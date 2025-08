Il presidente francese Emmanuel Macron è legato a MkUltra, «un programma segreto della Cia che ha condotto esperimenti su esseri umani per sviluppare tecniche di controllo mentale tramite droghe, manipolazione psicologica e tortura». È l’ultima bufala gettata in pasto dall’influencer americana Candace Owens al popolo Maga, affamato di teorie cospiratorie. Una grande passione che da sempre contagia una fetta del pubblico statunitense e che con Donald Trump è arrivata addirittura alla Casa Bianca.

Per milioni di persone dietro la morte di John Kennedy o l’attentato dell’11 settembre 2001 c’è lo zampino della Cia, il Covid è stato inventato dalle case farmaceutiche, il governo nasconde le prove sugli alieni. I complotti sono ovunque. Ed è facile cadere nella tentazione di immaginare un grande burattinaio quando ci sono morti eccellenti: molti italiani sono convinti che dietro la morte di Aldo Moro ci siano gli americani e che l’incidente aereo di Enrico Mattei sia stato procurato dalle Sette sorelle del petrolio.

Il fatto è che complottismo fa parte della natura umana, come sostiene una professoressa universitaria che da anni studia questo fenomeno. Lei è Anna Ichino, ricercatrice e docente di filosofia teoretica presso l’Università degli Studi di Milano. Si occupa principalmente di filosofia della mente e delle scienze cognitive, con un focus sulla natura e sul funzionamento dell’immaginazione: è da questo angolo che studia i meccanismi del pensiero cospirazionista.

È responsabile del progetto del Museo della Filosofia, che alle teorie del complotto ha di recente dedicato una mostra, con una serie di risorse didattiche e interattive sui meccanismi della disinformazione disponibili online.

Il complottismo secondo lei è un fenomeno in crescita?

Lo si sente dire spesso, ma non c’è evidenza di questa crescita, quantomeno in riferimento agli ultimi decenni. Direi piuttosto che il complottismo è una costante del pensiero umano: nasce da meccanismi cognitivi universali, è diffuso fin dalla notte dei tempi, e difficilmente ce ne libereremo.

Qual è l’identikit di chi vede cospirazioni dappertutto?

Se dovessi indicare un tratto chiave della mentalità cospirazionista, direi senza dubbio la sfiducia. Prima ancora che credulona, in effetti, la mente complottista è una mente diffidente. Chi crede a una teoria del complotto è innanzitutto qualcuno che ha smesso di credere e nutrire fiducia in molte altre cose: nelle istituzioni, nella comunità scientifica, talvolta anche nelle più ovvie apparenze. Questa sfiducia a sua volta spesso nasce da condizioni di effettiva ingiustizia e diseguaglianza e da squilibri di potere a cui le istituzioni non riescono a dare risposte adeguate.

Ha un ruolo il ceto sociale?

Più che il ceto sociale, direi un sentimento di frustrazione sociale: il complottismo prolifera tra coloro che – a torto o a ragione – si sentono i perdenti di una certa società. Come dice Joe Uscinski, uno dei massimi studiosi del fenomeno: «Conspiracy theories are for losers».

Che cosa rende una teoria del complotto particolarmente gustosa?

Le teorie del complotto ci attraggono perché appagano – o almeno promettono di appagare – alcuni importanti bisogni che tutti abbiamo. Per esempio il bisogno di comprensione e certezze. La realtà è complessa e disorientante, e le spiegazioni complottiste offrono risposte sicure e intuitive, sfruttando alcune nostre innate tendenze di pensiero. Come la tendenza a pensare che tutto quel che accade, accade perché qualcuno lo ha voluto (“bias dell’intenzionalità”); o la tendenza a ‘unire i puntini’, istituendo nessi causali tra eventi in realtà non correlati (“bias della causalità”). In questo modo, soddisfano anche il nostro bisogno di controllo: può sembrare paradossale, ma pensarsi vittime di un nemico che trama contro di noi è più rassicurante che sentirsi in balia del cieco caso. Grazie al loro essere anti-mainstream, le teorie del complotto rispondono poi a due altri bisogni psicologici, di segno opposto ma complementari. Da un lato, il cosiddetto bisogno di unicità: il desiderio di sentirsi ‘un po’ speciali’ – che il complottista appaga pensandosi custode di importanti verità nascoste ai più. Dall’altro, il bisogno di appartenenza, di sentirsi parte di un gruppo: il gruppo di chi “ha aperto gli occhi” e non si accoda alle versioni ufficiali.

Siamo tutti potenziali complottisti?

Senza dubbio. La tendenza a lasciare che bisogni e desideri guidino i nostri ragionamenti e influenzino ciò in cui crediamo non è propria solo del pensiero complottista. È, come dicevo, una caratteristica universale della cognizione umana, che si intensifica in momenti di crisi o stress. Siamo tutti meno razionali di quanto ci piace pensare. Riconoscerlo è importante per ricordarci che l’allenamento al pensiero critico è un compito cui nessuno può sottrarsi. E per dissuaderci da sentimenti di superiorità che alimentano il clima di sfiducia e sospetti da cui il complottismo stesso trae la sua linfa.

Che importanza hanno i social in questo fenomeno?

I social possono favorire la diffusione di teorie del complotto in quanto creano ambienti virtuali in cui l’informazione viene più facilmente distorta e processata in modi fallaci. Esempi di ambienti di questo tipo sono le “bolle epistemiche”: comunità in cui le voci che contraddicono una certa opinione sono state, più o meno deliberatamente, escluse. O, ancora più insidiose, le cosiddette “camere dell’eco”: comunità in cui le voci che contraddicono una certa opinione non sono escluse, ma sono sistematicamente screditate. Si pensi ad alcuni gruppi social a tema, come certi gruppi “no vax” in cui ogni eventuale intervento in favore dei vaccini è screditato a priori come propaganda occulta di Big Pharma. Come dicevo, comunque, la disinformazione circolava anche ben prima dei social.

Come si possono combattere le teorie del complotto?

Il termine “combattere” non mi piace, perché non fa che polarizzare il fenomeno, rendendolo ancora più insidioso. Detto questo, non nego che la diffusione di teorie del complotto sia un problema sociale – e credo che un primo passo per affrontarlo sia comprendere i meccanismi psicologici e sociali che lo determinano. Questa convinzione ha animato una mostra che abbiamo allestito presso il Museo della Filosofia dell’Università degli Studi di Milano dal titolo Complottismo, Fake News e altre trappole mentali, il cui obiettivo era appunto raccontare le dinamiche della disinformazione a un pubblico ampio, soprattutto di giovani.

Una mostra sul complottismo nel Museo della Filosofia. Può farci qualche esempio dei suoi contenuti?

Un esempio è il gioco Fake Plots!, in cui i giocatori devono inventare teorie del complotto e diffonderle su un apposito social media (“Glitter”), seguendo le istruzioni contenute in un “Kit del complottista”, che spiega in modo semplice e intuitivo i meccanismi della mente cospirazionista. Seguendo le istruzioni del kit, i giocatori creano e promuovono le proprie teorie, e l’algoritmo di Glitter ne misura la popolarità sulla base del numero di interazioni che ottengono, decretando infine il vincitore del “trofeo complottista”. Insomma, si gioca a fare i complottisti per capire da dentro i meccanismi coinvolti: quella che gli psicologi chiamano “strategia di immunizzazione cognitiva”. Ma nella mostra abbiamo cercato di chiarire che il complottismo non si spiega soltanto in termini cognitivi. Prima ancora che da un deficit di razionalità, esso nasce da un deficit di fiducia – nelle istituzioni e negli esperti: questa è una questione di natura sociale e politica, e come tale va affrontata.

