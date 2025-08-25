Sotto l’egida del maestro concertatore David Krakauer, la Notte di Melpignano ha segnato il suo record: 160 mila spettatori. Momenti politici, passioni, ritmi e tradizioni che sanno guardare al futuro. Unica nota stonata: i superospiti sanremesi che hanno usato questo palco come una qualsiasi tappa dei loro tour

«La Notte della Taranta siete voi», scandisce a braccia aperte Mauro Durante, frontman del Canzoniere Grecanico Salentino al popolo della Taranta che balla sotto il palco di Melpignano, profondo Salento, tacco d'Italia che si fa capitale mediterranea. Non è retorica: lo sterminato pubblico (l'organizzazione dice 160mila persone, sarebbe il record di tutte le edizioni) è il cuore dell'evento che ha riportato la musica popolare fuori dalla nicchia dei cultori e dei cantori.

Lo testimonia proprio il Canzoniere, fondato 50 anni fa esatti dalla scrittrice e intellettuale Rina Durante e tornato sul palco di Melpignano quest'anno come superospite dopo esserci stato nella prima edizione nel lontano 1998; lo fa portando sul palco Pizzica indiavolata e la gente esplode nel ballo, e poco importa che il brano venga dalle strofe di violino del barbiere-guaritore Luigi Stifani, registrate negli anni Cinquanta dall'antropologo Ernesto De Martino e dal musicologo Diego Carpitella nel chiuso delle case dove i tarantati (uomini e donne) ballavano e si contorcevano fino allo sfinimento.

L’eterno ritorno

È l'edizione del ritorno: torna Giuliano Sangiorgi, voce dei Negramaro e figlio della terra salentina che mancava dal 2007 e canta con intensità e qualche manierismo due brani tradizionali (Lu rusciu te lu mare e Quannu te lai la facce), ma anche una composizione originale, Lu carcaluru, che racconta della devastazione della xylella che ha bruciato gli ulivi e incenerito la terra rossa del Salento; torna dopo una lunga assenza anche la voce potente e la pizzica di piazza, nella più verace versione popolare di Antonio Castrignanò che con la sua Aria caddhipulina fa letteralmente volare per aria il pubblico.

E tornano protagonisti gli straordinari musicisti dell'orchestra popolare della Taranta, costruita e affinata durante decine di edizioni che hanno visto passare maestri concertatori come Ludovico Einaudi, Stewart Copeland, Ambrogio Sparagna, Goran Bregovic, Giovanni Lindo Ferretti, Mauro Pagani, Dardust.

Quest'anno è stata la volta di David Krakauer: talentuosissimo musicista newyorkese di origine ebraica, ha portato il klezmer sul palco della Taranta e il suo clarinetto ha punteggiato tutti i brani, tra cui uno straordinario merletto musicale sulla base di Aremu rendineddha, brano cantato in griko, il dialetto ellenofono parlato in questo lembo di Puglia.

E poi il momento più intenso e anche più politico: lo straziante brano La furtuna affidato a una delle voci storiche del concertone, Alessandra Caiulo, che dopo aver cantato le lacrime di chi parte dall'altra sponda del mare in cerca di fortuna e non arriva a destinazione, conclude con un grido per i bambini di Gaza e tutto il popolo palestinese. «In questo pianto ci anneghiamo tutti. Salviamo Gaza!», dice. È il grido più forte, non l'unico: sul palco c'è anche l'incontro, un po’ cercato ma convincente, tra la cantante palestinese Tära e il maestro concertatore di origine ebrea Krakauer sulle note di un pezzo che significativamente si intitola Araba fenice, il mitologico uccello che rinasce dalle sue ceneri.

Ed è l'edizione del ritorno per Massimo Bray: il direttore della Treccani, già ministro della cultura nel governo Letta, è tornato presidente della Fondazione Notte della Taranta con la promessa di ripulire il concertone dalla deriva sanremese che a colpi di tormentoni aveva squalificato le ultime edizioni: il fondo era stato toccato probabilmente lo scorso anno, quando il trapper Geolier si era presentato sul palco per cantare due sue hit con basi preregistrate e poi era scappato via, trattando il palco di Melpignano come una tappa qualsiasi di un tour estivo e non come il punto d'approdo di un lavoro di ricerca e sperimentazione sulla musica popolare.

Promessa, quella di Bray, riuscita a metà, perché quell'approccio si è ripetuto anche quest'anno con alcuni dei superospiti: Settembre, giovane cantante vincitore di Sanremo Giovani, arrivato sul palco giusto per il suo tormentone Vertebre e andato via in fretta e furia, senza alcun tentativo di confronto con il repertorio della musica popolare salentina o meridionale. Così come Serena Brancale, scesa nel Salento dalla sua città natale Bari, ha riproposto la sua hit sanremese Anema e core e ha tentato di fondere un brano in dialetto barese (All'acque, all'acque) con i ritmi salentini, ma la prima a apparire poco convinta del risultato sembra lei stessa.

Pesce un po' meno fuor d'acqua Ermal Meta, che tra qualche tentativo di ola da villaggio turistico e la proposta del brano estivo Mediterraneo ha però anche azzeccato l'interpretazione di un canto d'amore che viene dalla tradizione albanese, Lule Lule.

Un brano “sacro”

Molto più convincente, alla fine dei conti, si è rivelata Anna Castiglia: la cantautrice catanese, fresca vincitrice della targa Tenco, ha fatto una scelta inedita accostandosi a Beddha ci dormi, un brano "sacro" del repertorio salentino tradizionalmente cantato da uomini (memorabili le interpretazioni di Ligabue nel 2015 e Diodato nel 2021) e con umiltà e intensità è riuscita a indossarlo e a farlo proprio.

Ma a parte queste eccezioni ci si chiede, davanti alle performance tutto sommato modeste dei superospiti di estrazione sanremese, se sia davvero necessaria la loro presenza sul palco di Melpignano. Probabilmente a pretenderla ai fini dell'audience è la diretta televisiva su Rai 3, condotta decorosamente da Ema Stokholma (e ricompensata da un discreto share del 7,9 per cento con poco meno di 800mila telespettatori) e radiofonica su Radio 2. Il concertone di Melpignano sembra ormai proporsi come un Primo Maggio di fine estate; e probabilmente sono i dirigenti televisivi a dettare tempi, scalette e probabilmente anche ospiti. Come sono le esigenze televisive, probabilmente, a portare sul palco un corpo di ballo che sembra decisamente più a suo agio con il repertorio classico anziché con quello della pizzica e della tarantella. Memorabili, ma in negativo, rimarranno alcuni momenti di raro cringe come la Pizzica di San Vito interpretata da un ispirato e sciamanico Giancarlo Paglialunga, suo malgrado attorniato da ballerini che indossavano maschere con teste di gallina.

Miracoli ripetuti

A fare la differenza, però, era il pubblico: quel popolo della Taranta arrivato in decine di migliaia sul pratone di Melpignano armato di migliaia di tamburelli: ventenni e quarantenni, salentini e forestieri, impegnati a ballare e cantare pezzi di memoria di un sud contadino che sembrava destinato alla sepoltura negli archivi degli antropologi e che invece è diventato un fenomeno culturale vivo e contemporaneo, sul quale probabilmente ci sarebbe più da studiare e da strutturare una formula culturale di memoria e valorizzazione.

È quel piccolo miracolo che si ripete sul palco di Melpignano e nel festival itinerante che lo precede: in tutto il mondo parole come identità e radici evocano slogan di chiusura, portano alla mente cancelli e muri; qui invece le radici musicali e le identità culturali di quel Mediterraneo che è spesso una polveriera di conflitti riescono a dialogare e intersecarsi. E pur con molti limiti e distorsioni, anche sabato a Melpignano si è ripetuta quella formula spesso citata da Gustav Mahler, secondo cui la tradizione è custodire un fuoco, non adorare le ceneri.

