Alla fine dello scorso anno la casa editrice Einaudi ha annunciato, con il primo gennaio 2025, la chiusura di tutti Punti Einaudi sparsi sul territorio e quindi che la rete rateale Einaudi avrebbe cessato ogni attività, lasciando giusto uno spazio temporale fino a giugno per gli ultimi acquisti all’interno del Conto Aperto, una modalità di pagamento che ha permesso – come recita la retorica einaudiana – a tutti di costruire una propria biblioteca privata.

Il rateale nasce nel 1948 da un’intuizione di Giulio Einaudi in un contesto molto diverso dall’oggi che prendeva spunto dalla vendita rateale tipica dei prodotti enciclopedici, Utet e Treccani sopra tutti, ampliandola però a tutti i libri (anche quelli economici) del suo catalogo.

Ed è negli anni Settanta che la rateale ottiene i suoi massimi primati saldando un rapporto non solo culturale, ma politico e ideologico con i propri acquirenti e lettori. Punto di arrivo e di egemonia culturale assoluta di una casa editrice nata grazie ai buoni uffici di Palmiro Togliatti che alla Einaudi e non agli Editori Riuniti (editore organico del Partito comunista) diede la possibilità di pubblicare di Quaderni dal carcere di Gramsci, vero punto di svolta per la casa editrice torinese che da quel momento diviene il faro assoluto della cultura italiana.

Einaudi non si limiterà più a offrire ai propri lettori una scelta editoriale, ma imporrà una visione di società e di realtà oltre la quale non era possibile sconfinare, pena il rischio di una emarginazione einaudiana con conseguente marginalizzazione, di cui fu vittima tra gli altri anche Gianni Celati, dopo la morte del suo protettore Italo Calvino. La logica era quella fideistica dell’abbonamento, come a teatro, sceglie l’editore che decide quali libri bisogna leggere.

Una porta d’accesso

La serrata della rateale Einaudi ha dunque un valore simbolico, di definitiva chiusura non solo con un’epoca, ma con una visione egemonica (e fortemente egoriferita) della cultura, oggi fortunatamente non più applicabile oltre che fortemente detestabile.

Le Grandi Opere Einaudi – Storia d’Italia in testa – furono infatti la porta d’accesso a un’idea di cultura laica però sempre fortemente elitaria, in cui l’alto ben si guarda dal dialogare con il basso e che vide il suo apice con la pubblicazione dell’Enciclopedia, 16 volumi pubblicati dal 1977 al 1984 che aprì definitivamente le porte al fallimento per una casa editrice da sempre con i conti traballanti e che non poteva più sopportare i vizi egemonici di una visione ormai fuori dal tempo.

Alla presuntuosa Enciclopedia le professoresse democratiche non risposero. Il risultato fu così di consegnare la più importante casa editrice di sinistra del paese a Silvio Berlusconi (che la salvò) gettando nella più totale confusione un ceto medio che, se da un lato ha rappresentato l’ossatura culturale e civile del paese, ne ha anche denotato gli enormi limiti rivelandosi incapace di uscire dalla dinamica ideologica del Novecento.

Immagine lontana

Finalmente si leva così un ulteriore velo alla restante apparenza einaudiana nel senso di Giulio Einaudi, lasciando l’Einaudi per quello che è oggi, una prestigiosa casa editrice di cultura contemporanea che vive all’interno del maggiore gruppo editoriale italiano la cui guida è di Marina Berlusconi. Qualcosa dunque di molto diverso culturalmente e ideologicamente dalle quelle che furono le sue origini.

Un editore dunque oggi non poco lontano dall’immagine che spesso da Torino si desidera ancora mostrare e che rivela un complesso di Edipo duro da essere elaborato. Tuttavia la prematura e dolorosa scomparsa di Ernesto Franco nel settembre scorso, che di Einaudi è stato il direttore editoriale dal 1998, ha aperto – avvallate dallo stesso Franco – nuove possibilità di proiezione futura. Anche perché Franco ha saputo assumere su di sé il corpo della casa editrice che fu, trasformandola con quella che è oggi e, in quanto tramite, addolcendo quell’uccisione del padre che oggi si rende possibile. Senza distruggerne l’identità.

L’eredità di Franco

Franco fu infatti non solo uno straordinario direttore editoriale, ma prima di tutto fu una figura capace di dialogare con il fondatore e di integrarne lo sguardo portando la casa editrice nella contemporaneità, concedendo sempre spazio a quella cultura e quel mondo di sinistra che aveva imparato a leggere e pensare sui libri Einaudi.

La chiusura della rateale certifica una mutazione in atto già da quando, nel 1996 grazie all’intuito di Severino Cesari e Paolo Repetti, prende corpo Stile Libero. Apparentemente una collana, in realtà una casa editrice autonoma all’interno di Einaudi che si sviluppa non a Torino, ma a Roma. Un tentativo riuscito di portare aria (e varia) fresca, se non in via Biancamano quanto meno sulle copertine con lo Struzzo di Giovio.

Ora, nonostante gli imbarazzi di fronte alla mancata finale allo Strega, la casa editrice rivela un dinamismo inedito. A partire dall’abbattimento di quel muro bianco con la ridisegnata serie Maverick, ora con il nuovo (bellissimo) impianto grafico a cura di Undesign di Michele Bortolami e Tommaso Delmastro che argina il bianco in un quadrato sì di origine munariana, ma dal senso opposto.

Là dove c’era il colore ora infatti c’è solo il bianco circondato da una contemporaneità incontenibile e dilagante sotto forma di immagini fotografiche dal forte impatto visivo. Un rinnovamento che soprattutto sul fronte saggistico, grazie alla direzione di Francesco Guglieri, negli ultimi mesi gode di un’inedita vivacità e irriverenza. Dalla collana digitale Quanti ai nuovi Saggi che contengono testi un tempo impossibili da potersi immaginare all’interno di quel dorso arancione, così come nella fiction Frontiere che sta trovando un’identità che la distacchi dai Supercoralli.

Immaginare e disegnare il futuro portandolo nel presente è compito di un editore, un lavoro tanto complesso proprio perché frutto di un dialogo ininterrotto tra sé e il mondo.

Un corpo nuovo

Giulio Einaudi è vero non amava le celebrazioni, ma amava indubitabilmente essere amato come un principe e liberarsi di questa sudditanza può lasciare smarriti. Ernesto Franco con la sua azione di traghettamento ha lasciato alla direttrice editoriale Paola Gallo (finalmente una donna nella mitica casa editrice di Natalia Ginzburg e di Elsa Morante) e a chi vi lavora – più che la fortuna di stare in un tempio – l’occasione di riaprire le porte a un tempo nuovo.

Chiusa la rateale, reperto archeologico di una Italia, delle allora due chiese (Partito comunista e Democrazia cristiana), di un mondo che si diceva rosso prima di tutto per potersi poi colorare di bianco (quel bianco di cui la grafica Einaudi fu sempre un’elegante portatrice) tutta quella storia ha una fine che permette finalmente una rinascita, anche per la Einaudi, in un corpo e in un mondo nuovo.

