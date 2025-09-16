Cultura

Goodbye Salsomaggiore, Miss Italia ora è la Corrida

Alice Valeria Oliveri
16 settembre 2025 • 18:54

Nella sua veste sanmarinese, il concorso di bellezza punta a dimostrare che la bellezza non è tutto: si ritrova a essere una specie di Frankenstein, con un cuore ancora del XX secolo cucito con il cervello che vorrebbe guardare al XXI

A San Marino ci si va in gita, dice il capitolo di apertura del romanzo San Marino Goodbye. Ci si va in gita, e si accolgono gli esuli della televisione generalista, gli insoddisfatti di Sanremo che puntano comunque con ostinazione all’Eurovision grazie alla seconda possibilità offerta da Una voce per San Marino, e dal 2025 anche il ritorno di Miss Italia. Avevamo lasciato Patrizia Mirigliani, figlia ed erede del patron, alle telecamere di Netflix con il documentario Miss Italia non deve morire,

Per continuare a leggere questo articolo

Alice Valeria Oliveri

Scrittrice