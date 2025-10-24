Ostile, fugace o fluente. Conoscere il Tempo per attraversare la vita

true false

Una valle dove il tempo si ascolta. Dove i secondi hanno ancora un suono, metallico e un po’ antico, quello delle campane e degli orologi da torre che da più di un secolo nascono tra Uscio, Avegno e Recco. È la Valle del Tempo. Non poteva che essere questo il cuore del FestivalTempo, rassegna che da venerdì 24 a domenica 26 riempirà le piazze, i sentieri, la Sala Regina Margherita di Uscio. Un luogo e un’idea: fermarsi a pensare al tempo, mentre tutto il resto corre. Giuliano Torrengo, filosofo