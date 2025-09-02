«Hanno attaccato, hanno attaccato. Il cielo di Bagdad è pieno di fuochi». Era la notte tra il 16 e il 17 gennaio 1991 quando cambiava a modo suo l’informazione televisiva: la nascita del duopolio ma anche il turning point nella carriera del giornalista

«Hanno attaccato, hanno attaccato. Il cielo di Bagdad è pieno di fuochi». Era la notte tra il 16 e il 17 gennaio 1991 quando Emilio Fede, rilanciando le parole della corrispondente Silvia Kramar, cambiava a modo suo l’informazione televisiva. Studio aperto, il telegiornale di Italia 1, il primo notiziario targato Fininvest, nasceva così, tra le pieghe della Legge Mammì, approvata pochi mesi prima, che di fatto consentiva anche alle tv commerciali di trasmettere in diretta, obbligandole però a dotarsi di uno spazio di informazione.

Il precipitare degli eventi in Medio Oriente, con l’attacco degli aerei statunitensi sull’Iraq di Saddam Hussein consentì a Fede di anticipare la concorrenza; i notiziari del servizio pubblico impiegarono decine di minuti prima di connettersi a quanto stava accadendo, sancendo di fatto la nascita del duopolio che caratterizzerà la televisione italiana negli anni a venire.

Cursus honorum televisivo

Se quella drammatica notte ha segnato un prima e un dopo nell’informazione televisiva, di certo è stata un turning point cruciale anche della carriera stessa del giornalista siciliano, morto all’età di 94 anni. Un percorso cominciato già negli anni Sessanta come inviato (per otto anni in Africa) del telegiornale del primo canale e di Tv7, il longevo settimanale di approfondimento, convolando a nozze con la figlia di un vicepresidente della Rai.

Nel servizio pubblico, ha seguito il cursus honorum del predestinato, approdando anche alla direzione del Tg1 tra il 1981 e il 1982; sotto la sua responsabilità si consolida una delle dirette più tragiche della storia della televisione italiana, quella da Vermicino che si conclude con la morte del piccolo Alfredo Rampi e segna un punto di non ritorno del piccolo schermo, tra voyeurismo, esondazione dei tempi e spettacolarizzazione del dolore.

Gli anni con Berlusconi

Dopo la sperimentazione dell’intrattenimento (nel 1983 conduce Test), abbandona la Rai nel 1987 per un processo per gioco d’azzardo e finendo nella piccola Rete A. Da qui, la rincorsa a nuovi ruoli di vertice grazie all’interessamento di Silvio Berlusconi che lo chiama a sé mettendolo a capo della struttura informativa Videonews e tornando prepotentemente al centro della scena.

Il sodalizio con Berlusconi rappresenta la parte più nota e controversa di Fede; è lui a inventarsi, con la guida del Tg di Retequattro a partire dal 1992, un’informazione dichiaratamente di parte, “schierata”, senza la pretesa di nascondere le posizioni dietro le formule da “giornalista dimezzato” che hanno sempre caratterizzato il rapporto tra stampa e politica in Italia.

È sempre lui ad avviare la conduzione in piedi, trasformando il mezzobusto in anchorman talvolta maldestro, volutamente alla ricerca dello scontro, della polemica, della gaffe da tagliuzzare e far circolare nei servizi di Striscia la notizia, rilanciandone l’immagine d’istrione al servizio della causa.

Virale prima dei social network. Il colore delle bandierine invertito nel commentare le elezioni americane (con i “rossi” repubblicani che diventavano blu), le battute sopra le righe, i siparietti con gli inviati, come Paolo Brosio durante i convulsi giorni di Tangentopoli; Emilio Fede ha incarnato lo spirito militante dell’informazione berlusconiana, interpretando i tempi, anticipando mode, rendendo l’informazione anche e soprattutto spettacolo.

