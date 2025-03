Nelle città europee la piazza e il tavolino all’aperto non sono meri luoghi di passaggio, ma questioni che cercano di resistere nel tempo, di conservarsi come spazi di vita, di interazione, di scambio. Una concezione della vita e della civiltà

Ultimamente ci troviamo più spesso del solito a interrogarci sul nostro essere europei. Non serve spiegare il perché: è la reazione all’epoca, e non è neanche la peggiore delle reazioni possibili. Si leggono discorsi su cosa significhi, poi, essere europei. Per alcuni è uno stato mentale inconsistente, una fantasia o addirittura un falso, per altri è una fede o un’identità, per altri ancora è il risultato di un ragionamento, di un’utilità.

Per istinto narrativo mi piacciono le riflessioni che partono da un dettaglio, finanche da una scemenza. L’altro giorno leggevo un post dove un americano si chiedeva «Perché gli europei amano sedersi all’aperto nei caffè?». Un giochetto che ha generato risposte (americane) notevoli, le quali a loro volta sono diventate virali. Mi piacerebbe dirvi che sono risposte ironiche, ma ho modo di temere che non lo siano.

In ogni caso leggerle è intrattenimento. «Forse gli europei si siedono all’aperto perché l’Europa è comunista? Le case sono piccole. I caffè all’aperto sono come dei salotti per persone povere». Oppure: «Gli europei sono comunisti. Sono ossessionati dal woke, odiano le macchine e idolatrano il trasporto pubblico. Chiudono strade perfettamente utilizzabili per mettere questi tavolini, così diventa impossibile guidare». E ancora: «Gli europei vivono in condizioni di povertà e sfruttamento, quello è il loro unico momento bello della giornata, prendere un po’ di aria fresca».

L’identità

Al di là delle difficoltà che si hanno a restare seri, le osservazioni riflettono una contrapposizione rilevante, e mettono un faretto sulla nostra identità di europei. L’idea che gli spazi pubblici siano (agli occhi di culture diverse dalla nostra) un ripiego per chi non può permettersi spazi privati più ampi è sintomatica di un modello di pensiero che esiste realmente, e che privilegia la proprietà individuale rispetto alla condivisione collettiva.

Anche in Europa non manca chi odia gli spazi pubblici e le zone a traffico limitato e vorrebbe parcheggiare sulla scalinata del Duomo. Tuttavia la nostra impostazione da piazza, da aperitivo e da caffè resiste nel tempo. Con alcune esagerazioni turistiche: notate come nei commenti americani sopradetti nessuno affermi che l’eccesso di tavolini è anche, negli ultimi anni, una conseguenza del dato turistico. Forse perché gli americani sono turisti, e allora se si tratta di bere il cappuccino alle due del pomeriggio a Firenze il tavolino va bene.

Lo spazio, ovviamente, non è mai una questione neutra. Ne Il nostro posto nel mondo di Claire Marin (Einaudi) leggiamo che lo spazio in cui viviamo non è vuoto, non è un’ampia pagina bianca. Siamo incorniciati dallo spazio, influenzati dalla sua atmosfera, dalla sua tonalità, dal suo ordine e disordine. Lo spazio è un elemento attivo che determina possibilità e limiti, crea occasioni, favorisce la costruzione di comunità o ne amplifica la frammentazione.

Nelle città europee la piazza e il tavolino all’aperto non sono meri luoghi di passaggio, ma questioni che cercano di resistere nel tempo, di conservarsi come spazi di vita, di interazione, di scambio (al di là degli eccessi turistici di cui sopra). La socialità all’esterno è parte di una tradizione che si è evoluta attraverso uno sviluppo urbano pensato per le persone. Nonostante i centri commerciali, questi sono elementi difficili da cancellare. Uno spazio fruibile da tutti. Riflettiamo un attimo su questo meraviglioso tratto della nostra cultura, duro a morire. (Ma poi esiste davvero, ‘sta cultura europea? Va be’, per adesso facciamo di sì).

In altri contesti culturali, diversi dal nostro, il valore di un luogo è determinato dalla proprietà e dalla funzione economica più che dalla capacità di generare passatempo e rigenerazione. Un parcheggio ha più valore di una piazza, un’autostrada più di un viale alberato. Città che non sono pensate per essere vissute, ma attraversate nel minor tempo possibile.

Una concezione diversa

Se torniamo alla domanda iniziale – perché gli europei siedono all’aperto? – la risposta non sta ovviamente nella povertà economica o in un’ideologia politica, ma in una diversa concezione della vita e della civiltà. Un caffè all’aperto è un punto di osservazione, di scambio, di respiro dentro il flusso della giornata.

La vera domanda non è perché gli europei (con tutti i limiti del caso) si ostinino a stare all’aperto come dei comunisti (io non lo sapevo che i comunisti stanno all’aperto, comunque). La vera domanda è perché questo semplice gesto possa risultare incomprensibile ad altri.

