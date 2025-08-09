Anche ad agosto vi proponiamo quattro artisti, con quattro tratti diversissimi, che secondo noi vale la pena conoscere.

Hanneke Rozemuller

Hanneke Rozemuller costruisce scenari onirici con texture materiche come forma di elaborazione del mondo e dei suoi significati. Su instagram è @hannekerozemuller.

Valeria Petrone

Valeria Petrone è un’artista e illustratrice che lavora con colori pieni, forme essenziali e un segno grafico deciso. Tra illustrazioni, quadri e ceramiche, dà vita a figure femminili, animali e creature ibride, sospese tra ironia e malinconia. Il suo lavoro attraversa con coerenza editoria, arte e oggetti. Su Instagram è @_valeriapetrone_

Taehyoung Jeon

Taehyoung Jeon è un’artista con sede a Seul che unisce nelle sue opere l’estetica orientale e occidentale. Ha collaborato con brand e istituzioni prestigiose come Etro, Printemps New York e Vogue Korea. Su Instagram è @marimarijeon

Daniele Castellano

Daniele Castellano è nato a Rimini nel 1989, illustratore per il cinema, la discografia, l’editoria italiana e internazionale (Atlantic, New Yorker, New York Times). Con Marco Bassi e Bruno Zocca fonda Ufficio Misteri, un collettivo che si occupa di indagare l’occulto e il paranormale attraverso il disegno a grafite. Nel 2016 i suoi lavori vengono selezionati da Ilustrarte e Bologna Children’s Book Fair, per la quale nell’anno seguente realizza l’identità visiva, nel 2019 vince il premio Renner. Attualmente vive a Bologna. Su Instagram è @daniele.castellano

