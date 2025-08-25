Sotto l’egida del maestro concertatore David Krakauer, la Notte di Melpignano ha segnato il suo record: 160 mila spettatori. Momenti politici, passioni, ritmi e tradizioni che sanno guardare al futuro. Unica nota stonata: i superospiti sanremesi che hanno usato questo palco come una qualsiasi tappa dei loro tour
Dalla pizzica al furore klezmer, la Notte della Taranta è ancora un’araba fenice
25 agosto 2025 • 08:53
Sotto l’egida del maestro concertatore David Krakauer, la Notte di Melpignano ha segnato il suo record: 160 mila spettatori. Momenti politici, passioni, ritmi e tradizioni che sanno guardare al futuro. Unica nota stonata: i superospiti sanremesi che hanno usato questo palco come una qualsiasi tappa dei loro tour