Una modesta proposta per l’umanità: cerchiamo di essere più bonobo e meno scimpanzè

Scherzosamente chiamate le scimmie hippy, vivono in comunità matriarcali e sono tolleranti. «Noi Sapiens abbiamo preso un po’ dagli scimpanzè e un po’ da loro, sta a noi scegliere» chi imitare

E niente. Evidentemente quell’umiliazione narcisistica che Charles Darwin ci ha inferto due secoli fa non siamo ancora riusciti a superarla. Non del tutto, almeno. Ci dolgono ancora le ossa, eccome se ci dolgono, da quando la sua teoria sull’evoluzione delle specie ci ha rivelati animali come gli altri, né più e né meno. O forse sì, un bel po’ più arroganti degli altri. Siamo da sempre convinti – a torto – di essere la specie eletta perché dotata di ragione, coscienza morale, intelligenza, immag