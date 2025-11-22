Non ti sei mai dimessa da te stessa, incontrarti è stata una rivoluzione. Lettera a Ornella Vanoni

true false

Mercoledì sera ti ho detto non farmi scherzi, non provare ad andartene. Hai riso, no amore non faccio scherzi. E io la solita lagna insopportabile: non lasciarmi sola. Hai riso di nuovo. No, non ti lascio sola. Ti ho chiesto scusa se ero così appiccicosa. Poi venerdì notte diluviava, io leggevo, e tu sei andata via. Non ti ho salutato, e questo mi fa incazzare perché l’inizio delle cose - delle relazioni, degli amori - è sempre chiaro, mentre la loro fine molto meno. Insomma se avessi saputo che