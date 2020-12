Il fumettista americano Richard Corben è morto a 80 anni in seguito all’intervento al cuore a cui si era sottoposto il 2 dicembre. Noto soprattutto per le sue tavole horror, Corben era diventato famoso negli Settanta grazie alle sue pubblicazioni della rivista francese Métal Hurlant, e poi in seguito sulla sua controparte americana, Heavy Metal.

Tra i vari lavori, nel 1976 realizzò Bloodstar, adattamento a fumetti di un racconto breve di Robert E. Howard. Nel 2018, aveva vinto il premio alla carrierra all’Angoulême International Comics Festival il secondo festival di fumetti più grande d’Europa di cui era poi stato presidente nel 2019.

