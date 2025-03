Patrizia Mirigliani ha ereditato da sua padre l’organizzazione dello storico concorso. Ora è protagonista del documentario Netflix Miss Italia non deve morire, che ricostruisce la perdita di centralità di un programma televisivo, per anni al centro delle attenzioni al pari di una partita della nazionale o di Sanremo. Lei spera sempre che il mondo riprenda a girare nel suo verso, ma non è stato il femminismo a smantellarlo

«A real loser is someone who's so afraid of not winning he doesn't even try», dice il nonno di Olive, la protagonista di Little Miss Sunshine, film indipendente di culto uscito nel 2006, per motivarla prima della sua grande esibizione sulle note di Superfreak. Quello stesso anno, la nazionale di calcio vinceva i mondiali e Prodi diventava presidente del Consiglio, mentre la prima Miss Italia con i capelli corti, Claudia Andreatta, poi ultima signorina buonasera della storia Rai, otteneva il titolo di più bella del paese, corona e gioielli Miluna annessi.

La storia di Olive, bambina occhialuta e goffa che vuole a tutti i costi diventare una reginetta nonostante il suo aspetto la collochi dal lato opposto dell’immaginario legato a queste competizioni, è rimasta nella cultura cinematografica come metafora di un cambiamento di paradigma rispetto alla percezione dei canoni estetici ereditati dai decenni precedenti: nel 2006 non si parlava ancora di body positivity, ma la rivoluzione semantica di termini come accettazione, diversità e soprattutto bellezza era nell’aria.

Olive è bella perché non è bella, o forse sarebbe meglio dire, è bella a modo suo, così come tante altre protagoniste del cinema e delle serie contemporanee, belle interessanti, belle senza coroncina, belle che non hanno bisogno di essere belle per gli uomini ma solo per quello che desiderano loro – a Sanremo nel 2017 Paola Turci cantava «Tu fatti bella per te» –, belle in opposizione al modello dominante, quello che oggi manca ai nostalgici del MAGA e ai detrattori delle nuove istanze di inclusività, per usare un termine feticcio del presente.

La bellezza femminile come campo di battaglia culturale, insomma, non è una novità. Se negli Stati Uniti, mentre Giorgio Napolitano alzava la Coppa del Mondo al fianco di Totti, si raccontava di bambine che vogliono partecipare ai beauty pageant per il potere di farli fallire, para-citando il Gambardella di Sorrentino, dalle nostre parti si preparava la disfatta inesorabile del luogo in cui la donna diventava più che oggetto, allegoria.

Miss Italia, sin dalla sua nascita nel 1946, è stata per il secondo Novecento un baluardo di italianità: da Sophia Loren a Gina Lollobrigida, la Miss in carica non solo ha il compito di dover incarnare tutti i migliori pregi del popolo, avvolta da una fascia con mazzi di fiori in mano come la donna turrita che maneggia una cornucopia, ma anche quello di doversi portare sulle spalle il peso dello spirito del tempo.

È questo il dramma di Patrizia Mirigliani, figlia del patrono Enzo, da cui nel 2003 ha ereditato le redini del concorso di Salsomaggiore Terme, protagonista del documentario Netflix Miss Italia non deve morire, che ricostruisce la discesa negli inferi di un programma televisivo che per anni ha catalizzato le attenzioni su di sé al pari di una partita della nazionale o di Sanremo, se non in termini di ascolti sicuramente in quelli di rilevanza nazionalpopolare.

Ce la ricordiamo tutti Miriam Leone che fa una piroetta a Porta a Porta, sotto lo sguardo compiaciuto del Cavaliere, o Denny Méndez, Miss Italia che genera polemiche per il colore della sua pelle in tempi pre-vannacciani, per non parlare di Alice Sabatini, che quando già il concorso era già stato esiliato dalla Rai e accolto da La7 disse candidamente che avrebbe voluto vivere il 1942 per vedere con i suoi occhi la guerra di cui le parlava la nonna, giusto per rinforzare un po’ lo stereotipo sulle concorrenti e il loro rapporto col pacifismo.

Dunque, chi ha ammazzato Miss Italia? Chi l’ha fatta diventare ciò che è da poco meno di una decina di anni, un evento provinciale da centro commerciale o da rassegna estiva di paese, con premi in cesti di fave e pecorino, salami e vini locali, sponsor improbabili e decadenza gattopardesca? Patrizia Mirigliani ha un nome ben preciso in testa, anzi ne ha tre: Boldrini, Tarantola e Soldi, come ha confermato in un’intervista del Corriere dove ha definito il documentario di Daviddi e Gallerano «impietoso», ma anche utile a riaccendere i fari sul concorso, quegli stessi fari che per anni hanno illuminato la via della bellezza che ha portato tante concorrenti a raggiungere carriere prestigiose, e moltissime altre, la maggioranza, al dimenticatoio.

Lei, Mirigliani, ci spera sempre che il mondo si rimetta a girare dalla sua parte e che l’Italia, così come l’Occidente, torni a essere great again, mettiamola così: un mondo in cui le persone transessuali non si iscrivano ai concorsi di bellezza femminile, giusto per citare uno dei tanti dettagli di disturbo dell’operato miriglianesco che emergono dal documentario, e un mondo in cui la bellezza femminile non sia una colpa ma al contrario un valore da rivendicare, come invece vorrebbero far credere le femministe, che per anni hanno bombardato il concorso e alla fine sono riuscite a smantellarlo a suon di parità e lotta alla mercificazione del corpo.

Sarebbe tutto più semplice se la realtà raccontata da questa donna animata dalla passione per l’evento e soprattutto dal passato andato – Mirigliani conserva un patrimonio iconografico nella sua testa fatto di chiacchiere con Alain Delon e flirt con Andy Garcia, un invidiabile museo del Novecento in formato ricordo – fosse proprio come la descrive lei, ossia che Miss Italia sia stata divorata solo ed esclusivamente dai demoni postmoderni del femminismo contemporaneo, invece che dal fatto che, come succede con tanti programmi che un tempo erano centrali e amatissimi, a un certo punto smettono di funzionare.

Se i commenti sprezzanti sotto ai post del concorso di bellezza su Facebook, quelli di chi condanna l’anacronismo della manifestazione, fossero l’unico metro di giudizio per la comprensione del mondo attuale – cosa che, su diversi piani, molti credono, cadendo nel tranello perfetto dell’algoritmo che cavalca le minoranze rumorose –, se il fatto che lo spostamento di un programma dalla Rai alle reti private, fino ad arrivare alla diretta streaming su YouTube, nel più squallido degli scenari trash, inteso in termini labranchiani, come emulazione fallita, fosse la prova di una rivoluzione culturale perfettamente compiuta e non una concatenazione di eventi esterni ed interni al concorso stesso, anche televisivi, Mirigliani avrebbe le sue ragioni a dirsi arrabbiata con l’universo che le rema contro.

In verità, così come si evince anche solo dall’estetica del documentario che ricorda molto i toni di Videocracy, un cult del racconto del sommerso italiano anni Zero, tra Lele Mora e Berlusconi all’apice dell’olgettismo, il problema di Miss Italia è che non interessa neanche più a chi, come Mirigliani, soffre i cambiamenti della storia, presunti o reali che siano, e rivendica un conservatorismo salvifico in pieno stile 2025. Neanche la Lega, che pure si era presa a cuore la questione Miss mia cara miss, è riuscita a rimettere la manifestazione nei palinsesti Rai.

Neanche un governo di destra, che pure fa dell’egemonia culturale il suo obiettivo sbandierato, ha a cuore la parure di gioielli e il discorso sulla pace nel mondo, nonché l’incoronazione di un essere umano di sesso femminile che faccia da eccellenza italiana per un anno, un po’ come il prosciutto o la Ferrari.

La percezione del privilegio

Sarà perché internet ha reso anche la bellezza molto più democratica e «dal basso», nella misura in cui chiunque può diventare la più bella d’Italia per un giorno o per quindici secondi su Instagram, sarà perché il sentiment, per dirla in termini televisivi, verso la manifestazione è cambiato perché è cambiata un po’ tutta la percezione del privilegio, anche quello estetico; sta di fatto che la patata bollente di Mirigliani non se la prende più nessuno, con buona pace dei tempi d’oro di Frizzi.

A poco serve il focus su una ragazza che vorrebbe portare «il suo messaggio» al concorso, capelli cortissimi e abiti gender-neutral, passione per il calcio e poca dimestichezza sui tacchi, la nostra Little Miss Sunshine della provincia laziale che fa da filo conduttore nella ricostruzione dello scenario attuale in cui si colloca ciò che resta del concorso, tra vecchi impresari con i capelli tinti, personaggi storici che vengono a mancare proprio durante le riprese, giusto per aggiungere un altro po’ di vitalità alla trama già piuttosto mortifera, e il rapporto morboso tra la patrona e il figlio ex tossicodipendente ed ex concorrente del Grande Fratello VIP 6, Nicola Pisu.

A poco serve immaginare una Miss Italia diversa, che invece rimane bloccata in questo interregno in cui il suo adattamento al tempo significa per forza la sua snaturazione – già l’introduzione della categoria «curvy» stride col tutto – e la perdita conseguente della sua identità, oltre che del suo senso, mentre la riproposizione perfettamente originale sembra la messa in scena di una rievocazione storica con sbandieratori e banda di paese, cosplayer del passato, museo delle cere del ventesimo Secolo.

Miss Italia, oggi, è come Aldo Baglio in Tre Uomini e una Gamba quando rimane incastrato sulla parete rocciosa: non può né scendere né salire. Forse, al contrario di ciò che dichiara non senza ironia il titolo del documentario, l’unica soluzione in questo stato di stallo sarebbe proprio quello di ammettere che invece sì, Miss Italia, a questo punto, può anche morire.

