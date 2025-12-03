Nessuna grazia, le lezioni sulla difesa della libertà di Gramsci e Pertini

true false

Mi ha sempre commosso il fatto che, nel cortile del carcere di Turi, Antonio Gramsci coltivasse rose che resistevano al freddo e fiorivano anche a gennaio, come nella poesia del poeta e rivoluzionario cubano José Martí, che ha scritto: «Coltivo una rosa bianca, in luglio come in gennaio, per l’amico sincero che mi porge la sua mano franca». Ho sempre considerato Gramsci non solo l’immenso filosofo e martire della nostra Costituzione, ma anche un grande poeta. A proposito di poesia, il poeta bosn