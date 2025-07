Capita talvolta che si inizi imprecando per via del parcheggio che non si trova e si finisca interrogandosi sull’esistenza di Dio. Perché la metafisica è il vero sottofondo del quotidiano: anche nelle esperienze più banali si nascondono domande profonde e universali sul senso della vita, sulla realtà, la giustizia…

Così può accadere che da un passaggio sbagliato o un rigore non parato, durante i Mondiali di pallanuoto giocati dalle donne in corso a Singapore, o da un’amichevole persa malamente dalle calciatrici della nazionale svizzera contro i ragazzi di un under 15, si inizi a fare filosofia sul principio del merito, del talento, sulla correttezza dei regolamenti.

Una storia di conquiste

E si finisca col chiedersi se lo sport femminile abbia bisogno di ridefinire il proprio significato, di scegliere i contenuti in relazione ai risultati, stabilire come calcolare il rapporto tra prestazione e dignità. Con la prerogativa che però, di solito, a farsi queste domande sono gli uomini.

Così come a scegliere se, quando e come lo sport possa essere delle donne. Poi però le calciatrici riempiono gli stadi, le pallavoliste fanno la storia, le giocatrici di basket risvegliano la passione del pubblico della pallacanestro, il Setterosa fa concorrenza al Settebello, le atlete di un po’ tutte le discipline salvano le spedizioni. E allora?

La storia dello sport femminile è costellata di faticose conquiste strappate sul fronte dei pregiudizi, tra accessi negati per ragioni pseudoscientifiche di tutela della salute e adattamenti imposti per motivazioni pseudotecniche di valorizzazione della spettacolarità.

Ormai lo sanno anche i non addetti ai lavori che le donne si sfidarono per salire sul podio olimpico della maratona solo a partire dal 1984, dopo che Roberta “Bobbi” Gibb corse a Boston, nel 1966, travestita (per camuffare le sembianze femminili) e poi Kathrin Schweitzer l’anno seguente, sotto falso nome, dimostrando che le donne potevano affrontare i 42,125 km senza provocarsi prolassi uterini.

Oggi fa ridere ma, allora, non faceva lo stesso effetto a chi la subiva come un divieto ad esprimersi o a chi la imponeva per proteggere le certezze del patriarcato.

Meno noto è che moltissime altre discipline anzi, la maggior parte, hanno una storia al femminile recentissima e lungo e fantasioso è l’elenco di motivazioni che ne legittimava la proibizione. Tanto per citare solo quelle dell’atletica leggera: il salto triplo è entrato nel programma olimpico femminile nel 1996 ad Atlanta, il salto con l’asta e il lancio del martello a Sydney nel 2000, e i 3000m a siepi nel 2008 a Pechino. Quando si parla del divario prestativo tra atlete e atleti, insieme alla fisiologia e all’anatomia sarebbe bene non dimenticare anche la storia.

Adattamenti tecnici

Poi ci sono gli adattamenti tecnici ispirati a migliorare la qualità della performance femminile: nel basket si gioca con il canestro alla stessa altezza ma con un pallone più piccolo, così anche nella pallamano il cui regolamento prevede che le donne giochino sul medesimo campo degli uomini però con una palla di circonferenza minore. Nel volley il pallone è uguale ma la rete più bassa; nella pallanuoto campo e palla sono di dimensioni leggermente inferiori.

Anche la lista delle differenze di misure, pesi, distanze, punteggi sarebbe lunga: in praticamente ogni sport ce ne sono. Difficile risalire alla composizione delle commissioni tecniche che per ogni federazione hanno deciso le modifiche opportune alla crescita dei risultati femminili; dato il genere dominante nella leadership sportiva, visto che nemmeno l’abbigliamento da usare in gara (qualora ritenuto dalle atlete disagevole o imbarazzante) può essere deciso dalle donne stesse, è lecito dedurre che le scelte o non scelte, per le atlete, siano state e continuino ad essere fatte prevalentemente da uomini.

E non è solo una questione di percentuali, di quote relative al genere meno rappresentato là dove le decisioni si prendono, ma è una questione di sguardo: lo sport femminile è stato costruito come una dimensione autonoma o piuttosto come un adattamento di quello maschile? Domanda retorica per cui è il concetto stesso di merito che va riletto alla luce di un’asimmetria strutturale: come si calcola il valore di una performance che nasce da una storia di esclusione?

Un nuovo concetto

Forse è giunto il momento di riformulare il concetto stesso di “sport delle donne” e di farlo fare alle donne. Perché non sia più un’appendice minore, bensì una grammatica alternativa, che tenga conto della storia, del corpo, delle sfide e delle peculiarità femminili.

Se le donne sono state escluse dal dizionario sportivo per così tanto tempo, ora è necessario che scrivano il proprio vocabolario fatto non solo di parole ma anche di tecnica, stile, prestazioni, regolamenti. Ai mondiali di pallanuoto il Settebello ha battuto il Sudafrica 28 a 4. Una differenza abissale, eppure nessuno ha messo in discussione la legittimità della competizione o la dignità degli atleti sudafricani.

Nel maschile la narrazione sottolinea un’accettazione della pluralità, mentre nello sport femminile spesso si cerca un giustificativo permanente per la sua esistenza, e questo crea un doppio standard. Nel maschile si accetta che ci siano squadre e soggetti forti e deboli. Nel femminile, la fragilità e la scarsa competitività viene letta come sintomo di un problema sistemico.

Lo sport può essere un laboratorio di equità, ma solo se smette di essere una replica del modello dominante. Lo sport delle donne non deve essere misurato con parametri mutuati dal maschile ma deve trovare i suoi, costruiti sulla specificità e non sulla subalternità. Pretendere che il percorso delle donne nello sport rispecchi quello degli uomini significa ignorare la storia delle esclusioni, delle barriere e delle lotte, della medicina di genere o della metodologia dell’allenamento che ancora non ci sono, delle opportunità che continuano a non essere pari e nemmeno eque.

Come negli sport da combattimento nessuno contesta la divisione in categorie quale segno di debolezza, così lo sport femminile dovrebbe essere apprezzato nella sua specificità e non misurato su parametri pensati per un altro vissuto, altri corpi, altri accessi alle risorse. Le categorie di peso negli sport di combattimento mostrano come una competizione possa essere giusta senza essere identica: si accetta che atleti diversi abbiano caratteristiche fisiche e atletiche differenti, e si costruiscono regole che ne rispettino e valorizzino la diversità.

Applicare questa logica allo sport praticato dalle donne significa comprendere che non serve replicare il modello dominante per legittimarne la pratica sportiva. È ora di guardare verso un nuovo orizzonte: cercare di “raggiungere” gli uomini è stata una distorsione imposta. È tempo di definire il successo attraverso l’esperienza e il vissuto femminile; un femminile inclusivo rivolto a tutti i soggetti, quindi anche uomini, che non si conformano. Forse è arrivato il momento di smettere di chiedere alle donne di “dimostrare” qualcosa ma di ascoltarle. E, magari, finalmente, di lasciare che siano loro a scrivere le regole del gioco.

