Questa settimana l’economia della nostra attenzione (o se preferite la primavera del nostro scontento) è stata dominata da tre immagini. La prima: Katy Perry e le altre riccone che vanno dieci minuti nello spazio col razzo Amazon (va bene, Blue Origin), raccontando che si tratta di un gesto femminista, anche se sembra più il gesto di donne che possono permettersi un’esperienza costosa (io non ci andrei neanche se me lo regalassero, ma questo è un altro discorso). Le astronaute indossavano una tuta blu attillata e avevano i capelli con una bella messa in piega.

La seconda immagine è J.K. Rowling con le unghie rosse e l’abito verde («chi di verde si veste della sua beltà troppo si fida», si diceva un tempo, oggi semplicemente si segue l’armocromia). Anelli grossi piantati sulle dita in primo piano, un sigaro in bocca e un drink. Capiamo che ci troviamo su un terrazzo, sullo sfondo c’è un paesaggio di mare. È l’immagine di una vittoria, di un potere che finalmente si può rilassare.

L’energica autrice di bestseller è contenta di aver rimesso a posto il mondo (secondo lei) riaffermando la donna biologica (il riferimento è alla sentenza della Corte Suprema britannica sulla definizione di “donna”, che ora escluderà le trans). Dunque festeggia. La pazienza e la testardaggine anti-gender pagano. Se devi mangiare una balena c’è un solo modo: un pezzo alla volta.

La terza immagine è Giorgia Meloni con un tailleur bianco. E chissà qual è il segreto per non avere paura di sporcarlo, il bianco è difficile dal punto di vista pratico, è un attimo e inzaccheri l’orlo dei pantaloni. Probabilmente Meloni è una persona molto composta, e sicuramente concludere la giornata restando immacolata è un messaggio in sé. Una colomba. È in visita da Donald Trump. Lui le dice che è una gran persona. (Trump dice “great person” e non “great woman”. Gran persona, non gran donna. Ma non sarà un po’ woke come scelta? Non so, si sarà confuso, cos’è tutta questa ambiguità gender).

Idea unica

Le tre immagini potrebbero benissimo essere parte del lavoro di un fotografo che illustra la contemporaneità, fra ossessioni identitarie e femminismi mal riposti. C’è qualcosa di coerente, come fossero state ideate da una mente con un’idea unica.

Forse sono i colori. Il blu delle astronaute, il rosso delle unghie e il verde dell’abito della scrittrice di bestseller, il bianco della capa del governo. Subito è anche arrivato un meme che mescola le cose, si vede Giorgia Meloni vestita di blu come le astronaute che si china a terra a baciare il suolo (come ha fatto Kary Perry dopo il rientro dal viaggio di dieci minuti nello spazio, perché dieci minuti son pochi, ma insomma puoi sempre saltare per aria, e quando rientri sei grata). La frase che accompagna il meme di Meloni che bacia il suolo è volgare (non sessista, volgare, una volgarità trumpiana, in verità) e non la riporterò.

Messa in scena del potere

Ora che ci penso forse non siamo nel territorio della fotografia, siamo nel territorio del fumetto. Ecco cos’è. Personaggi di un fumetto. Colori precisi, gesti precisi. Le tre figure appaiono come supereroine o supervillain, supercattive, dipende dalla vostra idea politica, o “superprivilegiate con scarso senso dell’opportunità”, questo nel caso delle astronaute. Hanno costumi, gesti, si muovono su uno sfondo iconograficamente potente: in orbita, al mare, alla Casa Bianca. Mettono in piedi una performance.

Il fumetto è sempre azione e icona. È guardare il mondo attraverso archetipi che agiscono. Le astronaute vogliono essere pioniere pop, J.K. Rowling è la paladina del femminismo trans-escludente, Giorgia Meloni è «la leader Ue che piace a Trump» (lo so, suona poco archetipico, ma se ci pensate bene lo è). Non c’è superficialità, c’è intenzionalità estetica. L’immagine di J.K. Rowling, in particolare, è di una sgradevolezza tutta particolare, a mio modo di vedere.

Queste rappresentazioni ci parlano in modi diversi della messa in scena del potere (pop/economico o politico), o perlomeno di un tentativo di messa in scena. La messa in scena è sempre un’illusione di controllo. Un modello semplificato, una cornice. Un colore, una battuta.

Sotto il fumetto, in questo caso c’è una pulsione: l’ossessione per la rappresentazione dell’identità. Un desiderio di delimitarsi, di marcare confini: donna biologica, donna di potere che piace all’uomo che odia tutti, donna spaziale. Identità come recinto e tutela. Più il mondo si fa liquido, più si alzano i muri simbolici. Più il dibattito è difficile o addirittura in via di sparizione, più le identità diventano rigide. Blu. Rosso. Verde. Bianco. Nessuna eminenza grigia.

© Riproduzione riservata