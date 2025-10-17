Non voglio vedere Tre ciotole e ripenso a Diane Keaton

Tutta la mia generazione ha avuto una cotta per l’attrice, scomparsa una settimana fa a 79 anni. Rileggo il romanzo di Woody Allen, Che succede a Baum?, e mi immagino che personaggio avrebbe potuto interpretare
Domenica scorsa Posta. Italo Beccaria scrive: «Ho trovato il film su misura per te! Tre ciotole. Tratto da: Michela Murgia. Protagonista: Alba Rohrwacher. Trama: Lei incontra lui (Elio Germano) poi si mollano, poi si ritrovano, poi si rimollano, lei si ammala, lui si pente… Corriamo a vederlo… A presto». Alba (Hor)Rohrwacher, no! E per giunta associata a Michela Murgia! Per me è kryptonite (vedi fumetti di Superman o Nembo Kid, come lo chiamavamo autarchicamente). Italo era il direttore casting