Nel saggio di Jean Starobinski da poco ripubblicato da Einaudi si legge il pensiero misurato del grande filosofo, che non si esprime in maniera riduttiva, ma si traduce in un atteggiamento di grande apertura sul mondo

Tra il 1946 e il 1951, durante i suoi studi di medicina, Jean Starobinski fu assistente di Marcel Raymond presso la Facoltà di Lettere dell’Università di Ginevra, dove curò dei seminari su Stendhal e Montesquieu, a cui dedicò nel 1953 il suo primo libro. Il saggio, ristampato con lievi modifiche nel 1989, fu poi ripubblicato nel 1994 nella sua edizione definitiva, che appare adesso in traduzione italiana (Montesquieu. Il coraggio della moderazione, Einaudi, 2025), con una introduzione di Martin Rueff.

Starobinski descrive Montesquieu come una di quelle rare figure che, alla maniera di Montaigne, hanno saputo «occupare le mezze distanze senza lasciarsi contaminare dalla mediocrità». La sua moderazione, infatti, non si esprime in maniera riduttiva, ma si traduce in un atteggiamento di grande apertura sul mondo.

Montesquieu ha ispirato progetti politici diversi e in qualche caso contrastanti, come dimostra il fatto che le sue idee sono presenti tanto tra i federalisti americani quanto tra i teorici della monarchia costituzionale. Ha rappresentato un punto di riferimento per i pensatori della Restaurazione, che si proponevano di valorizzare i corpi intermedi, e per i seguaci di Babeuf, che invocavano l’intervento statale a favore dei meno abbienti.

Libertà di giudizio

Il suo illuminismo non può identificarsi con un programma di dominio razionalistico e si farebbe un errore, sostiene Starobinski, a giudicarlo seguendo quella moda intellettuale «che veniva da Adorno e Horckheimer come peraltro da Heidegger, secondo cui l’Aufklärung e le malefatte della civiltà tecnica diventavano nozioni sovrapponibili».

Dinnanzi ai variegati orientamenti antiscientifici del nostro tempo, Montesquieu ci mette in guardia, commenta Starobinski, dagli sfruttatori della credulità e del disagio psichico che, in assenza di pensiero critico, si trovano a loro agio in un clima segnato «dalla gigantesca industria del divertimento che sostituisce la sua presenza a quella della scuola».

Nelle Lettere persiane, attraverso lo sguardo di Rika e di Usbek, si delinea il metodo di una “rivoluzione sociologica”, che Roger Caillois definisce come la condotta mentale di chi si finge straniero nella società in cui vive per osservarla dall’esterno. Le diverse prospettive possono avere tutte ragione, scrive Starobinski, «e insieme hanno torto quando si chiudono in se stesse e disprezzano quel che non somiglia loro». La libertà di giudizio può trovare espressione nell’ironia, ci insegnano Rika e Usbek, e può aiutarci a scorgere solo maschere e commedianti dietro questioni che consideriamo talora con eccessiva serietà.

Natura e poteri

Nell’accostarsi allo studio delle società, Montesquieu analizza i fattori naturali che condizionano il carattere dei popoli. La ragione rende comprensibili tali fattori, ma offre, al tempo stesso, gli strumenti adeguati per agire su di essi al fine di neutralizzarne gli effetti negativi. Se il clima può plasmare gli individui e i gruppi sociali, favorendo, ad esempio, libere istituzioni e laboriosità al nord e dispotismo e lavoro schiavile al sud, il compito di una buona legislazione deve consistere nel correggere, e non nell’assecondare, l’influenza della natura.

Montesquieu scrive che le codificazioni giuridiche devono tener conto del clima, delle condizioni materiali, ma anche della religione e delle consuetudini, in quanto la loro relazione reciproca contribuisce, nel corso del tempo, a formare Lo spirito delle leggi.

I philosophes pensavano di applicare i principi della fisica e della matematica a ogni ambito del sapere, ma erano consapevoli della difficoltà di estendere quel metodo alla storia, al diritto e alle scienze umane in generale. Anche Montesquieu è attratto dall’idea di individuare leggi universali a cui ricondurre i fenomeni particolari su cui indaga e distingue le società in base alla loro logica interna, che per la monarchia è l’onore, per il regime aristocratico la moderazione, per la repubblica la virtù.

Il fine di una costituzione risiede, a suo avviso, nella libertà, che potrà essere mantenuta e difesa solo se il potere giudiziario, il potere legislativo, e quello esecutivo saranno rigorosamente separati. Il bilanciamento di questi poteri, con il diritto di veto che ciascuno può esercitare sugli altri, costituisce l’essenza di un regime moderato.

Tali poteri sarebbero però condannati a una condizione di stallo se non agissero nel quadro di una corretta procedura in grado di bilanciare pesi e contrappesi. Montesquieu immagina così, scrive Starobinski, un legislatore simile al Dio di Newton, esperto in statica e dinamica. Sebbene questa metafora rinvii alla matematica, il legislatore non opera però seguendo fedelmente i metodi che si applicano nella dimostrazione di un teorema, ma fa propria la mesotes aristotelica. Nella convinzione che la costituzione ideale non esiste e che ogni modello istituzionale è perfettibile, Montesquieu scrive infatti che «il bene politico, come il bene morale, si trova sempre tra due limiti». Nella politica della moderazione e dell’equilibrio assumono rilievo i corpi intermedi, che, nella Francia dell’assolutismo, egli identifica prevalentemente nella nobiltà di toga e nei parlamenti.

La prudenza di Montesquieu, come rileva Starobinski, irritava Condorcet, che vedeva nella sua difesa dell’aristocrazia un ostacolo al cambiamento, e irritava anche Mirabeau, secondo il quale Lo spirito delle leggi tendeva a giustificare e a conservare l’esistente. È però singolare che tra i suoi difensori vi fosse Marat, il quale trovava superficiali quanti lo consideravano un reazionario.

Il liberalismo

L’essenza della filosofia politica di Montesquieu è il liberalismo, ha scritto Raymond Aron, e l’aver concepito l’ordine politico come l’equilibrio tra il popolo, l’aristocrazia e la corona non fa di lui un reazionario. Se non ha auspicato la Rivoluzione, aggiunge Aron, «forse l’ha preparata senza volerlo», ma dopo l’89, come i liberali della sua specie, si sarebbe trovato necessariamente a dover scegliere tra l’emigrazione e la ghigliottina.

Siamo liberi, secondo Montesquieu, solo quando, superata la condizione ferina dello stato di natura, viviamo sotto il governo della legge. In una società retta da leggi civili, scrive, possiamo essere costretti con la violenza ad agire illegalmente, ma abbiamo anche la possibilità di chiamare in giudizio chi ci ha obbligati a farlo. I rapporti tra gli stati non sono regolati da norme che, come accade nel diritto interno, ciascun suddito deve necessariamente rispettare. Ecco perché «un principe, che è sempre nella condizione di forzare o di essere forzato, non può lamentarsi di un trattato che gli è stato imposto con la violenza».

La sicurezza dei singoli stati può essere garantita, per Montesquieu, solo in una repubblica federativa, che possiede «tutti i vantaggi interni del governo repubblicano e la forza esterna della monarchia». Queste pagine del IX libro de L’Esprit svolsero un ruolo fondamentale, sottolinea Starobinski, in seno al dibattito sulla costituzione americana, come dimostrano i contributi di Alexander Hamilton e di James Madison nei Federalist Papers.

Starobinski pone in rilievo come, nella visione universalistica di Montesquieu, la terra rappresenti «una sola nazione», in base al «diritto civile del mondo di cui ogni popolo è, in certo senso, cittadino». Montesquieu non prospetta utopici programmi di pace universale, pur nutrendo la speranza che le diverse nazioni «debbano farsi in tempo di pace il maggior bene e in tempo di guerra il minor male possibile, senza nuocere ai loro autentici interessi».

Nel 2001, in una conversazione con Catherine Larrére e Michel Porret su Attualità e modernità di Montesquieu, Starobinski, con parole in cui oggi ciascuno potrebbe riconoscersi, si dichiarava solidale con il suo spirito illuministico, che può essere ancora capace di guidarci quando «ci sono poteri che non sembrano trovar freno in alcun contropotere».

