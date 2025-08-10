Schierarsi, soprattutto a livello politico, è in teoria un gesto nobile. Ma nel dibattito pubblico odierno è diventato un ciclo: si entra in un tema, si prende posizione, si ottiene un ritorno. E quando l’attenzione cala, si passa ad altro

“Prendere posizione” su un tema politico è (o dovrebbe essere) soprattutto un gesto nobile. Esporsi, dichiarare pubblicamente il proprio pensiero. Tentare di contribuire a un cambiamento, assumersi dei rischi personali. Non avere paura.

Oggi però “prendere posizione” somiglia sempre più a un investimento speculativo. Non uso a caso il linguaggio finanziario. Sui mercati, “prendere posizione” significa investire su un titolo, scommettere sul fatto che qualcosa (un evento, una tendenza) farà esplodere i prezzi. Si entra, si guadagna, si esce. “Le mie posizioni”, per un trader, sono proprio questo: gli investimenti, i relativi numeri.

Il guadagno

In campo etico – che però in questo caso tanto etico non è – il guadagno potenziale della presa di posizione riguarda la reputazione, e appartiene al soggetto. Il guadagno che interessa non è, o almeno non solo, l’avanzamento politico del tema di cui si discute o il progresso della battaglia morale. Il guadagno riguarda anzitutto la persona che si espone. La persona lavora per il proprio nome, per il proprio “marchio”.

Farà subito notare: «Io questa opinione la espressi subito, e bene». Sottintendendo: «Quindi dovete pensare cose buone di me». Dire le cose giuste subito è senza dubbio lodevole, può denotare lungimiranza, ma non dovrebbe essere fonte di autocelebrazione e di denigrazione di altri soggetti. Spesso, più che sostenere una causa, sembra importante creare la polemica per accreditarsi e screditare. Il tema passa in secondo piano. In primo piano ci sono i soggetti, le loro reazioni, le loro provocazioni. Le loro facce.

Si dirà: si è sempre fatto. Vero. Ma non in modo così sistematico, così visibile, così incoraggiato e seguito al punto da diventare tema a sé.

Attenzione: non sto dicendo che il tempismo delle dichiarazioni politiche non abbia un peso significativo. La Storia risente dei tempi delle azioni e delle dichiarazioni, e se si aspetta a dire la cosa giusta si fa un danno, soprattutto se si è in grado di indirizzare l’opinione pubblica.

Tuttavia può succedere che il danno venga successivamente sanato dalla scossa prodotta da una dichiarazione inattesa, seppure tardiva: i tempi della politica non sono mai lineari, e chi ha a cuore una battaglia dovrebbe sforzarsi di applaudire o quantomeno ratificare tutti gli interventi, anche quelli imperfetti o intempestivi, se sono del segno giusto. Esiste un pragmatismo morale, e chi ha vera passione politica deve farne uso.

Quando tutto si riduce al posizionamento rischiamo invece di svuotare il senso stesso dell’esposizione pubblica, e di non avere nessun beneficio. Alcuni soggetti sono maestri nel creare la polemica sulla base dello svuotamento di senso, ma questo non porta conquiste nel campo della giustizia (termine da intendere in senso lato). La giustizia, infatti, si nutre quasi solo di senso.

Mi viene in mente un’altra parola che è politica, ma anche di mercato. Il consenso. Oggi si costruisce, si perde, si monitora. Si misura. Edward Said, lo scrittore statunitense di origine palestinese, disse però che «l’intellettuale non è un costruttore di pace o di consenso, ma qualcuno che si impegna e rischia tutto sé stesso sulla base di un senso critico costante. Quel qualcuno oppone un rifiuto alle formule semplici, alle idee preconfezionate, alle conferme compiacenti delle dichiarazioni e delle azioni di coloro che sono al potere e di altre menti convenzionali».

I rischi

Nel linguaggio pubblico, però, prevale un’altra formula. Si entra in un tema, si prende posizione, si ottiene un ritorno. Quando il ciclo di attenzione cala, si esce. E si passa ad altro. La stessa persona un giorno parla di temi importanti, il giorno dopo parla di temi futili, e non ci sarebbe niente di male, in sé, ma i temi vengono trattati tutti con lo stesso linguaggio. Sono tutte “posizioni assunte”. Investimenti diversi, gestiti con lo stesso metodo, dallo stesso “trader”. Il comune denominatore è il gestore, il metodo e il meccanismo. E forse l’obiettivo.

Il rischio? Si rende indistinguibile chi parla per convinzione da chi parla per utilità. Vi invito qui a riflettere sul fatto che per quanto crediate il contrario, operare questa distinzione ormai è difficile. Passiamo dalla sensazione di essere sicuri delle buone intenzioni di certuni, a quella di trovarli farseschi e calcolatori. Inoltre si spingono le persone alla sfiducia, all’indifferenza, al cinismo.

Ricordiamoci che una posizione autentica non è sempre perfetta, allineata. Non cerca di piacere. E soprattutto, ha un valore incalcolabile, e i valori incalcolabili non sono per definizione valori di mercato.

