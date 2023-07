Il medagliere azzurro è peggiore rispetto a un anno fa. Sta svanendo l’effetto dei vantaggi goduti in pandemia. La restaurazione di Australia, Cina e Usa, l’ascesa di nuovi paesi: 30 sul podio e 38 con almeno un atleta in finale

Tra poco più di un mese l’Italia, che non si perde mai le ricorrenze di questo genere, festeggerà la ragazza che le ha insegnato a nuotare.

Quando la diciannovenne Novella Calligaris vinse negli 800 stile libero il primo titolo mondiale nella storia del nuoto azzurro, il 9 settembre del 1973 a Belgrado, in tutto il paese le piscine erano una quarantina in tutto (la sola Parigi ne aveva 25), i tesserati della federazione diecimila in totale, gli atleti competitivi a livello internazionale parecchio meno delle piscine in cui si allenavano.

E, soprattutto, la gente rischiava di affogare nei laghi e nei mari di casa perché non sapeva restare a galla: le statistiche del tempo riportano 1400 morti per annegamento l’anno.

Poi arrivò Novella e ad affogare fu il pregiudizio contro il nuoto, quello che faceva dire amaramente al ct azzurro Bubi Dennerlein: «Al primo starnuto del figlio, le mamme italiane decidono che la piscina deve essere evitata».

Novella era così bella e splendente, leggera e felice, sana e sorridente da creare, con l’aiuto dei pediatri, il primo grande effetto imitazione. Tutti in vasca, che fa bene e fa diventare pure famosi.

I confronti

Ci sono tanti modi per misurare il successo di uno sport, tanti numeri per decretarne la crescita o il declino. Ma in pochi casi come in quello del nuoto c’è un doppio binario su cui corre parallelo il progresso.

Dieci anni dopo quell’oro, i morti affogati erano già scesi a 500. E a distanza di mezzo secolo, tondo tondo, i bambini italiani affollano le piscine dei campi estivi, gli analfabeti acquatici sono praticamente scomparsi, la federazione nuoto viaggia intorno ai 160 mila tesserati e ai campionati del mondo ci si può permettere di discutere se una quindicina di medaglie siano da considerare un trionfo o una delusione.

Dipende sempre dai punti di vista: se il progresso sociale e culturale del Paese in acqua non è contestabile né soprattutto transitorio, ori, argenti e bronzi sono sempre interpretabili e confrontabili. E allora, se al mondiale di un anno fa l’Italia aveva vinto 22 medaglie, 14 possono sembrare poche.

Se nel ‘22 il terzo posto nel medagliere aveva prodotto fiumi di parole e di inchiostro sull’entrata del Paese tra le superpotenze dello sport, l’ottavo di oggi viene salutato con tiepidi applausi di incoraggiamento in vista dell’anno olimpico, il prossimo, che poi è un po’ sempre l’anno della resa dei conti.

Più in generale, se l’Italia che racconta lo sport italiano fosse riuscita a vincere la gara contro il suo provincialismo, questa contabilità spicciola avrebbe molto meno senso.

I confini

È un difetto che ci prende soprattutto quando ci si confronta in grande, atletica leggera e nuoto, i campionati con centinaia di paesi iscritti e medaglieri lunghissimi, con tutto il rispetto del mondo naturalmente per chi gareggia nelle discipline “piccole” come scherma o canottaggio, dove i paesi iscritti sono decine e i medaglieri assai più corti.

Un anno fa qualcuno, anche nei palazzi importanti, si fece prendere un po’ la mano dall’enfasi, dimenticando l’anomalia di un mondiale acquatico uscito dagli anni della pandemia, quando gli atleti si allenavano a singhiozzo (quelli italiani, secondo i rivali europei, molto meno a singhiozzo degli altri grazie al decreto legge che teneva aperte per loro le piscine).

Ora che tutto è tornato normale (e si fa per dire, considerando l’assenza della Russia) il nuoto sembra sulla strada della restaurazione anche se, come ha detto Michael Phelps qualche giorno fa, è bello vedere un tunisino o un italiano battere tutti, perché fino a pochi anni fa era tutto America contro Australia o contro Cina o contro Russia, mentre ora il mondo è più grande.

Molto più grande: ai mondiali appena conclusi, 38 Paesi hanno portato almeno un atleta in finale, quattro in più rispetto a un anno fa. Sul podio sono salite 30 nazioni, addirittura sette in più.

Forse è questo a spaventare un po’ l’Italia: alla restaurazione, e non inganni il terzo posto degli Usa, che ha comunque vinto 44 medaglie…), si accompagna un allargamento costante dei confini del medagliere, ai cui bordi premono ragazzini e ragazzine formidabili che arrivano da ovunque, anche da quei posti dove, come mezzo secolo fa da noi, le piscine ci sono da poco, oppure viaggiano, emigrano, si spostano verso i tecnici più bravi, i college più accoglienti.

Così capita che il tecnico che fece immenso proprio Michael Phelps, l’ormai mitologico Bob Bowman, adesso allena tra gli altri Léon Marchand, che a Phelps a Fukuoka ha portato via il record del mondo più longevo, quello dei 400 misti. E Marchand è francese. Di Tolosa.

Il provincialismo

Tutto sta a capire e accettare che il bello, quando il gioco si fa duro, è poter giocare, anche se vincere sarà un po’ più difficile. Così faceva sorridere, durante questi mondiali così belli e pieni di storie, record, imprese memorabili, sentire i telecronisti italiani un po’ in lutto per il primato perduto della Pellegrini, o disperarsi per una finale sfumata per tre centesimi, o imprecare alla salute imperfetta che ha tolto di mezzo il miglior Paltrinieri, o ai centesimi che hanno impedito a Ceccon di vincere due ori invece di uno solo, o al flop della 4x100 mista campione in carica ed eliminata in batteria.

Fa sorridere perché il mondo è diventato tanto grande e tanto giovane, mentre l’Italia resta piccola e invecchiata, però poi il talento continua a benedirla nonostante le federazioni ingessate, la scuola che non c’è, i maestri che vanno altrove a insegnare, i 300 mila tesserati complessivi persi dal nostro sport in un decennio, primo segnale dello scarseggiare della materia prima.

È stata una grande corsa, anzi una gran nuotata quella italiana in questo mezzo secolo. L’Italia che aveva impiegato 76 anni per vincere la sua prima medaglia olimpica (sempre Novella, nel ‘72) e 92 per la prima di un uomo (Battistelli, 1988), da allora non ha più mancato un appuntamento con il podio.

Ha conosciuto la crescita pazzesca di tesserati degli anni Novanta, con la nascita dei primi personaggi da vasca come Giorgio Lamberti, e poi il boom stupefacente di risultati degli anni Duemila, quando sono finalmente arrivati gli ori ai Giochi, e prima Massimiliano Rosolino, poi Federica Pellegrini, olimpionici insieme all’apripista Domenico Fioravanti, hanno insegnato agli italiani che il nuoto è cool, e i suoi campioni sono delle superstar anche senza il cloro.

Infine è approdato a questo nostro tempo così forsennato, con un gruppo sempre più numeroso e vario di campioni e campioncini: dorso, rana, farfalla, stile libero, acque libere, staffette veloci, miste, donne, uomini, tutto. È stata una nuotata a perdifiato, lunga e bella.

Si può essere contenti, perfino felici, anche se no, non siamo più bravi degli australiani. E riposarsi un po’, anche dal rumore di fondo. Prima di rituffarsi.

© Riproduzione riservata