Un intellettuale e quindi un mondo intero, un organismo figlio e frutto di relazioni e di scontri, di riviste e di libri, di pagine e di tantissima carta. Morto all’età di 88 anni, è stato allievo di Danilo Dolci, e non è mai stato per le mezze misure e i compromessi. Duro e tagliente, non visse mai la critica in maniera ideologica o quanto meno seguendo quello che l’ideologia imponeva

Goffredo Fofi è stato l’ultimo capace di tenere aperta oltre ogni ragionevolezza (e per fortuna) e oltre ogni possibilità una finestra strenuamente e ostinatamente spalancata sul Novecento. E ci è riuscito con durezza e con non poca magia anche in un tempo fatto quasi solo di post e di pochissimo coraggio. Un intellettuale e quindi un mondo intero, un organismo figlio e frutto di relazioni e di scontri, di riviste e di libri, di pagine e di tantissima carta, ma anche di quella sostanza immateriale, l’utopia che riempie la vita come poche altre cose.

Una immarcescibile curiosità per l’altro guidava la pratica che in Fofi veniva sempre prima della teoria, un’ostinazione militante che lo portava a scontri durissimi, ma anche a una forma di accoglienza rara, sincera e sostanziale. Incoraggiava e motivava, rimproverava e ogni tanto anche ripudiava. Il suo era un movimento rabdomantico. Fofi era attraversato dalla sostanza del mondo, mai indifferente allo sfruttamento che divenne negli anni Cinquanta e Sessanta organizzato ed efficiente con l’industrializzazione italiana che trasformava i contadini in operai alienati.

Lui nato a Gubbio, figlio di un piccolo e povero artigiano socialista, finì al centro della prima grande crisi einaudiana con un libro ancora oggi fondamentale, “L’immigrazione meridionale a Torino” (Aragno, 2009). Goffredo Fofi divenne un caso, il libro inviso alla Fiat venne rifiutato da Einaudi portando al licenziamento di Renato Solmi e di Raniero Panzieri. Uscirà l’anno dopo da Feltrinelli, ma lasciando una ferita profonda nell’Einaudi e quindi in tutta la sinistra italiana.

In viaggio perenne

Allievo di Danilo Dolci, Fofi non è mai stato per le mezze misure e i compromessi, il suo era un mai retorico stare sempre dalla parte sbagliata: dalle lotte in Sicilia fino agli anni delle riviste che più di ogni altra attività contraddistinguono il suo fare scuola e il suo essere soprattutto un grande pedagogo. Cinefilo inizia a scrivere giovanissimo per “Positif”, coglie da subito l’innovazione dirompente della nouvelle vague, ma anche la forza del neorealismo italiano, in particolare di Roberto Rossellini che non ha caso fu il nume tutelare del movimento francese.

Duro e tagliente alle volte in maniera drastica non visse mai la critica in maniera ideologica o quanto meno seguendo quello che l’ideologia imponeva, amò Alberto Sordi di cui scrisse un ritratto formidabile nel saggio “Alberto Sordi, l’Italia in bianco e nero” (Mondadori) e prima ancora, in anni in cui era considerato poco più di un guappo da cinema di serie B, scrisse di Totò nel bellissimo “Il teatro di Totò” dove isolò le qualità artistiche e comiche del grande attore napoletano restituendogli una grandezza che ancora nel 1976 la critica italiana stentava a riconoscergli.

Amò Marco Bellocchio e Bernardo Bertolucci ed entrambi li criticò fortemente riavvicinandosi a loro negli ultimi anni. Non fu mai del tutto convinto dal cinema di Nanni Moretti, ma restò incantato dalla bravura di Matteo Garrone. Ogni schema salta con Fofi, o meglio esiste uno schema, ma è tutto all’interno di quel percorso culturale originalissimo che porta Fofi a divenire un intellettuale pratico in viaggio perenne.

Le riviste si aprono e si chiudono

Fondò nel 1962 con Piergiorgio Bellocchio e Grazia Cherchi i “Quaderni piacentini”, una fucina di elaborazione culturale e politica che vide tra i collaboratori figure come Franco Fortini, Cesare Cases, Giovanni Giudici, Edoarda Masi, Roberto Roversi e molti altri tra i principali nomi della cultura italiana degli anni Sessanta e Ottanta, fino a Franco Moretti, Gad Lerner e Roberto Moscati chiamati a collaborare nel 1983 nell’ultima serie che vedrà poi la definitiva chiusura nel 1984.

Perché le riviste si aprono e si chiudono, senza rimpianti e nostalgie, perché per Goffredo Fofi l’intervento culturale deve stare nella lotta e nella vita al di là della presenza più o meno determinante di chi lo interpreta. Fofi non inseguiva un pubblico o come si ama dire oggi dei pubblici, ma delle lettrici e dei lettori, persone, cittadini capaci di interpretare e criticare il proprio tempo mettendo in discussione prima di tutto anche se stessi.

Lontano da un ceto medio riflessivo ridotto a specchio del narcisismo di una classe intellettuale sempre più provinciale e irrilevante, Goffredo Fofi fonda e rifonda per tutta la vita riviste che diverranno campi di addestramento di nuove scrittrici e scrittori che spesso poi prenderanno traiettorie anche lontane da lui. Nel 1968 fonda “Ombre rosse” con Paolo Bertetto, Giorgio Tinazzi e Gianni Volpi, nel 1983 “Linea d’ombra” con Marcello Flores e Alberto Rollo e poi nel 1997 arriva “Lo Straniero”.

Con lui una generazione di nuovi collaboratori e interpreti tra cui Nicola Lagioia, Roberto Saviano, e l’amatissimo e rimpianto Alessandro Leogrande, scomparso troppo presto e che forse più di ogni altro seppe cogliere l’anima sociale e sentimentalmente militante di Fofi. Infine arriva nel 2011 “Gli asini”, l’ultimo gesto di un grande interprete del Novecento oltre il Novecento.

