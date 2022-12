È morta a 71 anni l’attrice Kirstie Alley, star del film “Senti chi parla” in cui ha recitato insieme a John Travolta e della sitcom “Cin Cin”. Alley era malata, hanno spiegato i suoi figli True e Lillie Parker, in un post su Twitter. Il manager di Alley, Donovan Daughtry, ha confermato la morte in una e-mail all'Associated Press.«Per quanto iconica fosse sullo schermo, era una madre e una nonna ancora più straordinaria», hanno scritto i suoi figli.

La carriera

Alley ha vinto un Emmy come migliore attrice protagonista in una serie comica per il ruolo nel 1991. «Ringrazio solo Dio di non aver dovuto aspettare tanto quanto Ted», ha detto Alley nella sua accettazione, irritando gentilmente Danson, che aveva finalmente vinto un Emmy per il ruolo di Sam Malone alla sua ottava nomination l'anno precedente.

Ha vinto un secondo Emmy come migliore attrice protagonista in una miniserie o in un film per la televisione nel 1993 per aver interpretato il ruolo principale nel film della CBS TV “David’s Mother”. La commedia del 1989 “Senti chi parla” l’ha resa nota in tutto il mondo.

Nel film ha interpretato la madre di un bambino i cui pensieri interiori erano interpretati da Bruce Willis, in Italia Paolo Villaggio.

Dal primo, i sequel del 1990 "Senti chi parla troppo” e quello del 1993, “Senti chi parla adesso”. John Travolta, il suo co-protagonista nella trilogia, l’ha ricordata in un post su Instagram. «Kirstie è stata una delle relazioni più speciali che abbia mai avuto», ha detto Travolta, insieme a una foto di Alley: «Ti voglio bene Kirstie. So che ci rivedremo di nuovo».

