«Nulla più della morte ha contribuito alla creazione del mito di Pasolini». Difficile dare torto a Giovanni Giovannetti, che lo scrive in Pasolini giornalista. E se già nel 2022, nel centenario della nascita del poeta, le iniziative pasoliniane si sono susseguite senza tregua – riedizioni comprese: a partire da quella definitiva di Petrolio, a cura di Walter Siti – ora che ci si approssima ai 50 anni del suo assassinio è fin troppo facile prevedere una nuova messe di convegni e pubblicazioni.

Questa di Giovannetti, appena uscita per la sua Effigie (l’autore è anche editore, fotografo e giornalista), arriva per prima. E non rinuncia, nell’ultima sezione, a prendere di petto l’eterna questione del delitto della notte del 2 novembre 1975 all’Idroscalo di Ostia.

Allora PPP aveva appena 53 anni, e al di là della sua mitologia rimane senza risposta un’altra eterna domanda: che cosa ancora avrebbe potuto dire/scrivere/filmare, osservando il puntuale compiersi della mutazione antropologica dell’Italia e degli italiani che già allora aveva intuito?

In 334 pagine, il libro restituisce lo sguardo che PPP ha riversato in tanti anni di scrittura appunto giornalistica: dunque lasciando da parte poesia e letteratura, benché per forza di cose i rimandi siano continui (così come al suo cinema). Ed è uno sguardo che sorprende prima di tutto per la sua enormità.

"Vita e morte di un cottimista della pagina”, recita infatti il sottotitolo del volume, che indaga con pazienza e ambizione di completezza finora mai registrata il Pasolini pubblicista. Tale era, con iscrizione all’Ordine (allora interregionale di Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise) datata 5 ottobre 1954. Ma di molto precedente sono i suoi esordi quale articolista, su riviste legate al regime: siamo infatti nel 1942 quando sul Bollettino bolognese della Gioventù italiana dei littorio esce una sua “Nota sull’odierna poesia”, e sempre in quell’anno seguiranno altri quattro contributi su “Architrave”, mensile del Gruppo universitario fascista sempre di Bologna.

La guerra, è noto, lo colpirà anche personalmente, con l’uccisione del fratello Guido, partigiano, nell’eccidio di Porzûs. Ma tra le tantissime chicche del libro di Giovannetti, molte delle quali riportate anche con puntuale riproduzione dell’articolo, spunta anche un testo autobiografico intitolato “Sono stato soldato per una settimana”.

PPP militare

Pubblicato su “T7 - I sette giorni della Tribuna” il 21 settembre 1969, PPP vi rievoca proprio la sua esperienza di militare, tra l’1 e l’8 settembre del 1943: data fatidica, quest’ultima, che concluse l’esperienza di Pasolini in divisa per via della cattura del suo reparto da parte di militari tedeschi. Che però, mitragliati dal cielo, non si accorsero del giovane poeta e del suo compagno di scuola bolognese rifugiatisi in un fossato. Quel vecchio articolo si conclude così: «Dei contadini mi fornirono abiti civili e così a piedi raggiunsi Casarsa, dove abitava la mia famiglia. Unico particolare degno di nota: ci arrivai con le scarpe scompagnate ma che mi torturavano tutte e due ugualmente i piedi».

Giovannetti procede per affondi e accostamenti sistematici, solcando le solide collaborazioni di Pasolini a “Vie nuove”, storica rivista culturale legata al Pci, al settimanale “Tempo” e al “Corriere della Sera”, la più celebre. Lo fa attraversando tutti i temi affrontati dal Pasolini giornalista: naturalmente il cambio di paradigma dei valori di riferimento della nuova società industriale italiana, quella della modernizzazione senza sviluppo, la strategia della tensione, lo scempio ambientale, ma anche – curiosità – le frequenti incursioni del poeta nel mondo dello sport.

Di capitale importanza, curata assieme a Luisa Voltan, un’appendice (pure ricchissima di immagini) che dà conto di tutti gli articoli di Pasolini pubblicati su una miriade di testate. È un elenco che dà la vertigine, chiudendo il cerchio aperto in esergo da questa citazione, che più pasoliniana non si può. Da “Tempo” del 20 dicembre 1969: «Noi scrittori, noi giornalisti siamo uno specchio tanto più nitido e rivelatore, quanto più ci spendiamo e quanto più gettiamo il nostro corpo nella lotta. Questo specchio si chiama diritto alla libertà di opinione e di espressione».

