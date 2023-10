Anche adesso che le telecamere lo filmano, lo spogliatoio, rimane l’ultimo dei misteri sportivi. Non inteso solo come luogo fisico della nudità, ma anche e soprattutto come nido delle alleanze e dei conflitti e delle confessioni.

Amicizie, forse anche amori, nascono e muoiono lì. È lo spazio dove si coagulano le idee e i corpi, l’ultima spiaggia prima nello sbarco nei campi o nelle piscine o nelle piste di atletica. Lo spogliatoio è un teatro nascosto, dove le trame prendono origine, ci sono tiranni e soccombenti, Jago e Riccardo III, Amleto e Maradona, Clitennestra ed Egonu, ma ci vorrebbe un Eschilo o un Pinter per riuscire a tirarne fuori una drammaturgia fondamentale.

Una ventina di anni fa ci provò Richard Greenberg con Take Me Out che raccontava il coming out di un immaginario e popolare giocatore, Darren Lemming, di una squadra della Major League Baseball. C’erano le reazioni intorno alla sua scelta sessuale, mancavano, però, le dinamiche di battaglia: tradimenti, coalizioni, patti di non belligeranza e tentativi d’essere un corpo solo e scalare le pareti dell’inferno un centimetro alla volta come chiedeva il coach Tony D'Amato interpretato da Al Pacino in Ogni maledetta domenica di Oliver Stone.

Di recente nella docuserie Scugnizzi per sempre, di Gianni Costantino, sulla storia e le imprese della Juvecaserta, prima squadra del sud Italia a conquistare nella stagione 1990/1991 lo scudetto nel basket, viene raccontato il prezzo della vittoria. La Juvecaserta, che l'imprenditore Giovanni Maggiò prese in mano e che compì l’impresa, venne affidata al tecnico serbo Bogdan Tanjević che invece di guardare all’America del nord guardò a quella del sud, anche perché veniva dalla Jugoslavia che nello sport e nel cinema e nella letteratura è molto sudamericana (lo spiega Sergio Tavčar ne L’uomo che raccontava il basket) e scelse il brasiliano Oscar Schmidt come assoluto. Una ala che aveva la mão santa, la mano magica – le immagini e il suo montepunti da flipper (49.737) confermano, e una scioltezza di opinioni su arbitri e sulla sudditanza psicologica oltre una ironia e un senso di fratellanza singolarissimo. Ma si sa: dietro un segnapunti c’è sempre un cannibale, e dietro un cannibale c’è sempre un altro cannibale o anche di più.

Leader tiranno

Il leader è tiranno, come c’ha insegnato The Last Dance dove vediamo l’evoluzione di Michael Jordan dal draft all’impero: scarpe, corone e soprattutto anelli, fino a farsi ombra sui Chicago Bulls fino a coprire e tanto Scottie Pippen, uno dei migliori difensori della storia NBA, divenuto oggetto di scena.

È quello che succede a Caserta con Oscar, anche se Oscar non ha avuto il suo The Last Dance ma ebbe un Let Go triste, inatteso y final che ha impiegato trent’anni per digerire e perdonare al coach Franco Marcelletti, ai due compagni – “scugnizzi per sempre” cresciuti a scarrozzati agli allenamenti – Ferdinando Gentile e Franco Esposito, e soprattutto a Sandro Dell’Agnello. Che cosa era accaduto: lo spogliatoio sacro e familiare, creato dal presidente Maggiò, l’uomo del contesto, che il coach Tanjević riempie con la luce di Oscar, era diventato troppo stretto. E quando muore Maggiò, sostituito dal figlio, e Tanjević cambia squadra: tutto cambia.

Marcelletti lo rimpiazza in panchina, arrivando in finale di Coppa delle Coppe ad Atene, poi persa contro il Real Madrid di Drazen Petrovic, che faceva sempre un canestro più di Oscar, un punto più di Oscar, e lo spogliatoio decide di dimenticare l’amicizia per la vittoria, la famiglia per lo scudetto, e taglia il brasiliano.

Si volta pagina, niente più Jobim e saudade, niente Brasile, niente America Latina, ma Stati Uniti, arrivano i pragmatici Charles Shackleford e Tellis Frank, niente a che vedere con Caserta casa mia: non si radicheranno mai nella città e in campo il giusto per innestarsi nel tronco della squadra rimasta e arrivare allo scudetto; il piccolo sud con l’innesto della grande America batte Milano che l’America ce l’aveva sempre avuta in casa.

Napoli

In queste settimane lo spogliatoio del Napoli sembra quello del Grande Fratello – televisivo – ogni tanto qualcuno, calciatore e/o procuratore e/o allenatore, va in campo o nel confessionale e regala un retroscena, racconta o genera uno scazzo e parte il dibattito.

Con l’attaccante Osimhen che è un capitolo a parte. È sempre difficile entrare in uno spogliatoio, ancora di più dopo che si è vinto. Soprattutto da allenatore.

L’Inter ha una letteratura enorme che gareggia con quella di Stephen King su questo argomento, anche a Manchester – sponda United – dal dopo Alex Ferguson ne sanno tantissimo in merito. Ma ci furono anche spogliatoi da “Congresso di Vienna” come quello della Lazio di Tommaso Maestrelli che dalla serie B arrivò allo scudetto nel 1973/74 con la squadra divisa in due fazioni: una faceva capo a Giorgione Chinaglia, un pirata, e l’altra alla diarchia Martini-Re Cecconi, divisi nello spogliatoio e per le strade di Roma, uniti in campo.

Uno strano tipo di erotismo sportivo. È quello che accadde anche alla squadra di tennis che vinse la Coppa Davis nel 1976 in un clima assurdo contro il Cile di Pinochet. La contrapposizione dei tennisti aveva un andamento ancora più complesso: divisi nelle coppie Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, “contro” Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli, uniti contro il capitano non giocatore Nicola Pietrangeli.

Non è diventata una pièce ma una docuserie di Domenico Procacci: Una squadra. Due doppi come due Italie. Zugarelli e Barazzutti per la quota provinciale, risparmiatrice e tradizionale. Bertolucci e Panatta, la vertigine di una gioventù che si apriva al futuro. Due visioni e due mondi eclissati.

Commedia all’italiana

Se Zugarelli è un personaggio di Antonio Pennacchi, Barazzutti non può che essere scritto da Mario Soldati. Difficile non pensare a Rodolfo Sonego per la comicità sordiana di Bertolucci. E se Panatta è immortale e irridente come Trilussa e godereccio come Ugo Tognazzi, Pietrangeli scopre di essere uno dei Gattopardi.

In realtà, è la migliore commedia italiana uscita negli ultimi anni. Spogliatoio e risate. Lo scontro Pietrangeli/Panatta potenzialmente aveva tutte le premesse per essere un match tra il wrestler Jerry “The King” Lawler e Andy Kaufman. Infatti continua a distanza anche sulle spalle del “povero” Jannik Sinner qualche giorno fa. Poi ci sono i sacrificati in nome dello spogliatoio e per conto della vittoria come accadde a Jorge Valdano – che è troppo madridista per scriverci un memoir – “costretto” a dimettersi dalla direzione sportiva del Real Madrid dopo i ripetuti scontri con José Mourinho: che ne sentiva il peso delle opinioni e anche quello dell’etica.

Parafrasando i topi di Deng Xiaoping non importa che nello spogliatoio ci siano amicizia o amore ma che dallo spogliatoio escano le vittorie.

© Riproduzione riservata