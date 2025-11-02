1975 - 2025/ il breve addestramento

All’armi, anzi no: Pasolini militare per un giorno

Giovanni Giovannetti
02 novembre 2025 • 07:00Aggiornato, 02 novembre 2025 • 09:13

Dal Fondo Betti presso la Cineteca di Bologna riemergono le pagine autobiografiche dimenticate di Pasolini 

Anno 1943. La guerra si trascina malamente. L’11 giugno gli angloamericani hanno preso Pantelleria e si dispongono a invadere la Sicilia. A Bologna Pasolini frequenta l’università e trascorre il tempo libero giocando al pallone, una passione che per lui è seconda soltanto alla poesia. Come tanti, Pier Paolo è un giovane fascista tutto “libro e moschetto”, e lo sarà almeno sino all’estate del 1943: collaborando alle riviste bolognesi Architrave e il Setaccio; coltivando patriottiche «glorie milit

