10 giugno 1940, Benito Mussolini annuncia a Piazza Venezia l’entrata in guerra e nello stesso giorno la polizia arresta alcuni ebrei romani. Tra questi lei, “Elena, la matta di piazza Giudìa”, che vanta una lunga serie di precedenti: ricoveri in manicomio, ferimento del coniuge, pericolosità sociale, aggressione verso la milizia.

A portare in scena a Roma al teatro Sala Umberto dal 6 all’11 maggio la vita di Elena Di Porto è Paola Minaccioni – attrice tra cinema, teatro e tv, Globo d’oro e Nastro d’argento come miglior attrice non protagonista in due film di Ozpetek – fra dramma e comicità, con le musiche scritte ed eseguite da Valerio Guaraldi e Claudio Giusti e la regia di Giancarlo Nicoletti. Per decidere di inserire nel suo palmarès di personaggi anche Elena Di Porto, dichiarata pazza dal regime senza esserlo, Paola ha letto il copione scritto da Elisabetta Fiorito e, racconta a Domani, che subito «ho capito che erano note che potevo suonare».

Che cosa l’ha affascinata di Elena? Nata nel 1912 da umile famiglia ebraica era indipendente, separata dal marito, con un carattere…

Tosto, come lo è la sua vita. Una donna che aveva la pretesa di vivere senza seguire i dettami dell’epoca e ha dovuto affrontare una profonda solitudine perché le hanno affibbiato la definizione di “matta”. Separata dai suoi figli, inascoltata quando durante la razzia del 16 ottobre 1943 aveva provato ad avvertire del pericolo delle SS naziste che deportarono ad Auschwitz migliaia di ebrei. Però Elena non è stata solo questo, ma pure una donna capace di grandi energie, e di grandi amori. Tutto il contrario di tutto, insieme. Ecco.

Le storie dei manicomi italiani sono state anche quelle di donne non conformi. Lei ci si è mai sentita, non conforme?

Beh, per fortuna si, non sono omologata e sono fiera. Ancora oggi è facile definire una donna “matta” se vive con le sue regole. Per fortuna non si va più in manicomio come all’epoca, ma non è solo questo ad accomunarmi a quel personaggio.

E cosa?

Forse è proprio lo stesso motivo che mi ha spinta a salire sul palco fin dalla prima volta: il desiderio di essere ascoltata. Come se dovessi raccontare un segreto al pubblico e aspettassi ogni volta il momento di dire tutta la verità.

Quale verità, se si può dire?

Bisogna trasformare la propria fragilità in un punto di forza. Essere persone con un proprio punto di vista critico, sentirsi un po’ spostati rispetto al pensiero comune, sentirsi anche un po’ a disagio nel mondo aiuta a sviluppare un punto di vista interessante e personale e a diventare una persona interessante, non omologata. Use it, ci dicevano ai tempi dei corsi di recitazione.

Usalo, cioè?

Sviluppa il desiderio, trova il tuo talento e la tua vita, magari trovi anche te stesso.

Lei lo ha usato, quel talento, nei più di venti film nei quali ha recitato come quelli di Ferzan Ozpetek Diamanti e Mine vaganti. Ma pure nelle imitazioni del Ruggito del coniglio, su Rai Radio 2. C’è una Paola più vera di un’altra, nel suo lavoro di attrice?

Non c’è una Paola più vera nella comicità o nei ruoli drammatici. È sempre Paola, che come tutti ha in sé entrambi gli eccessi. Certo, a me la satira piace moltissimo.

Lei imita pure Giorgia Meloni.

L’ho incontrata, è un po’ che non la rivedo in teatro. È stata accogliente, nei confronti della mia parodia, in modo intelligente. Capita che qualcuno del pubblico non capisca la battuta o si offenda per sciocchezze. Ma a me piace la satira garbata, non schierata anche se evidentemente ha un punto di vista particolare. Penso che la comicità sia destinata a tutti, e forse soprattutto a chi non la pensa come me. Marco (Presta) e Antonello (Dose) sono due grandi autori di comicità, scrivono pezzi rari. Io, per risponderle, ho proprio l’obiettivo di non essere ingabbiata in nessun personaggio.

Il comico rischia di esserlo?

All’inizio la comicità è stata una facilitazione, mi ha aperto strade lavorative, ma sono una attrice, a volte comica a volte drammatica. Sicuramente lo studio mi ha aiutato. Ho studiato al Centro Sperimentale di Roma, alla Gitis di Mosca e negli Stati Uniti, tutte esperienze che mi hanno resa quella che sono oggi.

Ma non ha una preferenza?

Il motore di tutto è per me l’esplorazione, il lavoro, la capacità di centrare il punto delle cose. Lavoro in entrambi i casi con lo stesso punto di vista, cerco il centro del personaggio. L’esperienza aiuta.

A maturare?

Sì, se significa sorprendersi di fare racconti – quello di Elena è stato questo per me – con semplicità e armonia, con la famigliarità verso la recitazione. È un progetto dai tratti anti-commerciali, eppure è risultato eccezionale, finora sempre sold out. Posso dire di aver scoperto, negli anni, che far ridere non significa non frequentare il tragico. Io sono proprio fatta così: quando guardo la realtà rido di quel che non va.

Ride di quello che è sbagliato?

Sarà che parte della mia formazione sono stati anche gli anni della tv, i programmi come quelli di Serena Dandini. Provo a spiegarlo così: a me capita di “avere occhio” per le discrepanze. Tendo, cioè, a vedere la distanza che c’è in una persona tra quello che dice e come invece agisce. Il divertimento del mio lavoro è mettere poi queste discrepanze in evidenza. E – non so se è fortuna, una dote – a me sembra di non far niente di eccezionale, davvero, ma succede che il pubblico si diverte. La mia leggerezza arriva.

Talento?

Non so, penso di essermi salvata perché ho sempre pensato di non essere brava e di dover trarre insegnamento da quelli bravi. Il talento è a parer mio riconoscere che c’è qualcuno che ti può far crescere.

Lei ha scelto di recente di raccontare la vita di Anna Magnani.

È uno spettacolo che mi porterà a girare un po’ per l’Italia, uno spettacolo che racconta la vita di Anna Magnani intrecciata alla mia e a quella di autori che non necessariamente hanno vissuto o scritto al suo tempo ma per carattere o per amore le sono affini. Ho scelto di non interpretare io Anna Magnani ma di portare in scena la sua storia.

Quali autori ad esempio?

La drammaturga Sarah Kane, Pier Paolo Pasolini, Achille Campanile.

Un viaggio nel mondo dello spettacolo più… alto?

All’inizio ho rifiutato il testo di Elisabetta Fiorito che mi vedeva impersonare Magnani perché non volevo cadere nella trappola delle attrici comiche che si danno un tono drammatico. E poi soprattutto un’attrice come Magnani, irraggiungibile, interprete di un’epoca intera…

Poi, però?

Poi ho scoperto che Anna Magnani è un po’ come se fosse una grande amica di mia madre. Nello spettacolo ragiono sul perché io senta questa familiarità con lei. Entrare in quel testo su Magnani mi ha fatto capire la fatica di una donna che ha vissuto in autonomia, che si è sposata una sola volta e non ha voluto più uomini in casa, che si è gestita il patrimonio e ha vissuto in solitudine nonostante il talento, con un bisogno vorace di essere amata e di amare.

E sua madre? Ha raccontato in passato di aver avuto un rapporto non semplice con lei.

Mamma era simile a Magnani perché era una donna popolana, sindacalista, teatrale nel suo modo di fare, sempre dedicata agli altri. È mancata nel 2018. Un’accentratrice generosissima. Ha fatto la stessa fatica perché è quella di chi ha cominciato a fare qualcosa in quegli anni. E questo mi ha permesso di riappropriami di me e di mia madre.

