Ormai Schiavone è un amico. Il nostro caso JFK? È Moro

Antonio D'Orrico
29 novembre 2025 • 15:27

Quando incontro Antonio Manzini, prima ancora di chiedergli come sta lui, gli chiedo come sta il suo eroe. Chi ha raccontato meglio di tutti quello che sappiamo della morte del presidente della Dc è Trellini in R4

Domenica scorsa Ho letto Sotto mentite spoglie (Sellerio), la nuova avventura del vicequestore Rocco Schiavone, ormai un vecchio amico, tanto che quando incontro Antonio Manzini, prima ancora di chiedergli come sta lui, gli chiedo come sta il suo eroe. Mi appunto una immagine. È una metafora perfetta per definire questo e gli altri romanzi del vicequestore: «Un tango malinconico in una corsia d’ospedale al neon, senza musica, con la puzza di disinfettante e brodo vegetale». Un altro passaggio: «

Antonio D’Orrico, vite precedenti: governatore Club di Topolino, erede di Aldo Palazzeschi, cronista (Unità), inviato (Europeo), freelance (Epoca, Gente Viaggi, Vanity Fair), direttore (Leggere), direttore editoriale (Baldini & Castoldi), caporedattore e inviato speciale (Corriere della Sera), autore (Cambiare vita, Momenti di gloria, premio Coni 1991, Come vendere un milione di copie e vivere felici)