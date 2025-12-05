Il libro

Note dentro e fuori. Le lezioni di jazz di Claudio Fasoli

Marco De Vidi
05 dicembre 2025 • 19:14

Con un approccio che è al contempo divulgativo, didattico, ma anche sempre molto personale, il grande musicista ha scritto un libro in cui ripercorre sia la sua carriera che le origini e lo sviluppo del jazz

Manuale di improvvisazione, autobiografia sghemba, dichiarazione d’amore per il jazz. È tutto questo Jazz, architetture di un azzardo, il nuovo libro di Claudio Fasoli  pubblicato da il Saggiatore. Il musicista 86enne, compositore e sassofonista, ma anche critico musicale e curatore, nato al Lido di Venezia e poi trasferitosi a Milano, ha attraversato gran parte delle avventure di questo genere in fondo poco conosciuto, ma che come pochi altri può diventare spazio di vera espressione, totalmente

