Dove andremo a finire, pensò l’America quando Marlon Brando nel ‘73 non si presentò a ritirare l’Oscar come miglior attore per Il Padrino. Roger Moore e Liv Ullmann lo chiamarono sul palco e al suo posto salì una ragazza di 25 anni, «ciao mi chiamo Sacheen Littlefeather», disse, «sono una Apache e Brando mi ha chiesto di dirvi che non può accettare questo premio per il trattamento che gli indiani d'America ricevono da parte del cinema».

Ci fu qualche applauso, dalla folla venne qualche fischio, si racconta che la sicurezza dovette trattenere John Wayne, preso da un’improvvisa furia di spaccare ogni cosa. Dove andremo a finire, pensarono allora in quel circolo dove da una trentina d’anni Hattie McDaniel era diventata la prima attrice nera a vincere come non protagonista una statuetta per Via col vento, ma dovette sedere a un tavolo separato.

Ecco dove siamo arrivati, anno 2025, con gli occhi puntati su questa strana festa aziendale, un’industria piena di milionari che si raduna ogni anno intorno alla statuetta dorata alta 34 centimetri di un uomo muscoloso che serra una spada. Pesa 4 chili, vale 300 dollari ma stretta fra le mani diventa un’arma di protesta. Diventa politica.

Il produttore Bert Schneider lesse nel ‘75 un messaggio per ringraziare chi si batteva per la pace a Saigon, solo che era stato scritto da un Vietcong e Frank Sinatra dovette prendere le distanze a nome dell’Academy. Vanessa Redgrave tre anni dopo fece arrabbiare gli ebrei.

Susan Sarandon e Tim Robbins esortarono nel ‘93 il governo a dire che ammalarsi di AIDS non era un crimine, Halle Berry parlò delle donne nere senza nome e senza volto che finalmente «da stasera sanno che una porta è stata aperta». Michael Moore nel 2003 attaccò il presidente George W. Bush per la guerra in Iraq e lo stesso fece l’anno dopo il documentarista Errol Morris.

Sean Penn difese i diritti degli omosessuali quando la California aveva appena vietato i matrimoni tra persone dello stesso sesso. DiCaprio portò sul palco nel 2016 la protesta ecologica, la rabbia per l’inazione contro il cambiamento climatico, mentre Spike Lee guardò dritto dentro la camera e chiese al pubblico di fare una «scelta morale tra amore e odio» alle presidenziali del 2020. Il presidente da battere era Donald Trump.

In questi primi tre mesi della sua nuova presidenza, gli inquilini di questo strano posto che chiamiamo mondo si chiedono chi finalmente alzerà la voce. Hollywood, abbiamo un problema. Aspettiamo un cenno da quelle persone che per mestiere recitano e danno voce alle vite degli altri, aspettiamo un segno nel nostro nome, una battuta, un’invettiva, magari anche solo una frecciatina come quella mandata da Jane Fonda ai premi del sindacato la settimana scorsa: «L’empatia non è debolezza, restiamo uniti».

Essere o non essere, questo sarà il problema. Da mesi in America si discute dello stato di catalessi in cui sono caduti i ribelli. Qualche giorno fa il Washington Post si è domandato che fine abbia fatto per esempio l’impegno degli sportivi, se ci sia ancora da qualche parte un Muhammad Ali che si rifiuta di andare in Vietnam o un Colin Kaepernick che non canta l’inno e si inginocchia contro le violenze della polizia sui cittadini afro-americani. Dov’è finito il dissenso con cui le superstar aprono il varco agli attivisti?

È questo il clima nel quale arrivano gli Oscar, i primi in cui l’attenzione cadrà più sui discorsi di ringraziamento che sui nomi scritti dentro la busta. I più rassegnati ricordano che l'Academy deve salvare la sua cerimonia dal calo dell’audience televisivo e vive nel timore che un’arringa politica sia una spinta a cambiare canale. Un sondaggio YouGov del 2022 ha rilevato che tre quarti dei repubblicani e un terzo dei democratici ritengono inappropriato parlare di politica nei discorsi agli Oscar.

L’età dei Classici

La pensava a questo modo già Sam Goldwyn, quello del leone. «Se vuoi mandare un messaggio – diceva ai suoi sotto contratto – allora usa Western Union». Oggi direbbe whatsapp. Tieni la politica fuori dallo schermo, questa era la regola imposta all’età dei Classici. Ci sono film muti che hanno predicato contro l'alcolismo, lo sfruttamento minorile, l'indigenza. In Nascita di una Nazione (1915), D.W. Griffith infilò le sue invettive in favore della supremazia bianca. Ma era importante che il messaggio non fosse esplicito.

La Motion Picture Producers and Distributors of America fermò nel 1936 una versione di It Can't Happen Here, il romanzo antifascista di Sinclair Lewis. La Paramount teorizzava che compito di un film fosse intrattenere e non teorizzare. La Warner Bros era l'eccezione, l'unico studio che agiva da liberal e si distingueva girando film contro il sistema giudiziario penale, contro lo sfruttamento dei lavoratori, contro il linciaggio. Fu la seconda guerra mondiale che convinse Hollywood a sporcarsi le mani, a mettere la macchina del divertimento al servizio dell’ideologia.

Il film più noto di questa svolta è Il grande dittatore di Chaplin nel ‘40. L'Office of War Information pubblicò un manuale di istruzioni per migliorare la propaganda. Una volta rotto il diaframma, non ci fu modo di tornare al mito dell’intrattenimento nudo e puro.

La cautela dopo Chaplin

La rivista americana Hollywood Reporter ha scritto che da allora in poi il cinema hollywoodiano politicamente orientato ha cercato di colpire il punto debole nella zona di comfort del suo pubblico, ma rimanendo sempre in sintonia con il consenso di massa, senza mai avventurarsi oltre i limiti. Nessun film di Hollywood ad alto budget ha criticato il Vietnam durante il Vietnam, né c’è mai stata una presa di posizione contro la lista nera del maccartismo.

Solo nel ‘90, solo quando ricevette un Oscar alla carriera a 50 anni di distanza dalla testimonianza resa davanti alla Commissione per le attività antiamericane, Elia Kazan dovette fare i conti con il rancore. Ed Harris e Nick Nolte si rifiutarono di alzarsi in piedi e di applaudire. Né Hollywood ha fatto film contro Nixon con Nixon al potere. «Se oggi volete mandare un messaggio – ha scritto HR – fatevi un podcast».

È il sentimento che sta tornando di moda, sostiene la CBS. La conferma sarebbe il successo al botteghino di film come Twisters, A Quiet Place: Day One e di Deadpool & Wolverine, privi di ogni motivo di discussione. L’ex direttore della Sony, Michael Lynton, ha detto che «se Hollywood sta facendo film politici, a me non li stanno mostrando». Ai produttori di The Apprentice, il film che segue l'ascesa al potere di Donald Trump negli anni '70 e '80, sono occorsi mesi per trovare un distributore.

Michael Schulman, firma del New Yorker, ha detto che la politica oggi emerge dai film attraverso metafore: Joker raccontava il disorientamento del maschio bianco, Barbie quanto sia difficile essere donna.

Le piattaforme

Ma tira una brutta aria per chi lavorava al cambiamento. Verna Myers è stata la prima donna a guidare un dipartimento di diversità e inclusione per Netflix. È stata sostituita quando Netflix nel 2023 ha perso più che nell'intera sua esistenza. La stessa cosa è accaduta a Latondra Newton, responsabile della diversità in Disney. Ha lasciato l'azienda quando le è parso che il CEO Bob Chapek non avesse risposto alle minacce del governatore della Florida, il trumpiano Ron DeSantis che ha tolto le agevolazioni fiscali alla company per troppo progressismo, era troppo woke.

Anche Victoria Alonso, vicepresidente esecutivo degli effetti visivi e della post-produzione dei Marvel Studios ha perso il lavoro per essere stata irremovibile su diversità e inclusione. A Variey ha detto: «Abbiamo lavorato tanto per arrivare fin qui e ora non andremo più da nessuna parte». Il giornale universitario Berkeley Beacon di Boston, diventato celebre per un reportage sugli arresti degli studenti che manifestavano per Gaza, ha detto che «l'unico modo per vincere una partita che non finisce mai è scegliere di non giocarla». È quel che ha fatto Top Gun: Maverick, un film militare che non menziona mai la nazione contro cui si sta combattendo.

Dove andremo a finire, pensò mezzo secolo fa l’America, ed eccoci qua. La prima presidenza Trump scatenò una reazione culturale. Alec Baldwin lo interpretò in uno sketch televisivo del Saturday Night Live e gli diedero un Emmy per quello. Fu premiatissima The Handmaid's Tale, la serie tv sulla presa del potere degli Stati Uniti da parte dell'estrema destra religiosa. Ma ora la scena è diversa. Il covid ha messo in crisi l’industria. Hollywood è più riluttante a scrivere film che possano sfidare il vasto elettorato di Trump.

Molti nei media statunitensi temono che possa dare seguito ai programmi della campagna, quando ha annunciato che la Federal Communications Commission sarebbe stata sotto il suo controllo personale, dicendosi pronto a revocare le licenze di trasmissione alle reti televisive che lo avevano criticato.

Le elezioni hanno mostrato i limiti dell'attivismo di Hollywood. Con Kamala Harris stavano Scarlett Johansson, George Clooney, Madonna, Beyonce, Bruce Springsteen, Taylor Swift. Trump si è accontentato di un Hulk Hogan e un Jon Voight. Ma ha vinto lo stesso e The Apprentice è stato un bidone al botteghino.

Nel libro In Hollywood. Politics and Society, Mark Wheeler ha scritto che l’industria del cinema ha una storia di conservatorismo più lunga del liberalismo. La sinistra di Hollywood è stata solo più visibile, ma la destra ha avuto un impatto maggiore sulla vita politica americana.

I liberal hanno fatto i loro film sui governatori corrotti, ma il governatore l’ha fatto Arnold Schwarzenegger. Quanto a Marlon Brando: che protesti pure contro la Casa Bianca, ma poi alla Casa Bianca c’è andato Ronald Reagan.

