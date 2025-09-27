l’uomo di fronte all’evoluzione

Una modesta proposta per l’umanità: cerchiamo di essere più bonobo e meno scimpanzè

Monica Zornetta
27 settembre 2025 • 11:52

Scherzosamente chiamate le scimmie hippy, vivono in comunità matriarcali e sono tolleranti. «Noi Sapiens abbiamo preso un po’ dagli scimpanzè e un po’ da loro, sta a noi scegliere» chi imitare

E niente. Evidentemente quell’umiliazione narcisistica che Charles Darwin ci ha inferto due secoli fa non siamo ancora riusciti a superarla. Non del tutto, almeno. Ci dolgono ancora le ossa, eccome se ci dolgono, da quando la sua teoria sull’evoluzione delle specie ci ha rivelati animali come gli altri, né più e né meno. O forse sì, un bel po’ più arroganti degli altri. Siamo da sempre convinti – a torto – di essere la specie eletta perché dotata di ragione, coscienza morale, intelligenza, immag

Monica Zornetta

Giornalista, saggista, ricercatrice indipendente. Collabora con quotidiani e settimanali nazionali e internazionali. Tra i suoi libri: "A casa nostra. Cinquant'anni di mafia e criminalità in Veneto"; “La resa. Ascesa, declino e pentimento di Felice Maniero”; “Ludwig. Storie di fuoco, sangue, follia”; “Alla fine del mondo. La vera storia dei Benetton in Patagonia”. 