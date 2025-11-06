Il Premio Maria Corti

La grazia sovversiva del logos: cosa significa la scrittura

Claudio Piersanti
06 novembre 2025 • 19:33

Da ragazzo leggere e scrivere mi permettevano di accedere a mondi sconosciuti e sorprendenti. Non si scelgono a caso le parole, perché hanno qualcosa di divino e non appartengono a noi soltanto

Claudio Piersanti con La finestra sul porto, Gramma Feltrinelli, ha vinto la sezione narrativa della prima edizione del Premio Maria Corti - Parole al centro. Ivano Fossati vince il Premio Corti alla carriera e Lino Leonardi con Razza, Il Mulino, alla saggistica. La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 7 novembre alle 18 nell’Aula Magna dell’Università di Pavia.  L’iniziativa è organizzata in collaborazione con il Centro Manoscritti dell’Università di Pavia e l’Università degli Studi di Pav

Claudio Piersanti

Scrittore e sceneggiatore. Il suo primo romanzo, Casa di nessuno, è uscito nel 1981. Alcuni, più volte ristampati in Italia,  hanno ottenuto premi (Viareggio, Vittorini ecc) e sono stati tradotti in molti paesi. Tra questi: L’amore degli adulti, Luisa e il silenzio, L’appeso, Stigmate (un libro a fumetti realizzato con Lorenzo Mattotti) e La forza di gravità (2018). È stato a lungo anche sceneggiatore lavorando per il cinema e  la televisione. Ha diretto La rivista dei Libri (ediz. Italiana della New York Review of Books). 