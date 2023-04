Ci sono libri che ti chiedono un grande lavoro per poter essere intesi e alla fine da quel lavoro esci premiato, era necessario per entrare in condotti che portavano a zone sconosciute del sapere o ne rivelavano diversi gradi di profondità, talvolta di altezze.

Ci sono libri difficili con cui lotti e alla fine non si aprono o se anche si aprono, non ti dicono niente che appartenga a una tua interrogazione radicale. E poi ci sono libri, rarissimi, limpidi e abitabili, ma niente affatto scontati, libri come fiumi o torrenti, portano tutti al mare e ti accompagnano nel viaggio, lasciando zone d’ombra, misteriose e velate e illuminandone altre con discrezione, con luci di lanterne e di candele, libri che abbagliano di trasparenza. Piccolo trattato di consolazione. Vivere con i nostri morti di Delphine Horvilleur, da Einaudi, è uno di questi.

Mi è stato donato. Vivendo lontana da paesi e città non avrei potuto incontrarlo ma mi ha trovato lo stesso e mi ha commosso e fatto trasalire, mi ha tenuto aperte delle porte e mi ha invitato molto discretamente a entrare.

Narratrice

La pandemia ha stravolto anche i riti funebri e la condivisione del lutto. Delphine Horvilleur è una rabbina. Già questo può dirci che si tratta di una donna fuori linea e insieme in prima linea. Il libro è il racconto del suo comprendere cosa sia un rabbino mentre svolge il suo compito di accompagnare i vivi nella relazione con i morti, di essere presente alle sepolture, di parlare di defunti, spesso sconosciuti, ma solo dopo aver incontrato e ascoltato a lungo i loro parenti o amici per ripresentare poi i morti ai loro cari attraverso le loro stesse voci tessute insieme da qualcuno che li ha ascoltati profondamente.

E non solo, offrendo anche, a chi ascolta la storia per la prima volta, delle chiavi per decifrare la propria. L’ascolto profondo è qualcosa di rarissimo, un ascolto attivo, eppure silenzioso, un lasciar depositare in sé le parole dell’altro come una seminagione e poi aspettare, innaffiandole, la sbocciatura.

La prima cosa che Horvilleur scopre è che la cosa più vicina al mestiere che fa ha un nome ed è “narratore”.

«(…) la morte era entrata nei nostri luoghi di vita, senza alcuna autorizzazione.

Lei aveva scovato i nostri indirizzi, e si era infiltrata da ognuno di noi, nelle nostre famiglie, nelle nostre coscienze. O meglio, ci aveva rammentato che non se n’era mai andata, che vi aveva il proprio posto di diritto, che quanto a noi potevamo soltanto scegliere le parole e i gesti per reagire alla sua apparizione.

Trovare le parole, conoscere quei gesti è il cuore del mio lavoro».

Il varco

Horvilleur incontra persone che hanno bisogno di narrazioni. E le storie che lei racconta nella lingua della tradizione ebraica creano ponti lungo le generazioni e aprono un varco tra i vivi e i morti. Dunque, il ruolo del narratore è quello di tenere aperta la porta, sostando sulla soglia.

Il libro racconta storie di vite e di lutti che Horvilleur ha vissuto, attraversato, o solo accompagnato e ogni racconto nella sua limpidezza contiene perle di saggezza e germogli di mistero e lampi di comprensione, perché lei non sa prima, lei accompagna innanzitutto sé stessa nell’inoltrarsi verso la soglia, nel tenerla aperta, e trema, si sente inadeguata, erra, ma resta, resta nel suo ruolo di narratrice in ascolto della storia e delle storie.

Alla vita!

C’è un’esclamazione all’inizio, nel cuore, e alla fine del libro che si rivela un filo su cui sono infilate le perle delle visioni profonde di Horvilleur: «Lechaym!» significa: «Alla vita!» e gli ebrei la dicono ogni volta che brindano.

In ebraico il cimitero si chiama Beit ha-chayim, casa della vita o casa dei vivi. E l’autrice spiega che non è un tentativo di esorcizzare la morte o di rimuoverla ma di collocarla fuori dalla lingua, di farle intendere che non ha l’ultima parola.

Di storia in storia, di narrazione in narrazione, Horvilleur specchia la tradizione ebraica legata al morire e al lutto senza confinarla in una separatezza univoca e senza tradirne la profondità, ma anzi confrontandola con la laicità francese, con la convinzione comune a entrambe che la coscienza sia un posto tanto ampio da poter ospitare una credenza diversa dalla propria.

«L’ebraismo è sempre qualcosa di più grande del “mio ebraismo”». E per Horvilleur un trascendenza infinita è quella delle definizioni che potrebbe dare qualcun altro.

Cadere nella domanda

Questa fedeltà alla tradizione accompagnata dallo scavo nelle sue profonde radici, non solo etimologiche, ma anche delle sue storie, dei punti da cui guarda, del suo vuoto, è anche un’ampiezza, una spaziosità in cui mi sono trovata sinceramente ospitata, a casa. Strano per una praticante di una religione non teista come il buddhismo incontrare la più antica religione monoteista e sentirsi in dialogo e in armonia profonda.

E forse c’è davvero una melodia nascosta che attraversa il vero dovunque si trovi e dovunque batta un cuore senza confini, se moltissimi insegnanti di Dharma americani sono di origine ebraica.

In questo libro ci sono intensi lampi di comprensione intuitiva che nascono dal mestiere, dall’esperienza ordinaria e stupefacente di accompagnare i morti verso i vivi, narrando, e di sapere che sacro, nel senso etimologico di separato, è il tempo di chi resta, la linearità del suo tempo che viene interrotta.

Alcuni di questi lampi: «Mai raccontare una vita dalla fine bensì attraverso tutto ciò che in essa si è creduto “senza fine”».

«Non c’è nulla di più rischioso che far parlare i morti. Ma niente è più sacrilego che zittirli».

«Dove vanno i morti? L’unico posto al quale la Torah fa esplicito riferimento è un luogo chiamato sheol. (…) Sheol deriva da una radice che significa letteralmente “domanda”.

Potremmo dunque dire così: dopo la morte, ognuno di noi cade nella domanda e lascia gli altri senza risposta».

Ecco, cadere nel luogo della domanda e lasciare gli altri senza risposta, qui sono a casa e comprendo che il grande lavoro di Delphine (ho bisogno di darle del tu) è di ospitare nella sua tradizione chiunque sia in sincera ricerca del vero, del nascosto, del non detto e non dicibile.

«Mosè ha trasmesso al suo popolo una sapienza sotto forma di lettere dell’alfabeto capaci di germogliare». Sì, questo libro è fatto di parole germogliate e che germogliano di nuovo in chi legge e allora Piccolo trattato di consolazione acquisisce un significato nuovo, perché consolazione è inserire la fine nella propria storia e in quella della propria tradizione ma tenendo aperta la porta, la soglia tra i vivi e i morti, tra i credenti e gli scettici, tra gli atei e i devoti, perché «Gli ebrei sostengono di non sapere quel che c’è dopo la nostra morte, però potrebbero dirla anche diversamente: dopo la nostra morte, c’è quel che non sappiamo».

Secondo tante tradizioni – dice Delphine – nel momento in cui si muore le porte fra i mondi si aprono. Il Buddha nel momento del suo Risveglio pare abbia detto: «Le porte del Senza morte sono aperte».

