Restituire a Roma il ruolo di capitale dell’antiquariato, rinverdendo i fasti del Grand Tour, quando la Città eterna e l’Italia divennero una tappa fondamentale per i viaggiatori europei alla ricerca dei monumenti e delle opere d’arte. Ma anche incoraggiare le istituzioni alla valorizzazione del mercato dell’arte, con l’obiettivo di riportare l’Italia in cima alle classifiche europee.

Con queste intenzioni l’Associazione Antiquari d’Italia ha ideato e organizzato la grande mostra-mercato “Arte e collezionismo a Roma”, in corso a Palazzo Brancaccio. Un evento di caratura internazionale, con l’ambizione di far interagire virtuosamente il mondo delle istituzioni con il mercato e il collezionismo privato.

La mostra, che si affianca alla prestigiosa Biennale di Firenze, si fonda su spazi espositivi di dimensioni raccolte: piccoli scrigni in cui ogni antiquario espone le opere più importanti, opere di arte decorativa, di scultura e di pittura che seguono e al tempo stesso indirizzano il gusto di oggi. Tra gli artisti presenti ci sono Morandi, Fontana, Balla, De Chirico, ma anche pregevoli pittori e scultori del Cinquecento e del Seicento come Sabatini, Passarotti, Lanfranco e Simon Vouet, che contribuì all’introduzione del barocco italiano in Francia. Il vetting, diviso in commissioni per specialità, include esperti e studiosi di alto livello, provenienti dai mondi della soprintendenza, dei musei e delle università.

Secondo l’ultimo studio promosso dal Gruppo apollo e fortemente voluto dall’Associazione antiquari d’Italia, l’industria dell’arte in Italia genera un volume d’affari pari a un miliardo e mezzo di euro, con un indotto di oltre quattro miliardi. Sono numeri importanti, ma affinché il settore continui a crescere è fondamentale garantire il rispetto della tutela delle opere e adeguare le regole di mercato agli standard degli altri paesi europei.

Uno dei temi centrali è l’incertezza sui tempi e sui criteri della burocrazia italiana, che allontanano gli acquisti da parte degli stranieri, preferendo questi ultimi rivolgersi in paesi dove si è certi che i propri beni possano circolare liberamente. Inoltre, l’assenza di forme di indennizzo in caso di apposizione di vincolo porta i proprietari a tenere nascosti i propri tesori, senza alcun beneficio per la pubblica fruizione.

Infine, l’aliquota fiscale pari al 10 per cento relativa all’importazione definitiva delle opere d’arte in Italia si colloca ai vertici delle classifiche europee: nel Regno Unito è del 5 per cento, in Francia del 5,5, in Germania del 7. Per tutte queste ragioni il nostro paese, pur disponendo di un immenso patrimonio storico-artistico, genera solo il 2 per cento del fatturato europeo.

In questo contesto, risulta dunque quanto più essenziale il supporto delle istituzioni – fra tutte il ministero della Cultura e il parlamento, grazie al lavoro delle commissioni Cultura di Camera e Senato – affinché si acceleri e si concretizzi quel processo di semplificazione e normalizzazione della complessa impalcatura che regola la circolazione degli oggetti d’arte. Su questo, l’Associazione antiquari d’Italia, grazie anche alla proficua e rispettosa interlocuzione con tutte le istituzioni competenti, si pone come il soggetto propositivo di un percorso effettuato nell’interesse degli operatori, dei collezionisti, dei galleristi e di quell’importantissima filiera che caratterizza e alimenta il nostro inestimabile patrimonio nazionale.

Da ultimo, non per importanza, la mostra di palazzo Brancaccio è anche un’occasione di incontro con il grande pubblico, per tenere vivo un rapporto fondamentale per la cultura del paese. Non è un caso se l’Italia è meta di un turismo internazionale che si sta trasformando velocemente in una risorsa economica primaria per l’intero sistema Italia. Una risorsa che va difesa e promossa, con tutte le forze.

