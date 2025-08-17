Monk’s House è immersa nel verde. A differenza della vicina Charleston, luogo elettivo della sorella Vanessa, la casa di Virginia Woolf, quella a cui lei e il marito Leonard destinarono lunghi soggiorni vacanzieri e buona parte della seconda guerra mondiale, almeno fino a quando Virginia non si uccise nel 1941, è nascosta dal fitto fogliame degli alberi. Non si concede, si sottrae alla vista
Non era una stanza, era un deposito: dove nacquero i capolavori di Virgina Woolf
17 agosto 2025 • 16:30
Monk’s House è immersa nel verde. A differenza della vicina Charleston, luogo elettivo della sorella Vanessa, la casa di Virginia Woolf, quella a cui lei e il marito Leonard destinarono lunghi soggiorni vacanzieri e buona parte della seconda guerra mondiale, almeno fino a quando Virginia non si uccise nel 1941, è nascosta dal fitto fogliame degli alberi. Non si concede, si sottrae alla vista