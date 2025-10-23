Nel nuovo bootleg di Bob Dylan gli antichi furori giovanili

Il 31 ottobre è prevista l’uscita di un bootleg del cantautore che raccoglie tracce registrate tra il 1956 e il 1963. Il viaggio nel repertorio giovanile di Dylan comincia la sera della vigilia di Natale al Terlinde Music Shop nel Minnesota

Non prendete impegni per Halloween. Il 31 ottobre è prevista l’uscita di un bootleg di Bob Dylan che raccoglie tracce registrate tra il 1956 e il 1963. Il viaggio nel repertorio giovanile di Dylan comincia la sera della vigilia di Natale al Terlinde Music Shop nel Minnesota, quando l’acrobata di parole del Midwest si chiamava Robert Zimmerman, e a 15 anni si divertiva a suonare versioni personali di Let The Good Times Roll di Shirley & Lee. Da allora il ragazzo non potrà più lasciare la chitarra