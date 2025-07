Con la maglia dell’Imoco Volley di Conegliano negli ultimi 12 anni ha alzato 29 trofei: «Riesco ad aprirmi solo con le persone di cui mi fido. In campo posso sembrare arrabbiata, invece sono solo molto concentrata. In generale preferisco concentrami sul gioco, entrare in palestra per allenarmi duramente, divertirmi, godermi le partite»

La parola record potrebbe tatuarsela, oppure inserirla nella carta d’identità alla voce professione. Perché Monica – per tutti Moki - De Gennaro è la donna dei primati della pallavolo. Successi, costanza e dedizione. Con la maglia dell’Imoco Volley di Conegliano negli ultimi 12 anni ha alzato 29 trofei. Gli ultimi cinque nella stagione appena conclusa (Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League e Mondiale per Club). Con le azzurre si è messa al collo il primo oro olimpico del volley. Alla corposa lista dei trofei di squadra associa una sfilza di premi individuali: miglior libero di Europei, di Mondiali e, ca va sans dire, delle ultime Olimpiadi di Parigi 2024. Forbes l’ha inserita tra le 100 donne più di successo nel 2025 in Italia. In questa estate di grandi soddisfazioni sportive al femminile spicca la striscia vincente dell’Italvolley: 26 successi consecutivi, imbattute dal giugno 2024. Fermiamoci qui, perché De Gennaro è insofferente alle troppe lodi e ai numeri.

«Per me i record non rivestono tutta l’importanza che invece date voi giornalisti o i tifosi. Non sto lì a pensare: ah, se vinciamo oggi contro l’Olanda facciamo il record. Non me li ricordo nemmeno i record. Preferisco concentrami sul gioco, entrare in palestra per allenarmi duramente, divertirmi, godermi le partite. Come me la pensano anche le mie compagne di squadra».

Le colleghe la definiscono il collante dello spogliatoio. Lei è sempre l’ultima a lasciare il campo dopo le sessioni di allenamento. Gli allenatori, compreso suo marito Daniele Santarelli, le urlano: basta, fermati.

La verità è che il mio ruolo, quello del libero, è difficile perché dipende dagli altri, dalle situazioni di gioco imprevedibili. A volte mi capita, in allenamento, di toccare pochi palloni; quindi, mi fermo in palestra per fare qualche lavoro extra in difesa, ricezione, alzata. Perché mi piace migliorarmi nel quotidiano. Del resto, credo che sia un mio punto di forza, se sono ancora a questi livelli nonostante la mia età.

Trentotto anni compiuti lo scorso 8 gennaio. Una carriera straordinaria partita da Sant’Agnello nella Penisola Sorrentina. Il primo ricordo sotto rete da piccola?

Mia mamma racconta sempre che io e mia sorella gemella Maria stavamo a bordo campo a giochicchiare con la palla mentre nostra sorella maggiore Giusy si allenava. A sei anni ho iniziato con il minivolley che ai tempi era fatto di capriole, percorsi, corsa laterale, salti.

A 14 anni il trasferimento al Nord. L’adolescente Moki saluta mamma, papà, le sorelle, la casa di famiglia e se ne va a giocare a Vicenza.

Il merito è della generosità dei miei genitori. Mi hanno detto: ok, se vuoi andare, vai tranquillamente. Non volevano privarmi di quella possibilità. Io l’ho preso come un tentativo, ci provo, mal che vada me ne torno a casa. Invece sono rimasta lì, ho girato molto, sono stati anni di sacrifici, ho avuto anche periodi difficili ma sapevo c’erano sempre i miei a guardarmi le spalle, anche se a distanza. Successivamente ho trovato il sostegno di mio marito che mi è sempre stato vicino. Le vite degli atleti sono fatte di alti e bassi. A Conegliano, per esempio, prima di cominciare a vincere, i primi anni non sono stati facili. Però credo che davvero tutto sia predestinato. Per esempio, nell’estate del 2023 sono rimasta fuori dalla Nazionale e poi l’anno dopo ho vinto l’oro olimpico. Non sembra una casualità. È più una cosa del tipo: se vuoi quello, devi prima toccare veramente il fondo.

Si riferisce all’ esclusione dagli Europei 2023 che per altro si giocavano in casa. Lei non ha mai voluto esternare la sua sofferenza. Nemmeno dopo l’oro olimpico ha mai parlato di una rivincita. Non voleva creare polemiche?

Semplicemente perché la medaglia d’oro dei Giochi non è stata una rivincita. Quell’esclusione dalla Nazionale, così inaspettata, mi ha fatto molto male. Ho cercato di prendere il lato positivo, per la prima volta avevo del tempo da dedicare a me stessa in estate. Quello stop mi è servito, mi sono accorta di tutto ciò che avevo e di cui non mi rendevo conto, perché ero stata sempre assorta nella vita frenetica tra i ritiri con il club e con l’Italia. Ho avuto il tempo di rifiatare, ho ripensato al mio percorso personale. Sono stata tantissimo con la mia famiglia, con i miei nipoti. Quindi, da una delusione è nato qualcosa di bello.

E quando l’anno dopo, Julio Velasco da neo ct dell’Italia l’ha richiamata in azzurro?

Rivestire la maglia della Nazionale ha avuto un sapore tutto diverso. Me la sono goduta molto di più. Negli anni passati avevo girato il mondo per giocare ma mi ero spessa privata di cose semplici, per dire, anche una banale passeggiata fuori dall’albergo del ritiro azzurro.

L’immagine simbolo del trionfo olimpico dopo il match point: tutte le azzurre in cerchio sollevano Moki De Gennaro. Quasi l’incoronazione della regina da parte del gruppo.

In realtà è andata in questo modo: appena la palla ha toccato terra noi siamo tutte cadute, un po’ incredule di quello che avevamo compiuto. Come dire: veramente abbiamo vinto? Era un sogno che si realizzava. Le ragazze poi mi hanno sollevato verso l’alto, ma più per scherzare e festeggiare. Non era un incoronamento, no no.

Nel 2017, dopo 9 anni di fidanzamento, il matrimonio con Daniele Santarelli. Siete cresciuti insieme fino ad arrivare all’eccellenza. Lui è il coach di Conegliano e anche il ct della Turchia femminile. Siete sempre attenti a lasciare il vostro privato fuori dal campo. Ci si abitua ad avere un marito allenatore e qualche volta anche avversario?

Siamo molto riservati, il nostro mondo non vogliamo metterlo in piazza. All’inizio le sfide le sentivo molto, poi è diventata una cosa quasi normale. Dico quasi, perché mi fa ancora un po’ strano, anche a distanza di anni. Diciamo che è un po’ più facile affrontare le partite contro di lui, come è accaduto la settimana scorsa in VNL.

Lei per carattere sorride poco. C’entra sempre la riservatezza o è più autodifesa?

Agli occhi di qualcuno la mia riservatezza potrebbe essere un limite. Me lo dicono in molti: eh, ma sei sempre seria. Invece io so anche ridere, scherzo molto spesso. Però riesco ad aprirmi solo con le persone di cui mi fido. In campo invece posso sembrare arrabbiata, quando invece sono solo molto concentrata.

Per Velasco le donne sono migliori in tutto rispetto agli uomini, per impegno, dedizione, disponibilità. Ma hanno un rapporto difficile con l’errore.

È vero. Perché tendenzialmente noi siamo molto più riflessive rispetto agli uomini, ci mettiamo più testa in tutto. In realtà a me hanno sempre insegnato di pensare sempre alla palla successiva. Hai preso un ace in ricezione? Un libero forte si vede se la palla dopo la riceve bene, è questo fa la differenza. In allenamento pretendo molto di più se per caso sbaglio, ma perché in partita ho poco tempo per resettare, devo farmelo scivolare in fretta.

Moki De Gennaro è: testarda, autocritica oppure un’agonista che non vuol perdere nemmeno a carte.

Accendo la risposta A, sono testarda. E determinata.

La domanda che vi fanno più spesso: qual è il segreto di quest’Italia?

Non siamo appagate, abbiamo ancora fame, non saremmo qui a sudare d’estate in ritiro. Come gruppo vogliamo provare a vincere l’unica cosa che non abbiamo ancora conquistato.

Traduzione, l’oro mondiale. Una volta conclusa la VNL c’è l’appuntamento con il Mondiale in Thailandia (22 agosto- 23 settembre). Ha già anticipato che è la sua ultima estate in azzurro. Sono nati già i comitati dei tifosi per farle cambiare idea.

Non credo che nessuno possa farmi cambiare idea. È giusto così, che a 38 anni il mio percorso pallavolistico in azzurro finisca con questo Mondiale, comunque vada. Però una cosa ci tengo a dirla. Mi dispiacerebbe se da qui a fine settembre mi venisse fatta sempre questa stessa domanda. Io voglio godermi il percorso di quest’ultima estate fino all’ultimo. Mi sono voluta dare questa occasione. Non ho voluto chiudere la mia avventura con l’Italia l’anno scorso, subito dopo l’oro di Parigi, proprio perché mi manca ancora una cosina da vincere… E vorrei provarci.

© Riproduzione riservata