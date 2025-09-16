Goodbye Salsomaggiore, Miss Italia ora è la Corrida

Nella sua veste sanmarinese, il concorso di bellezza punta a dimostrare che la bellezza non è tutto: si ritrova a essere una specie di Frankenstein, con un cuore ancora del XX secolo cucito con il cervello che vorrebbe guardare al XXI

true false

A San Marino ci si va in gita, dice il capitolo di apertura del romanzo San Marino Goodbye. Ci si va in gita, e si accolgono gli esuli della televisione generalista, gli insoddisfatti di Sanremo che puntano comunque con ostinazione all’Eurovision grazie alla seconda possibilità offerta da Una voce per San Marino, e dal 2025 anche il ritorno di Miss Italia. Avevamo lasciato Patrizia Mirigliani, figlia ed erede del patron, alle telecamere di Netflix con il documentario Miss Italia non deve morire,