All'apice del potere baudiano il critico dell'Espresso Sergio Saviane lo scriveva tutto attaccato e con la minuscola, pippobaudo, con sprezzo. Invece oggi l'addio al conduttore sembra coinvolgere il Paese in una emozione collettiva, lo rivelano gli ascolti televisivi e i numeri dei social. Ieri Baudo sembrava arrogante, ora ci appare come uno di casa, che chiedeva permesso prima di entrare. Forse un po' ipocrita, ma educato, civile, umanamente discreto
I giorni dell’egemonia democristiana: l’Italia che c’era intorno a Baudo
18 agosto 2025 • 20:18
