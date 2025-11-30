Musica e Intelligenza artificiale: è difficile riconoscere una canzone fantasma

Una canzone country generata dall’intelligenza artificiale è balzata in testa alle classifiche su Billboard. Se condo una recente ricerca di Deezer e Ipsos circa il 97 per cento delle persone non sarebbe in grado di distinguere la musica generata da Ia nell’oceano sterminato di musica

È fresca la notizia che una canzone country generata dall’intelligenza artificiale sia balzata in testa alle classifiche su Billboard. Il pezzo si chiama Walk My Walk e nel giro di un mese pare abbia raggiunto oltre tre milioni di ascolti in streaming su Spotify. Per Andrew R. Chow di Time Magazine le classifiche di Billboard sono spesso manipolate, il dato è pompato e non avrebbe un vero impatto sugli ascolti: Walk My Walk mostrerebbe però come l’intelligenza artificiale stia contaminando sempr