Proprio mentre la salma di Papa Francesco esce dalla Basilica di San Pietro per essere adagiata sul sagrato della piazza, le agenzie battono la notizia della proposta di Hamas di liberare tutti gli ostaggi israeliani ancora nelle loro mani e cinque anni di tregua in cambio della fine della guerra.

La diretta delle esequie del Pontefice diventa spazio prezioso di comunicazione, di diplomazia, di tentativi seppur tortuosi di affrontare il tema della pace.

È forse anche questo un lascito del messaggio di Bergoglio, l’indefessa e ostinata ricerca di parole di convivenza che proprio nel momento dell’ultimo saluto trova un possibile spiraglio di compimento. E nell’omelia del cardinale decano Giovanni Battista Re, l’impegno di Francesco per la pace emerge con tutta la sua forza: «La guerra porta solo morte di persone, distruzione di case, ospedali e scuole. La guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente».

I funerali di Francesco rappresentano uno dei momenti più significativi non solo della vita religiosa, politica e sociale contemporanea, ma anche di quella televisiva.

A reti quasi unificate

Centinaia le tv di tutto il mondo collegate per la diretta e, stando al sistema televisivo italiano, momenti di approfondimento e avvicinamento predisposti sin dal mattino sui principali canali. Raiuno con lo speciale condotto da Laura Chimenti, Canale 5 con Cesara Buonamici, La7 con il direttore Enrico Mentana preceduto da una puntata di Omnibus. E ancora, lo speciale del Tg2 condotto da Adele Ammendola, inevitabilmente incentrato più sul commento che sulle immagini della cerimonia. Senza dimenticare lo sguardo di Tv2000, le “finestre” dei canali all news, le dirette dei media vaticani su YouTube.

Una grande cerimonia a reti quasi unificate che consente di sentirsi parte di una comunità che va oltre quella nazionale e, per certi versi, anche oltre quella strettamente cattolica. Il silenzio, la complessità dei rituali, la messa in latino e le letture in varie lingue del mondo, la dilatazione dei tempi di un momento extra-televisivo hanno immediatamente trovato un contrappunto nella debordante ansia di spiegazione, di traduzione, di mediazione espressa dalle voci di giornalisti, conduttori, storici, vaticanisti.

È, come sempre accade in queste circostanze, la televisione che s’impossessa dell’evento e lo piega inevitabilmente alle proprie logiche.

I funerali di un pontefice (ma vale più in generale per capi di Stato, presidenti o reali) sono da sempre un grande “evento mediale”, per usare la celebre e fortunata definizione di due studiosi come Daniel Dayan ed Elihu Katz che, alla fine degli anni Ottanta, analizzarono l’impatto comunicativo e sociale dei grandi momenti capaci attraverso i media, e la televisione in particolare, di suscitare sentimenti di appartenenza e partecipazione globali.

In questo senso, i riti funebri rientrano perfettamente in quei processi chiamati di “incoronazione”, dotati di una intrinseca retorica cerimoniale, preparati nei dettagli (anche estetici e comunicativi) per reiterare liturgie, legittimare l’organizzazione e la comunità che vi si riconosce, esprimere la forza di un’istituzione.

Tutto reso ancora più mediaticamente efficace dalla scelta di traslare il corpo del Papa da piazza San Pietro alla Basilica di Santa Maria Maggiore, con un percorso tra le strade di Roma che unisce simbolicamente dimensione religiosa e laica, puntellato da braccia alzate a stringere smartphone; immagini che mai avevano caratterizzato l’iconografia delle esequie papali e che sono destinate a rimanere nella memoria e negli archivi come ulteriore atto di rottura.

La desacralizzazione

Francesco è stato il Papa che ha inaugurato un nuovo rapporto della Chiesa con i media e gli schermi; in continuità con il suo messaggio di “Chiesa in uscita”, espresso sin dai primi anni del pontificato, Francesco ha usato, e talvolta, piegato i mezzi di comunicazione a un tentativo di “desacralizzazione” dell’immagine del Papa, di una volontà di ricomporre, non senza contraddizioni e polemiche, l’asimmetria tra popolo e potere.

È stato il primo pontefice a concedersi ai selfie dei fedeli, a frequentare gli spazi televisivi, da Fazio a Sanremo, a lasciarsi immortalare in momenti di quotidianità e vicinanza agli “ultimi”.

Ed è stato anche il Papa che in quel tragico marzo del 2020, mentre il mondo veniva travolto dalla piaga della pandemia, ha prodotto una delle immagini più potenti della storia recente: la sua preghiera solitaria e bagnata dall’acquazzone in una piazza San Pietro deserta, capace ancora una volta di connettere pubblici e telespettatori globali, di mettere il corpo al centro della scena.

Quella stessa piazza, quello stesso punto e quella stessa scena che ieri si mostravano piene di delegazioni, di religiosi e di fedeli, rese suggestive, anche nella diversità cromatica, dalle riprese curate dal Centro Televisivo Vaticano, dagli inviati in piazza, dalla consueta ricerca della sintesi tra la sacralità dei simboli e le parole della gente comune, in uno di quei momenti di ritualità collettiva che, anche nell’era digitale, trova nella televisione uno strumenti potente e insostituibile.

© Riproduzione riservata