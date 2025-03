La speculative non fiction consente di saltare oltre l’ostacolo e di guardare la strada da fare dall’arrivo anziché dalla partenza. È l’operazione che hanno fatto una serie di scrittori in Come ne usciremo, il libro curato da Fabio Deotto

Come ti vedi da qui a un anno? Come vedi il mondo da qui a un anno? Due domande difficilissime. Verrebbe da rispondere: più o meno come adesso.

Un anno è un tempo tutto sommato ristretto in cui può succedere qualsiasi cosa, ma anche non cambiare quasi nulla. Guardare a un futuro vicino a volte dà la sensazione asfittica di un’impasse, l’impressione che la vita sia sempre un po’ tutta uguale, che gli stravolgimenti di cui abbiamo bisogno arrivino una goccia alla volta, che gli incubi siano così diluiti da affogarci dentro senza rendercene conto. Dal gorgo del presente, un anno assomiglia a un soffocante prolungamento dello stato attuale.

Se invece ci chiediamo come andranno le cose fra 15 anni, l’effetto è completamente diverso. Prendi un punto, uno qualsiasi ma preciso del 2040, e guardati. Dove sei, cosa stai facendo, chi c’è con te, chi manca? Che aspetto ha il mondo attorno? La fantasia si libera e si riesce a vedere molto di più, molto meglio. In quindici anni moltissime cose dovranno essere cambiate per forza.

Nascite, morti, rughe, soddisfazioni, felicità, fallimenti. Anzi, tantissime cose dovranno per forza essere già successe. Desideri, speranze e onestà intellettuale si intrecciano e formano qualcosa di credibile, fantasioso e utilissimo. Ci troviamo dentro quello che vogliamo e quello che temiamo dalle nostre singole vite e anche dalla Storia. E una volta immaginata quella scena possiamo provare a capire come ci si arriva fin là. Che cosa deve succedere in mezzo?

È l’operazione della “speculative non fiction”, genere liberatorio perché permette di esplorare scenari ipotetici, futuri o alternativi, ma a partire da un forte radicamento nella realtà.

Per Bompiani è uscito pochi giorni fa un libro che fa questo lavoro un po’ per tutti noi e si intitola Come ne usciremo. Senza punto interrogativo.

Il crollo scongiurato

Fabio Deotto, giornalista ambientale, biotecnologo e scrittore, si immagina davanti al suo pc, un giorno d’inverno del 2040, dopo una discussione avuta con il nipote adolescente, Michele. Fissato quel punto preciso del futuro, ci possiamo guardare attorno. Dalla sua finestra, Deotto vede una volpe scorrazzare per Piazzale Loreto e un documento della Banca Mondiale, il World Development Report, che e darà la notizia che speravamo: «Il 2040 è arrivato e il crollo della civiltà è stato scongiurato». Ci dirà finalmente che «le curve di sviluppo globale non convergono più verso il punto di collasso: le emissioni hanno smesso di crescere, le diseguaglianze economiche si stanno riducendo in tutto il globo e il ripristino degli ecosistemi naturali procede a ritmo sostenuto».

Suo nipote Michele vorrà godersi quella buona novella perché alla sua generazione sarà stata insegnata la fiducia nel futuro che a noi è mancata, una fiducia che a volte potrà trasformarsi in un obbediente rimboccarsi le maniche. Fabio si volterà indietro a guardare tutta la strada che è stata fatta per arrivare fin lì, tutte le scelte giuste, gli errori. Farà tesoro di quella disillusione di troppo che ci affligge, oggi, in certe giornate grigie, per non accontentarsi di accogliere con un sorriso giulivo i risultati raggiunti e riconoscendo invece con lucidità tutto quello che c’è ancora da fare, le atrocità ancora in corso e quelle nuove di zecca.

Per questo, chiama a raccolta alcuni dei compagni di pensiero e di lotta di oggi e insieme provano a raccontare un futuro composito, un mondo che finisce un po’ ogni giorno e mai del tutto.

Tanti futuri

In Come ne usciremo troviamo la penna e l’immaginazione di scrittrici e giornaliste come la statunitense Meehan Crist, la britannica Angela Saini, lo spagnolo Sergio del Molino, l’egiziano Omar El Akkad, il nigeriano Chigozie Obioma, gli italiani Francesca Coin, Claudia Durastanti e Vincenzo Latronico. Ognuno prova a immaginare un proprio contributo su una qualche rivista, di qui a 15 anni: un articolo su uno dei tantissimi aspetti che compongono il presente in divenire.

Il Vincenzo Latronico del 2031 ci parlerà delle insidie classiste nascoste in progetti positivi di rivitalizzazione delle aree interne, attraverso la storia di una comunità di tedeschi che sono sfuggiti alla gentrificazione berlinese trasferendosi nell’Agro Pontino.

Per Francesca Coin nel 2035 avremo da tempo introdotto la settimana corta e per tutti l’equilibrio fra lavoro e vita sarà migliorato profondamente. Per tutti, tranne che per i freelance. Nel 2033 di Obioma le frontiere saranno aperte, tanto che in Nigeria non sarà rimasto quasi più nessuno, ma nel 2040 di Saini in Inghilterra non esisterà “più alcuna pretesa che tutte le vite umane siano uguali” e i migranti saranno ufficialmente “sub”-cittadini.

Nel 2034 Claudia Durastanti rifletterà sul rapporto fra paesaggio e architettura: sostenibile, sano eppure a tratti dogmatico e dimentico del passato. E quasi proverà una sottile nostalgia per il «mondo più artificiale e tossico» in cui negli anni Venti ancora ci muovevamo «con inquieta naturalezza». Meahan Crist ci racconterà di quando nel 2030 le donne di tutto il mondo hanno smesso di lavorare: lo sciopero più potente che si sia mai visto, in cui finalmente movimenti femministi e ambientali si sono saldati in seguito alla tragedia umana di una donna durante un’ondata di calore.

Nel racconto di Sergio del Molino, l’Europa avrà attraversato anni neri, avrà conosciuto l’incubo dell’autoritarismo, del nazionalismo e dell’ombra, e sorprendentemente ne sarà uscita grazie alla cosiddetta generazione Erasmus, la prima a sentirsi davvero europea: un’“ampia minoranza” di quindici milioni di persone che aveva studiato in giro per l’Europa, parlato altre lingue, costruito amicizie e amori oltre i confini nazionali e che a un certo punto riuscirà a riaffermare quell’idea di Europa.

Nel 2037 Omar El Akkad starà seguendo una specie di processo di Norimberga del cambiamento climatico, in cui saranno chiamati a testimoniare i protagonisti degli “anni d’ombra”: quelli in cui siamo, o in cui stiamo entrando. Sono e saranno gli anni in cui i governi mentiranno sui morti causati dalle ondate di calore e dagli eventi estremi e le statistiche saranno addolcite per nascondere i numeri di vittime delle “guardie di frontiera” statunitensi o quelle affondate nel Mediterraneo.

Gli imputati risponderanno come un banale Eichmann: facevo il mio dovere, anche se il suo dovere era il male. Quante cose, quanti mestieri, soprattutto quanti decisori politici ed economici potremmo vedere come fautori di quella banalità del male, con il senno di poi che El Akkad riesce a offrirci.

Uno sguardo laterale

Nell’insieme ci troviamo in un futuro ampio, composito, fatto di prospettive diverse, di ingiustizie inedite, di contraddizioni e sfumature che lo rendono credibile. Si percorre la strada di una transizione più energetica che ecologica, ci si muove in un mondo in cui si respira un’aria più pulita, si lavora meno (sempre, tranne i freelance), si migra liberamente ma si diventa cittadini di serie B.

Uno squarcio nei limiti dell’immaginazione che ci consente vederci, noi stessi, fra quindici anni, in un mondo che se non altro non sarà finito. Saranno successe un’infinità di cose, anche terribili, ma possiamo sperare alcuni dei semi che stiamo gettando oggi avranno attecchito. Anche se la tentazione di alcuni sarà sempre quella di tornare a parlare di gas e crescita appena i giornali annunceranno lo scampato il pericolo.

La speculative non fiction consente di saltare oltre l’ostacolo e di guardare la strada da fare dall’arrivo anziché dalla partenza. L’arrivo poi non esiste mai, perché non c’è mai niente di acquisito, non esiste lo scampato pericolo. Ma i periodi bui possono finire, negli incubi si entra ma a un certo punto se ne esce. Il mondo non finisce da un giorno all’altro ma cambia lentamente e dovremmo guidare quel cambiamento anziché limitarci ad additare il disastro.

Per farlo abbiamo bisogno di sapere che forma hanno le nostre speranze e i nostri timori. Dobbiamo disegnarle nei particolari, capire dove cedono, dove sono deboli e astratte, dove nascondono falle e possibili ingiustizie. Ma anche di che materiali hanno bisogno, di che olio di gomito, quali muscoli farci per costruirle con un braccio mentre affrontiamo gli incubi con l’altro.

A non cambiare invece – ci mostra ciascuno dei nove autori – sarà la postura del giornalista, del critico. Ci sarà bisogno fra quindici anni come oggi di sguardi obliqui, che dissodino il presente, mettano in dubbio ogni retorica trionfalista o catastrofista, che guardino sotto il tappeto e svelino scheletri e ipocrisie. Ci sarà bisogno come oggi di domande che facciano sedere scomodi al tavolo delle grandi dichiarazioni, dei grandi assoluti, delle sconfitte e delle vittorie.

Come ne usciremo (Bompiani 2025, pp. 160, euro 19) è un libro curato da Fabio Deotto

