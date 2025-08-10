Schierarsi, soprattutto a livello politico, è in teoria un gesto nobile. Ma nel dibattito pubblico odierno è diventato un ciclo: si entra in un tema, si prende posizione, si ottiene un ritorno. E quando l’attenzione cala, si passa ad altro
Quando si “prende posizione” si fa un investimento speculativo
10 agosto 2025 • 07:00
