo) senso di comunità e una risposta all’alienazione post-pandemica, alla solitudine digitale e all’individualismo contemporaneo.

La prima generazione nativa digitale potrebbe diventare quella che riscopre una connessione religiosa dopo decenni di allontanamento, di critica, di crollo della partecipazione, di abbandono della fede e di ricerca di senso in altri contesti – civile, artistico, politico, scientifico. Ricordiamo Ipazia di Alessandria: «Io credo nella filosofia» – utilizzando lo strumento che più li identifica: internet, quello che i vertici cattolici per molto tempo hanno definito disumanizzante. Impossibile non cogliere la sottile ironia.

La fine della generazione laica?

La Pasqua 2025 ha fatto esplodere le statistiche: in Francia sono state battezzate quasi 18mila persone, il 45% in più rispetto al 2024. Tra questi, il 42% sono giovani adulti tra i 18 e i 25 anni. Per Catherine Lemoine, delegata nazionale alla pastorale degli adolescenti in Francia, questa crescita risponde a una sete di interiorità, al bisogno di incontro e di riferimenti: «È l’età delle grandi domande esistenziali», racconta in un articolo su La Croix, dove vengono raccolte testimonianze di parroci che, dalla campagna alle città, hanno visto riempirsi le loro chiese durante la Messa delle Ceneri e spiegano che «l’entusiasmo dei giovani credenti è contagioso. Non hanno più paura di invitare i loro amici a Messa, una libertà paradossale in un’epoca in cui non si parla più di Dio».

Nel Regno Unito, il rapporto The Quiet Revival della Bible Society con sondaggi curati da YouGov, definisce appunto risveglio silenzioso l’aumento della partecipazione alla chiesa guidato dalla Gen Z. Il coautore del rapporto, Rob Barward-Symmons, spiega: «Con gran parte della popolazione, in particolare i giovani, alle prese con problemi di salute mentale, solitudine e perdita di significato nella vita, la chiesa sembra offrire una risposta».

Lo stesso trend viene registrato anche negli Stati Uniti, con la ricerca curata da Barna: il 66% degli adulti statunitensi afferma di aver assunto un impegno personale con Gesù, segnando un aumento del 12% rispetto al 2021, quando i numeri avevano raggiunto il livello più basso in oltre tre decenni di monitoraggio. Secondo David Kinnaman, amministratore delegato di Barna, «molti avevano previsto la crescente irrilevanza del cristianesimo, tuttavia, questi dati dimostrano che le tendenze spirituali hanno un dinamismo e possono effettivamente cambiare. Questa è la più chiara indicazione di un rinnovamento spirituale che rileviamo in oltre un decennio ed è la prima volta che è guidata dalle generazioni più giovani».

In Italia, i dati dell’Arcidiocesi di Milano si allineano a quelli internazionali segnando una crescita dei catecumeni, con l’aumento di persone di origine italiana sotto i 30 anni rispetto a quelle con background migratorio. Forse la risposta è sì: è la fine della generazione laica.

La fede è social

A trasformare la religione in un trend sono il numero enorme di influencer, come Don Ambrogio Mazzai, 105mila follower su Instagram e 460mila su Tik Tok che unisce una ricerca estetica nella narrazione per immagini alla diffusione del Vangelo, scelto dalla rivista Telegraph come esempio di nuova generazione di preti digitali. Inoltre, sono tante le celebrità che negli anni sono state avvistate a funzioni religiose, soprattutto legate alle megachurch, le congregazioni cristiane evangeliche e protestanti di grandi dimensioni, come Justin e Hailye Bieber, Kendal e Kylie Jenner o Selena Gomez, che hanno il potere di spostare la narrazione su qualsiasi cosa, figuriamoci quello di trasformare la percezione della religione da cringe a cool.

Per dare l’idea della portata del fenomeno, da qualche mese a Modena – città della provincia emiliana, amministrazione da sempre di sinistra, Feste dell’Unità in ogni comune ma ricca di contraddizioni: è la capitale nazionale delle maratone di preghiere per la fine dell’aborto – ha aperto una sede Vive Church, movimento religioso nato nella Silicon Valley dalla coppia di pastori Adam e Keira Smallcombe che lanciarono il progetto con lo slogan Non sei religioso? Neanche noi e oggi, dopo Londra, Chicago, San Francisco, Francoforte, Roma e Milano approdano a Modena con l’obiettivo dichiarato di «vedere sempre più persone risvegliate alla realtà di Gesù» e una identità visiva a metà tra il catalogo da cerimonia chic e le serate divertenti con gli amici nei club, dove estetica, fede e rito collettivo si fondono, dove il contenuto non esiste (più) senza immagine.

Del resto, come spiega Fabrizio Vicoli, «la rete è il nuovo mare in cui naviga o va alla deriva l’uomo post-moderno» (La Religione al tempo del web, Ed. Laterza) e in un periodo storico di smarrimento come quello in cui viviamo, non è rassicurante trovare un pastore che indica la strada da seguire? Viene da chiedersi se questa tendenza può essere considerata (anche) la misura del fallimento della comunità educante laica nel dare risposte alle nuove generazioni. Probabilmente, sì.

Religione e patriarcato

Quando si parla di religioni è difficile non pensare alle gerarchie di genere e ai ruoli conservativi e tradizionalisti che vengono dati (imposti) alle donne. Su questo, dagli Stati Uniti arriva un dato allarmante: per la prima volta, con la Gen Z, ci sono più cristiani e cattolici uomini che donne, che tradizionalmente erano la maggioranza di chi frequenta le chiese.

Per gli osservatori, come spiegato in un articolo su Impact a cura di Austin Ashburn, questo cambiamento può essere una risposta diretta al senso di minaccia o smarrimento che alcuni giovani uomini provano di fronte al tentativo di decostruzione delle strutture patriarcali tradizionali della società. Che, in estrema sintesi, significa che i giovani maschi si avvicinano alla religione considerandola uno spazio protetto dove mantenere i ruoli di genere tradizionali e una posizione di potere, che probabilmente è lo stesso motivo per cui le giovani donne invece si allontanano e si dichiarano principalmente senza credo.

In questo, gioca un ruolo da protagonista l’algoritmo, che è capace di insinuarsi nelle nostre fragilità offrendoci l’illusione di non essere soli: se ritengo che l’emancipazione femminile sia un impedimento alla mia affermazione come uomo, sia nelle relazioni che nel lavoro, troverò rassicurazione in un modello socio-culturale che si rende garante del privilegio maschile.

La sfida è enorme: riuscirà la Gen Z, quella delle piazze transfemministe e della giustizia climatica, a trovare una nuova modalità di coesistenza tra l’impegno civile per i diritti e la fede? Il risveglio religioso che impatto avrà sulle agende politiche dei partiti? Le risposte a queste domande disegneranno i confini ideali delle comunità in cui vivremo, che forse saranno molto diverse da quelle immaginate – sognate – dalle generazioni precedenti, quelle laiche.

