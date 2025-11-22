1934-2025

Non ti sei mai dimessa da te stessa, incontrarti è stata una rivoluzione. Lettera a Ornella Vanoni

Ornella Vanoni in un fotogramma del film \\\"Senza fine\\\" di Elisa Fuksas
Elisa Fuksas
22 novembre 2025 • 14:45

Non ti ho salutato, e questo mi fa incazzare perché l’inizio delle cose - delle relazioni, degli amori - è sempre chiaro, mentre la loro fine molto meno. Ogni parola sulla vita di un altro è rumore, aneddoto, molto meglio una canzone. Sei stata un grande regalo, un talento. Scusa: non si parla del mito al passato, c’è solo un tempo adeguato, immanente ed eterno, il presente

Mercoledì sera ti ho detto non farmi scherzi, non provare ad andartene. Hai riso, no amore non faccio scherzi. E io la solita lagna insopportabile: non lasciarmi sola. Hai riso di nuovo. No, non ti lascio sola. Ti ho chiesto scusa se ero così appiccicosa. Poi venerdì notte diluviava, io leggevo, e tu sei andata via. Non ti ho salutato, e questo mi fa incazzare perché l’inizio delle cose - delle relazioni, degli amori - è sempre chiaro, mentre la loro fine molto meno. Insomma se avessi saputo che

Elisa Fuksas

Regista e scrittrice. Dopo i primi cortometraggi, tra cui Please leave a message con cui si aggiudica nel 2007 il Nastro d'Argento, gira il documentario L'Italia del nostro scontento insieme a Francesca Muci e Lucrezia Le Moli. Tra gli altri documentari: Black Mirror. A journey with Mat Collishaw e ALBE, A Life Beyond Earth. Il suo primo film è Nina del 2012. Nel 2019 ha diretto “The App” per Netflix. Ha pubblicato La figlia di (Rizzoli Editore), Michele, Anna e la termodinamica (Elliot) e nel 2020 Ama e fai quello che vuoi (Marsilio).